Nya Nissan Leaf är "Årets miljöbil" i världen

Nya Nissan Leaf är inte bara världens bäst säljande elbil, den är nu även första helt eldrivna bilen utses till "World Green Car".

Andra generationen av Nissan Leaf lanserades under 2017 och har nu, som första helt eldrivna bil sedan kategorien infördes 2016, utsetts till årets miljöbil i världen. Detta skedde under den nu pågående bilsalongen i New York samtidigt som Volvo XC60 utsågs till Årets bil.

De två andra finalisterna i klassen "Årets miljöbil" var BMW 530e iPerformance och Chrysler Pacifica Hybrid.

"Vi är väldigt stolta över att vi, sedan Nissan Leaf lanserades 2010, lyckats sätta mer än 300.000 elbilar på vägarna över hela världen, vilket har hjälpt till att reducera kolets avtryck på vårt jordklot", säger Nissans Globala säljchef Daniele Schillaci.

I klassen "Årets miljöbil" tar juryn hänsyn till bilarnas allmänna miljöpåverkan, inklusive avgasutsläpp och bränsleförbrukning.

Den första generationen Nissan Leaf blev utnämnd till "World Car of the Year" 2011 och är fortfarande den enda helelektriska bil som vunnit det priset under dess 14-åriga historia.

