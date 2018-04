Tesla sätter nytt mål för Model 3 – 6.000 bilar per vecka i juni

Elon Musk sätter ett nytt, tufft mål för Model 3. Fabriken byggs om för att få bort flaskhalsarna och nu ska man köra "24/7" – dygnet runt.

Produktionslinan i Fremont-fabriken står tillfälligt still och byggs om för att få upp tempot i produktionen av Model 3. Dessutom utökas fabriken till att gå "24/7", alltså dygnet runt sju dagar i veckan.

När ombyggnaden är klar, om några dagar, ska produktionstakten öka till 3.000–4.000 bilar per vecka under maj månad. Sedan skruvar man upp tempot ytterligare för att nå nya målet 6.000 bilar i slutet av juni.

För att nå målen i Fremont-fabrik och Gigafactory ska man anställa och utbilda ungefär 400 nya personer per vecka, under en period på flera veckor. Att sätta ett nytt mål på 6.000 bilar per vecka innebär att Elon Musk har lite "felmarginal" för att nå det han lovat aktiemarknaden – nämligen 5.000 bilar per vecka i slutet av andra kvartalet.

Detaljerna om de nya målen kommer från interna mail som skickats ut till de anställda, mail som sedan skickats vidare till sajten Electrek.co. I mailet till de anställda skriver Elon Musk att man nu ligger stadigt över 2.000 bilar per vecka. Senaste veckan byggdes det 2.250 Model 3 tillsammans med 2.000 Model S och Model X.

Elon Musk skriver också om byggkvaliteten på Model 3 (som fått en hel del kritik). Elon Musk påstår att byggkvaliteten på Model 3 nu är bättre än på någon annan bilmodell i världen och att man ska fortsätta att förbättra nivån ända tills Model 3 är tio gånger bättre än andra bilar.

Den här veckan är den sista veckan som leverantörerna har chansen att visa hög kvalitet, de som misslyckas kan betrakta sina kontrakt som uppsagda.

I sitt mail till de anställda berör Elon Musk också kostnaderna inom företaget. Översynen av kostnader ska skärpas och arbetet ska effektiviseras genom färre och kortare sammanträden. Allt sammantaget – högre produktion och lägre kostnader – innebär att Tesla ska visa svarta siffror, något man inte gjort hittills.

Fremont-fabriken har en hög grad av automatiserade arbetsmoment, utförda av robotar. När allt löper perfekt är det effektivt, men kan ta lång tid att justera och köra in.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.