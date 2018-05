Tesla lanserar Model 3 med fyrhjulsdrift och i ny prestandaversion

Elon Musk skryter om prestandan jämfört med BMW M3.

Nästa månad öppnar Tesla för beställningar av Model 3 med fyrhjulsdrift, eller Dual Motor som det heter på Teslaspråk. Leveranserna börjar i juli, skriver Teslachefen Elon Musk på Twitter.

Han har hintat om fyrhjulsdrivna Tesla Model 3 flera gånger tidigare, men det är först nu som modellen är officiell. Dual Motor-versionen av Model 3 får en extra elmotor framtill som gör bilen fyrhjulsdriven på samma sätt som i de större Model S och Model X.

Än så länge finns inga officiella uppgifter om hur mycket starkare fyrhjulsdrivna Model 3 blir jämfört med den bakhjulsdrivna. Men den ska klara sprinten till 60 mph (96 km/h) på 4,5 sekunder. Motsvarande siffra för den bakhjulsdrivna modellen är 5,6.

Fyrhjulsdrift kostar 5.000 dollar extra för Model 3. Tyvärr blir inte räckvidden längre med fyrhjulsdrift, som i de större modellerna. Räckvidden är 310 miles (50 mil) enligt den amerikanska EPA-körcykeln.

En underlig detalj som Elon Musk nämner är att bilen går utmärkt att köra med en motor om en av dem skulle gå sönder.

Prestandaversionen av Model 3 blir först ut med en ny interiörfärg.

Tesla lanserar faktiskt två fyrhjulsdrivna versioner av Model 3. Den andra versionen heter Dual Motor Performance och är en prestandaversion som klarar 0–60 mph (96 km/h) på 3,5 sekunder.

Här ökar prislappen till 78.000 dollar och då ingår allt utom Autopilot. Elon Musk skryter om att prislappen är densamma som för BMW M3 men Tesla Model 3 Dual Motor Performance är 15 procent snabbare.

Enligt Elon Musk kommer Teslan "slå allt i sin klass på bana". I så fall återstår det att se i vilken omfattning Tesla löst problemen som uppstått när Model S körts på bana, nämligen att drivlinan snabbt blir överhettad.

Performance-versionen av Tesla Model 3 kostar 26.500 dollar extra – då krävs stora batteripaketet och fyrhjulsdrift – och har även den samma räckviddssiffra som den bakhjulsdrivna modellen som tillverkas nu.

I priset ingår bland annat 20-tumsfälgar och kolfiberspoiler. Dessutom blir Performance-versionen först ut med en uppgraderad interiör med nya färger som tillval.

Tesla dual motor, all-wheel drive performance Model 3:

3.5 sec 0-60mph

155 mph Top Speed

310 mile Range — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Black & white interior available only for Model 3 Performance initially due to limited parts availability. Will broaden over time. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Cost of normal dual motor AWD option is $5k. Range is also 310 miles. Takes 0-60mph to 4.5 sec & top speed to 140 mph. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

