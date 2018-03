Tesla Model S återkallas – 123.000 bilar riskerar fel på styrningen

Tesla har haft en dålig månad och under torsdagen kom ännu ett dystert besked: 123.000 Model S ska återkallas. Orsaken till återkallelse är "onormal korrision" på bultar till servostyrningen, speciellt på bilar som körs på saltade vägar i kallt klimat.

Inga olyckor eller incidenter har rapporterats på grund av de rostiga skruvförbanden, säger Tesla i ett meddelande till ägarna av de berörda bilarna. Det som kan hända är att vid körning i lägre hastighet så behövs det en större kraft för att vrida på ratten, något som inte märks i högre hastighet då servoverkan är betydligt mindre.

Återkallelsen gäller Model S som tillverkats innan april 2016. Återkallelsen berör inte Model X eller Model 3. Återkallelsen gäller för alla bilar, även de som inte körs på saltade vägar eller uppvisar korrosion. Genom att byta ut skruvförbanden så vill Tesla förebygga framtida, eventuella problem.

Åtgärden tar en timme att utföra hos verkstaden och bilägarna blir kontaktade med ett förslag, så fort delarna har distribuerats till den aktuella regionen.

Beskedet från Tesla fick aktiekursen att sjunka ytterligare, efter ett ovanligt tufft slut på månaden. Aktiekursen var uppe och snuddade 330 dollar 12 mars men har fallit ned till 258 dollar. Den främsta orsaken till fallande aktiekurs är att de flesta bedömare tror att Tesla ännu en gång missar sitt produktionsmål för Model 3 när Q1 2018 ska redovisas.

Teslas meddelande till bilägarna:

"In order to ensure your safety, Tesla will proactively retrofit a power steering component in all Model S vehicles built before April 2016. (No other Tesla vehicles are affected.) There have been no injuries or accidents due to this component, despite accumulating more than a billion miles of driving.

To be clear, this recall does not apply to any Model X or Model 3 vehicles, only to Model S vehicles built before April 2016.

We have observed excessive corrosion in the power steering bolts, though only in very cold climates, particularly those that frequently use calcium or magnesium road salts, rather than sodium chloride (table salt). Nonetheless, Tesla plans to replace all early Model S power steering bolts in all climates worldwide to account for the possibility that the vehicle may later be used in a highly corrosive environment.

If the bolts fail, the driver is still able to steer the car, but increased force is required due to loss or reduction of power assist. This primarily makes the car harder to drive at low speeds and for parallel parking, but does not materially affect control at high speed, where only small steering wheel force is needed.

Our records show that you own a Model S affected by this voluntary recall. At this time there is no immediate action you need to take and you may continue to drive your Model S. Tesla will contact you to schedule an appointment when parts are available in your region. The retrofit will typically take around an hour.

Thank you for being a Tesla customer, and we apologize for this inconvenience. If you have any questions, please contact us by phone at 844-248-3752 or by email at ServiceHelpNA@tesla.com."

