Teslas starka uttalande efter dödsolyckan: Föraren var inte uppmärksam

Familjen till Teslaföraren som kraschade sin Model X i Kalifornien och omkom för knappt tre veckor sedan skyller olyckan på Autopilotsystemet.

Det här är långt ifrån första gången någon skyller på Teslas Autopilot efter en olycka. Tesla brukar ofta göra ett eget uttalande om att föraren måste fortsätta vara uppmärksam på vägen och bilen även om Autopilot är aktiverat. Men den här gången är Teslas uttalande "det starkaste någonsin", skriver ABC 7 News.

Tesla skyller olyckan på den 38-åriga föraren som – enligt Tesla – inte har uppmärksammat bilens varningar om att ha händerna på ratten och vara uppmärksam. Under sex sekunder före olyckan hade föraren inte händerna på ratten. Bilen kraschade och började brinna.

"Autopilot kräver att föraren är alert och har händerna på ratten. Olyckan inträffade på en dag med klart väder och bra sikt framåt, vilket innebär att det enda sättet den här olyckan hade kunnat inträffa var om föraren inte var uppmärksam på vägen", skriver Tesla i uttalandet.

Men familjens advokat köper inte Teslas argument. Enligt honom har bilens sensorer missförstått filmarkeringarna och inte "sett" ett fast objekt, som bilen senare krockade med, längs vägen.

Teslas Autopilot har haft problem med just den här vägsträckan tidigare, något som en annan Teslaförare beskrivit på Youtube och Reddit.

Uttalandet avslutas på ett väldigt starkt sätt, när Tesla påpekar att amerikanska NHTSA för flera år sedan kom fram till att förra generationen Autopilot minskade antalet olyckor med 40 procent.

"Anledningen till att andra familjer inte är på tv är eftersom deras nära och kära fortfarande är vid liv."

Tesla påpekar att företaget "tydligt gör klart" att föraren måste vara uppmärksam på vägen även när Autopilot är aktiverat. Men bara själva namnet gör att det är en utmaning.

Amerikanska myndigheter är missnöjda med hur långsamt biltillverkarna generellt jobbar för att få förarna mer uppmärksamma. I reklam och marknadsföring har det ofta låtit som att den här typen av system kan göra att föraren slipper vara uppmärksam och istället kan slappna av med en film. Så är det inte.

En del av kritiken handlar om att biltillverkarna förlitar sig på teknik som inte är speciellt avancerad för att kolla om föraren är uppmärksam eller inte. Det kan till exempel handla om en sensor för om händerna är på ratten.

Någon form av ansiktsigenkänning som kollar om föraren faktiskt tittar på vägen vore bättre, men är dyrare för biltillverkarna. Det skulle höja säkerhetsnivån även i bilar utan den här typen av Autopilotsystem.

"Det som Tesla har är i princip en sensor som bara känner av om händerna är på ratten. Om den inte känner av det under en viss tid ger den först en visuell varning, därefter en ljudvarning, och därefter stannar bilen. Det är någonstans omkring tio sekunder, eller längre. I 120 km/h är det lång tid – mycket kan hända under den tiden", säger Mike Ramsey, analytiker på Gartner, till Automotive News.

