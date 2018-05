Elon Musk gillar Twitter, han svarar ganska ofta på Teslafansens frågor. När han fick frågan om när Tesla Model Y kommer, svarade han kort och gott: "15 mars". Han fortsatte med att klargöra att han tycker att "the Ides of March" låter bra. "Ides" är enligt den romerska kalendern mitten av en månad.

Trots att Musk medger att datumet förvisso är taget ur luften, vill han att det ska betraktas som högst rimligt. "Vi kan komma att visa upp Model Y när som helst från slutet av året till mitten av nästa år, så 15 mars är ungefär rätt."

Tidigare i år kom uppgifter att Tesla skulle köra igång produktionen av Model Y redan 2019. Men Elon Musk har senare sagt att det blir ett år senare, 2020. Vi vet inte var den ska byggas – men det blir inte i fabriken i Fremont i Kalifornien, eftersom den har fullt upp med andra modeller.

Musk har tidigare sagt att Model Y ska byggas på en skräddarsydd plattform, men även där har han ändrat sig, och meddelat att för att göra saker enklare ska samma plattform som för Model 3 användas. Model Y utlovas dock få många nya lösningar.

I just made that up, because the Ides of March sounded good

But consider it real. We could unveil Model Y anytime from late this year to mid next year, so March 15 is about right.