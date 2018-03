Hyundai retas med Tesla: "Din tur, Elon!"

Smiter före Tesla Model Y med en eldriven kompaktsuv.

Biltillverkarna brukar sällan retas med sina konkurrenter, eller ens kommentera andras bilar. Men ibland görs ett undantag – till exempel i när Audi visade upp elsuven e-tron.

Nu är Hyundai i farten och skryter om att den eldrivna kompaktsuven Kona Electric är den första i sitt slag, och att Teslachefen Elon Musk fortfarande inte har något att komma med där.

Bilden publicerades på Twitter av Financial Times motorjournalist Peter Campbell, och han har fått svar under sin tweet att Toyota faktiskt smet före med den eldrivna versionen av Rav4. Men Hyundai Kona Electric kommer förmodligen sälja betydligt bättre än så och den kan dessutom hamna i en storleksklass under Rav4 EV.

Den andra delen har Hyundai rätt i: Tesla har valt att prioritera Model 3 istället för kompaktsuven Model Y. Ett kontroversiellt beslut när just den klassen – alltså kompaktsuvarna – ökar mest av alla bilklasser försäljningsmässigt.

One Billboard Outside Geneva.



Huge trolling of Tesla & @elonmusk by Hyundai: pic.twitter.com/0I5mxeNuz9 — Peter Campbell (@Petercampbell1) March 7, 2018

Hyundai fortsatte att skicka gliringar till Elon Musk i ett uttalande till USA Today:

"Vår annons ska understryka det faktum att vissa företag – som Hyundai – tar fram riktiga lösningar till marknaden, medan andra bara pratar om dem. Vi respekterar alla ansträngningar som görs för att gå mot elektrifieringen av bilar, inte bara med koncept och löften, utan med handling och produkter som är tillgängliga nu."

Hyundai understryker att biljätten inte vill kritisera vad Elon Musk gjort utan att det finns en tydlig skillnad mellan hur "tillgängliga" Hyundais elbilar är jämfört med andra märken. Då ska vi dock komma ihåg att Hyundai hittills haft en del leveransproblem av Ioniq Electric.

