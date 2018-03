Rimac släpper ny superbil som är snabbare än Tesla Roadster

0–96 km/h på 1,85 sekunder!

Kroatiska superbilstillverkaren Rimac slår till med en riktigt snabb nyhet på bilsalongen i Genève.

Frågan är förresten om Rimac egentligen är mer kända för sina snabba elbilar eller för att det var i just en Rimac som ex-Top Gear-programledaren Richard Hammond kraschade i förra året?

Hur som helst – Rimac C Two kommer få föregångaren Concept One att framstå som långsam. Nykomlingen skryter med...

• 1.914 hästkrafter och 2.300 Nm.

• 0–60 mph (96 km/h) på 1,85 sekunder.

• 0–100 mph (160 km/h) på 4,3 sekunder.

• 0–300 km/h på 11,8 sekunder.

• Toppfart på 412 km/h.

Om inte accelerationen låter imponerande är toppfarten det

Som bonus finns också en liten brandsläckare för att undvika fler olyckor, som den Richard Hammond råkade ut för.

Om inte accelerationen låter imponerande är toppfarten det – så här hög toppfart brukar inte vara vanligt bland elbilar. Och påpassligt nog sticker Rimac C Two iväg till 96 km/h lite, lite snabbare än Tesla Roadster, som fixar samma sprint på 1,9 sekunder.

Det finns fyra elmotorer som gör bilen fyrhjulsdriven. Batteripaketet är vätskekylt och har en kapacitet på 120 kWh. Räckvidden enligt den tillåtande NEDC-körcykeln är 65 mil, men förmodligen inte efter några accelerationsrepor!

Förutom kraften ska Rimac locka köpare med sin exklusivitet (bara 150 exemplar ska byggas), ansiktsigenkänning (som gör att du kan låsa upp och starta bilen med ansiktet istället för en nyckel) och de autonoma funktionerna – bilen ska kunna ta hand om mycket av körningen själv tack vare lidar- och radarsensorer och en "exceptionellt exakt" gps.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.