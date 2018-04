Svensk uppstickare lanserar Teslafälgar som ger längre räckvidd

Luftmotståndet är viktigare än många tror för att sänka förbrukningen.

Ett svenskt företag lanserar aerodynamiska fälgar till Tesla Model S som sänker luftmotståndet med tio procent – och därmed förlänger räckvidden med omkring fem procent.

"Det är en idé jag själv kom på för två år sedan och ägnat all min fritid åt sedan dess, ihop med två andra", säger Alexander Florman på företaget The New Aero till Recharge.

Han började med att ta fram olika designritningar och gjorde flödessimuleringar för att ta reda på hur bra de fungerade aerodynamiskt. Sedan togs det fram visuella prototyper med hjälp av stöd från Almi Företagspartner. För att få bättre data om hur fälgarna påverkade aerodynamiken gjordes en helbilssimulering. Fälgarna tillverkas nu i Italien.

Till skillnad från Teslas egna turbinfälgar, som är gjutna, är de svenska fälgarna smidda vilket innebär att de är lättare. De tillverkas i aluminium och mäter 21 tum. Priset för fälgarna blir 45.000 kronor exklusive däck.

"Mer jobb än jag kunnat föreställa mig"

"Det har varit en oerhört spännande resa och mycket mer jobb än jag kunnat föreställa mig. Men samtidigt väldigt roligt att få jobba med så kompetenta människor. Att få finansiering har varit lättare än jag trodde", säger Alexander Florman.

Fälgarna är inte testade i en fysisk vindtunnel eftersom det helt enkelt skulle bli för dyrt.

"Vi har valt att göra en helbilssimulering med hög upplösning istället. Det är mer produktivt att kunna göra justeringar och förfina produkten löpande med simuleringar."

Luftmotståndet är enormt viktigt i en elbil. Aerodynamiken spelar mycket större roll än exempelvis bromsarna och däcken när bilen kommer upp i högre fart. Därför kan en detalj som fälgarna spela stor roll i hur lång räckidden blir, framför allt i motorvägsfart.

Företag som säljer prylar som på olika sätt modifierar elbilar och laddhybrider i efterhand är en växande marknad. Vi har till exempel skrivit om olika typer av trimchip till laddhybridmodeller som kan ge något längre räckvidd och funktioner som inte finns på originalbilen – till exempel ett helt eldrivet läge i Mitsubishi Outlander PHEV (innan Mitsubishi själva uppdaterade bilen med ett sådant läge).

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.