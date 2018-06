I helgen började en Tesla Model S brinna i Los Angeles. Föraren kunde ta sig ur bilen utan skador, men det är oklart varför den började brinna.

Bilen laddade inte när den började brinna utan befann sig ute i trafiken.

Men det intressanta i det här fallet är inte att själva bilen började brinna utan vad som hände efteråt.

General Motors snappade nämligen upp den här nyheten och erbjöd föraren elbilen Chevrolet Bolt som lånebil. GM gör dock klart att det här är en engångsföreteelse och inte något som kommer erbjudas till fler.

Och det slutar inte där. En talesperson för GM, Ray Wert, går ännu längre och säger att bilägaren nu får en Chevrolet Bolt som lånebil "så hon får en mer pålitlig elbil att köra".

Bilen tillhör Mary McCormack, som är mest känd för sin roll i politiska dramaserien The West Wing, och hennes man, som körde bilen när den började brinna.

Tesla samarbetar med myndigheterna för att ta reda på varför bilen började brinna.

"Det här är en extremt ovanlig händelse och vi utreder olyckan för att ta reda på vad som hänt", skriver Tesla i ett uttalande.

In the interim, we’ve offered to loan @marycmccormack a @chevrolet Bolt EV so she has a more dependable electric vehicle to drive.

No burn. The @GM advanced tech Comms team are just big West Wing fans and want to make sure @marycmccormack has some dependable all-electric 238 mile-per-charge transportation.