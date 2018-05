Nytt räckviddsrekord för Tesla Model 3 – nästan 100 mil på en laddning

Den officiella räckviddssiffran för Tesla Model 3 är omkring 50 mil, enligt den ganska realistiska amerikanska EPA-körcykeln. Men nu har två förare lyckats köra betydligt längre än så på en laddning.

Det nya rekordet lyder 97,5 mil – alltså nästan en fördubbling av räckvidden.

Testet gjordes på en särskild sträcka och bilen kördes utan klimatanläggning eller andra finesser påslagna. Hastigheten var blygsamma 40 km/h, eftersom förarna räknat ut att bilen var som mest effektiv då. Rekordsträckan tog 32 timmar att köra.

Det här är alltså inget realistiskt sätt att mäta hur lång räckvidden kan bli på vanlig väg i normalt tempo, men det är ändå intressant att se hur långt en elbil faktiskt kan köras. Testet livesändes på Youtube (varning för långtråkiga filmer!)

När testet var klart visade det sig att bilen inte tog emot laddning vid Teslas Supercharger. 12-voltsbatteriet var helt dött, vilket ska ha lösts kostnadsfritt av Tesla.

För ett drygt år sedan skrev vi om ett annat rekordförsök med Tesla Model S, som då klarade strax över 90 mil på en laddning.

Trots att förarna tonat rutorna steg kupétemperaturen till 42 grader eftersom klimatanläggningen alltså måste vara avstängd för att maximera räckvidden.

Final #Model3 hypermile numbers from @teslainventory and I: 606.2 miles (975 km), 66 kWh, and 110 wh/mi, and 32 hours of driving. At its peak it was 108F in the cabin with no a/c running. Thank you @Tesla and @elonmusk for making such an incredible piece of machinery! pic.twitter.com/Z1LJk4Ligk