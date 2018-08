Rithesh Nair köpte en ny Tesla Model 3 och innan han ens hade hunnit köra hem, efter cirka 30 minuters körning, ramlade det bakre stötfångarskyddet av.

Ägaren tog av bild av den sorgliga synen och gjorde ett inlägg på twitter där han taggade Elon Musk – Musk är ju känd för sitt flitiga twittrande.

En talesperson för Tesla kommenterar det inträffade: "Vi har satt en extremt hög nivå för Model 3, och det som hände är inte hur vi bygger våra bilar. Vi undersöker det inträffade för att ta reda på vad som var orsaken, och kontaktar kunderna för att lösa problemet och se till att de är nöjda."

När det gäller varför stötfångaren ramlade av, tycks anledningen vara regn. Den amerikanska sajten Jalopnink har nämligen lyckats vaska fram ytterligare en Model 3 som fallit offer för just regn.

Enligt spekulationer från personer på nätet verkar problemet vara relaterat till ett tygliknande skydd under bilen, vilket är tänkt att skydda från vatten och skräp under och omkring stötfångaren. Men när detta skydd går sönder eller lossnar kan vattnen ledas in i stötfångaren, vilken så småningom lossnar från sina fästen på grund av sin egen tyngd.

Trots att föklaringen verkar rimlig är det ändå otroligt att det händer Tesla – åtminstone två gånger – med tanke på att de flesta andra biltillverkare lyckas få stötfångarna att hänga kvar i de flesta väder...

1/2 hr, bringing Model 3 home, run in to heavy rain on the streets & bumper comes off #devastated @Tesla #help @elonmusk pic.twitter.com/mOh2UAjWWr