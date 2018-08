Tesla är för närvarande noterat på den amerikanska Nasdaq-börsen, där aktiekursen de senaste månaderna har varierat dramatiskt, då företaget har varit under stor press att nå produktionsmålen för nya Model 3.

Musk, som äger cirka 20 procent av aktierna i Tesla, gjorde det överraskande utspelet på Twitter. Han skriver att han överväger att göra företaget privat igen och att han skulle ge 420 dollar per aktie. Musk uppger även att finansieringen är säkrad.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.