Elon Musk tar till sig kritik efter att Tesla Model 3 krockat – finns säkerhetsbrister

Krocktesterna av Tesla Model S och Model X visar på en hög säkerhetsnivå. Att även nya Tesla Model 3 har en god krocksäkerhet kan man anta, men ännu finns inga oberoende krocktester presenterade.

Däremot har det hänt en del olyckor med Tesla Model 3. Och helt nyligen gick en anonym ägare ut på Reddit och berättade om sin krasch i en Tesla Model 3 (se inlägget i rutan nedtill på sidan).

Som vi kan se på bilderna har det varit en våldsam krasch rakt in i någon typ av kraftig belysningsstolpe längs vägen. Fronten på Tesla Model 3 har träffat i princip klockrent mitt på stolpen och av skadorna att döma var hastigheten hög. Eftersom Tesla-modellerna inte har någon förbränningsmotor eller transmission i fronten av bilen har det funnit ett relativt stort område som kunnat absorbera deformationen från stolpen – utan att något trängt in i kupén.

Både bilföraren och passageraren kunde gå från olycksplatsen, vilket nog inte vore fallet om det varit en konventionell bil. Bilföraren skadade sig något i ena foten, från pedalerna. Däremot slog passageraren i den stora pekskärmen och fick skärskador på armen.

Efter att skärmen gått sönder gick inte handskfacket att öppna, det görs via menyn på skärmen (inget fysiskt lås). Och då kom inte bilföraren åt sina bildokument som behövdes till bärgningen. Någon typ av manuell öppning av handskfacket behövs, tycker bilföraren, liksom en säkrare pekskärm.

Elon Musk var snabb att svara på kritiken (se nedan) och via twitter berättade han att Tesla jobbar på en uppdaterad programvara där handskfacket öppnas av sig själv, efter en krock. Likaså ska man limma på ett extra lager av plastfilm på pekskärmen så att glaset inte kan skada någon vid en krock.

När dessa uppgraderingar ska utföras på Tesla Model 3 nämns inte i twitterinläggen. Men vi kan anta att det är åtgärder som prioriteras och snart körs ut i den automatiska uppdateringen av programvaran, liksom i tillverkningen av pekskärmen. Om "gamla" Tesla Model 3 ska återkallas för att få ny skärm återstår att se.

Adding software feature to open glovebox automatically when car comes to a stop after a crash. Will look at bonding a thin plastic sheet to the front or back of screen. — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2018

Bilförarens berättelse på Reddit:

"I read that Tesla's are one of the safest cars on the road today. They are right! The car is totaled but I am fine, my right ankle is swollen from hitting the gas pedal but I can still walk fine. Had this been a regular ICE vehicle I would be dead or in a lot worse condition. Everyone from the paramedics to the tow truck driver said that people don't usually walk away from this. I already put in another model 3 reservation.

My only complaint about this car is that during the crash my passenger's arm hit the screen and shattered it which prevented me from opening the glove box w/ title and insurance. Needs a manual option. Also my passenger got a pretty big cut on her arm. Maybe add a screen airbag. All in all it is a phenomenal car and I owe my life to Tesla."

