Att Tesla Model 3 ska erbjudas med fyrhjulsdrift är ingen hemlighet, men nu vet vi lite mer om detaljerna. En fråga på Twitter gjorde att Elon Musk rätade ut två frågetecken – både om produktion och dual motor.

Det var Brandon Ledford som ställde frågan när hans beställda, fyrhjulsdrivna Tesla Model ska byggas. Elon Musk svarade att man först ska nå produktionsmålet 5.000 bilar per vecka, innan man "stökar till det" och tillför fler varianter. Och svaret blev "Så förmodligen juli".

Sista veckan i första kvartalet var Fremont-fabriken uppe i ett tempo på 2.000 Tesla Model 3 i veckan. Och det verkar som om man ökat på det tempot ytterligare under början av april.

När Model 3 erbjuds med dual motor, alltså fyrhjulsdrift, ska det också finnas två storlekar på batteripaket: Standard och Long Range Battery. Räckvidden med Standard Battery anges till 220 miles (35 mil), med Long Range Battery ökar den till 310 miles (50 mil). De Model 3 som Tesla byggt hittills har alltså Longe Range batteripaket. Prisskillnaden är 9.000 dollar.

Vad dual motors ska kosta vet vi inte ännu, men när Model S fanns med båda versionerna (sedan förra året går det bara att beställa Model S som dual motor) var prisskillnaden 5.000 dollar. Kombinationen av Standard Battery och dual motor lär bli populär då många klarar sig med den kortare räckvidden men gärna gör sin bil mera vinterduglig med fyrhjulsdriften.

We need to achieve 5k/week with Model 3 before adding complexity that would inhibit production ramp