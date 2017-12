Tesla Model S som kombi – så här ser den ut

Svenskarna är fullständigt kombigalna, men det är inte amerikanerna – eller särskilt många andra länder heller, för den delen. Så det är egentligen inte så konstigt att Tesla Model S inte finns som kombi.

Den som behöver mer utrymme får istället göra det som blir allt vanligare i bilvärlden: köpa en suv, i form av Model X.

Men brittiska företaget Qwest har ändå gett sig på att bygga en kombiversion av Model S. Vi har tidigare fått bildbevis på hur det går, och nu är modellen färdig.

Qwest har byggt en kombiversion, eller kanske snarare en shooting brake, av en begagnad Tesla Model S P90D och företaget skryter bland annat om hur kombimodellen har gott om plats för hundar i bagageutrymmet. Så passande då att Tesla också byggt in en funktion i bilarna som förhindrar att bilen blir varm på sommaren om föraren glömmer kvar hundarna.

All teknik har lämnats orörd så bilen ska fortfarande ha stöd för Teslas mjukvaruuppdateringar över nätet, till exempel. Företaget har låtit allt fram till bakdörrarna vara original, men efter det har taklinjen förlängts och midjelinjen får sig en liten "uppåtkurva" mot bakpartiet.

Kombipartiet bygger till stor del på kolfiber som håller vikten nere, men frågan är hur mycket konverteringen har kostat...?

Sneaky peak part 4. Yes. Both sides are the same!!! That's the beauty of a modelled and engineered product. #nearlythere . #theteslashootingbrake #tesla #ElonMusk Who would like to see it move? @FullyChargedShw pic.twitter.com/0NJieIgJNp

@VeejPattni for the avoidance of doubt... perhaps @BBC_TopGear should have a chat with @bobbyllew @Carpervert and the top team at @FullyChargedShw or just have a chat with us and @TeslaTed pic.twitter.com/L3Qo282EUk