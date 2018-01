Tesla flyttar fram produktionsmål för Model 3 – men levererar rekordmånga bilar

Även om Model 3 går trögt så levereras det Model X och Model S som aldrig förr, upp 33 procent.

Målet som Elon Musk satt upp är att producera 5.000 Tesla Model 3 i veckan – något som behövs för att kunna leverera bilar till över 400.000 väntande kunder. Men siffrorna för fjärde kvartalet 2017 visar att Tesla är långt från sitt mål – även om det också finns flera positiva signaler i rapporten.

Vad Tesla kan glädja sig över är att man under helåret 2017 för första gången kom över drömgränsen 100.000 levererade bilar. Totalt levererades 101.312 Model S och Model X, samtidigt som man byggde 2.425 Model 3 under fjärde kvartalet (och några hundra byggdes under tredje kvartalet). Model S och Model X ökade med 33 procent under 2017, jämfört med fjolåret.

Det som är riktigt positivt är att under årets sista vecka kom Tesla upp i en produktionstakt på 793 Model 3. Visserligen bara 16 procent av produktionsmålet, men väsentligt snabbare takt än tidigare. Ökningen har fortsatt under början av året och enligt Tesla ligger man nu "över 1.000 enheter per vecka".

De nya produktionsmålen Tesla satt upp är att nå 2.500 Model 3 per vecka under första kvartalet 2018 och 5.000 bilar i veckan under slutet av andra kvartalet. Det kan alltså dröja till sommaren innan Model 3 når full produktion, vilket i så fall är ett halvår senare än Elon Musk lovade under lanseringen.

Siffrorna imponerade inte på branschanalytikerna, där en del förutspår att Tesla kan gå med upp till fyra miljarder dollar i förlust under 2018. I så fall behöver Tesla sannolikt ytterligare kapitaltillskott under 2018. Börsvärdet föll några procent efter Q4-rapporten, men låg under torsdagen kvar runt 314 dollar.

Ett glädjande besked är att produktionstakten för Tesla Model 3 nu är upp i över 1.000 enheter per vecka. Långt från målet på 5.000 bilar per vecka, men ändå väsentligt bättre än förut.

