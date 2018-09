Gigantiska lager med osålda "malusbilar" – här är redaktionens köptips

Premium Svenska bilhandlare har gigantiska lager med avställda bilar som inte kommer drabbas av den nya straffskatten på grund av höga utsläpp. Detta behöver du tänka på för att fynda en bil med gamla fordonsskatten.

Juni var en osexig månad – om man ska gå på Mona Sahlins definition att det är "sexigt att betala skatt". Juni månad lär nämligen ha varit svensk bilisms största skattesmitarmånad någonsin.

Det var i alla fall rekord i antal registreringar under en månad: 66 441 nya bilar. Det kan jämföras med maj månad då det registrerades drygt 38 000 bilar, vilket också var väldigt högt sett ur historiskt perspektiv.

Bakgrunden är den nya bonus/malus-beskattningen som ger bonus till klimatsmarta bilar men ger de flesta "normla" bilar med bensin- eller dieselmotor högre skatt. För att kunna fortsätta sälja lite törstigare bilar med låg fordonsskatt ett tag till, trots de nya skattereglerna, valde många bilhandlare att förregistrera bilar som inte var sålda till någon specifik kund.

Andelen bilar som registrerades av bilhandlare gick från drygt 20 procent under maj månad till närmare 50 procent i juni – hela 29 234 bilar registrerades av handlare.

Hur många av dessa bilar som ställts av i väntan på en kund är svårt att säga men helt klart är att det finns en väldigt stor mängd nya bilar med den gamla skatten som står och väntar på köpare. När en bil har inregistrerats börjar garantitiden löpa och som bilköpare vill du givetvis ha full garanti. Det betyder rabatter, eller andra kompensationer.

Handlarnas mardröm: Bli stående med förra modellåret

Bilarna som registrerats före 1 juli är av årsmodell 2017/2018 och i höst uppdaterar många tillverkare sina bilar med "årsmodell 2019" vilket betyder att de i många fall förbättras på en rad punkter.

Handlarna vill inte bli stående med förregistrerade äldre bilar vilket betyder att många sänker priserna. Det finns alltså en dubbel klippchans: rabatt på bilar med låg skatt!

Vi har skannat hemsidor och hittat massvis med lockande bilköp. Förmodligen kan priserna sjunka framåt hösten om det visar sig att det har förregistrerats fler bilar än vad det finns sug efter – måste du inte ha en ny bil kan det alltså löna sig att ha is i magen och invänta ännu lägre priser sent i höst.

Ökad import av lågmilade lyxbilar?

Den nya bilskatten gäller under bilens första tre år och efter det sänks den till närmare de nivåer som gällde innan bonus/malus infördes. Det görs för att rädda andrahandsvärdena på lite törstigare bilar.

Många förutspår att importen av äldre fina bilar ökar som ett resultat av den nya skatten. Istället för att köpa en ny bil med hög skatt kan det vara lockande att hitta en lågmilad lyxbil utomlands. Det finns även farhågor för att den nya högre skatten ska bromsa in nybilsförsäljningen och i så fall kan det betyda lite högre begagnatpriser.

Kommer bonus/malus förändra den svenska bilparken? Ja, det har vi redan sett. Men för traditionella lyxbilar tror en del handlare att det kommer vara "business as usual" i höst. Köpare som vill ha en lyxbil för över en miljon lär inte bry sig så mycket om skatten går upp från 9 000 till säg 22 000 kronor – är teorin. De vill hellre beställa exakt den bil de vill ha med rätt utrustning i stället för att spara några tiotusental kronor på lägre skatt.

Sett till de totala kostnaderna för att ha en bil i miljonklassen spelar inte heller bilskatten någon större roll – det är värdefallet som är den riktigt stora posten. En tumregel är att en ny bil tappar halva sitt värde på tre år.

Åter till Mona Sahlins skatteteori, som alltså verkar överbevisad av svenska bilköpare. Registreringarna av laddbara bilar minskade i juni månad eftersom många vill ta del av den höjda bonusen som infördes från 1 juli. Skatteåterbäring verkar däremot vara sexigt!

10 bästa bilköpartipsen

• Ska du köpa laddhybrid, se till att den är inregistrerad före 1 september. Med högre officiella förbrukningssiffror sänks bonusen. Det kan handla om mer än 10 000 kronor.

• Stark diesel? Försäljningen av nya stora prestandafamiljesuvar som drivs med

diesel kommer med all sannolikhet att minska när skatterna höjs. Detta kan ge dessa bilar bättre andrahandsvärde.

• Importera? Mycket talar för att importen av lite törstigare bilar ökar när skatten på nya bilar höjs. Jämför priserna i Sverige med exempelvis tyska priser.

• När du köper begagnad bil, var noga med om den registrerats före eller efter 1 juli.

• Ska du köpa en lite törstigare bil men missade att slå till på en bil registrerad före 1 juli, köp den före 1 september då skatten höjs ytterligare!

• Åk runt hos bilhandlare. Det är kul att titta på bilar och just nu finns väldigt många bilar i handlarnas lager med bra pris på.

• Surfa runt. Gå in på generalagenternas och bilhandlarnas hemsidor och sök efter kampanjbilar.

• Ha is i magen. Behöver du inte en ny bil just nu – vänta till sent i höst och se om det finns kvar osålda "malusbilar". De lär rabatteras hårt då.

• Tjänstebil – laddhybrider och elbilar är extremt förmånliga.

• Elbil? Du får 60 000 kronor i bonus vid ett köp och totalekonomin är mycket bättre än de flesta tror. Fundera en gång till på om du skulle klara dig med eldrivet.

Så hög blir nya skatten

Transportstyrelsen har tagit fram ett enkelt webbverktyg där man kan räkna fram skatten på nya bilar och även bonusen för extremt snåla bilar. Det du behöver är koldioxidsiffran för aktuell bil.

Har du inte koldioxidsiffran men däremot ett registreringsnummer på den aktuella bilen, gå hit.

På den här engelska sajten kan du hitta koldioxidvärden för de flesta bilar.

Redaktionens biltips

FORD MUSTANG – EN MALUSVINNARE

Vi hittar inga Ford Mustang till reapris vilket kan innebära att Fordhandlarna gjort ett riktigt bra jobb. I juni ökade Mustangförsäljningen med 157 procent i jämförelse med i fjol och det registrerades in hela 157 stycken exemplar. Den nya skatten för Mustang GT landar på drygt 18 000 kronor.

CHEVROLET CAMARO 6,2 L V8 435 HK

Går det att få mer kraft för pengarna än så här? Och du slipper den nya skatten som landar på 20 314 kronor!

Mercedes GLE 350 d 4Matic

114 900 kronors rabatt på en fin Mercedes – och du undgår den högre skatten på 11 013 kronor.

Privatleasingfällan

Många tänker inte på att vägskatten inte ingår i privatleasingavgiften och har man en tajt bilbudget kan det innebära obehagliga överraskningar.

De flesta bilar som privatleasas är mindre, billiga och ofta snåla. Tidigare har en hel del av dessa varit så kallade miljöbilar vilket gett en skattebefrielse under fem år. Men nu blir det alltså höjd skatt.

BILMODELL UTSLÄPP

GRAM/KM TIDIGARE

SKATT NY SKATT

ÅR 1-3 ÖKAD

MÅNADS-

KOSTNAD NY SKATT

ÅR 4 BMW 520d 123 1 729:- 4 569:- 236:- 2 537:- Nissan Qashqai DIG-T 163 134 866:- 3 558:- 224:- 866:- Nissan Qashqai dCi 130 129 2 041:- 5 142:- 258:- 2 750:- Renault Megane dCi 95 0:- 1 894:- 158:- 1 894:- Skoda Fabia 1,2 TSI 101 360:- 852:- 41:- 360:- Skoda Fabia 1,4 TDI 104 1 103:- 2 754:- 138:- 2 016:- VW Golf TSI 125 119 536:- 2 328:- 149:- 536:- Volvo XC60 T5 AWD 167 1 592:- 6 939:- 445:- 1 592:- Volvo XC60 D5 AWD 144 2 824:- 6 675:- 180:- 3 283:- Volvo V90 D3 116 0:- 3 900:- 325:- 2 288:-

RÄKNA UT OM LEASINGERBJUDANDET ÄR BRA

Det är lätt att stirra sig blind på privatleasingpriset men 2 000 kronor i månaden kan vara dyrt och 4 000 kronor kan vara billigt. Det hela beror givetvis på hur mycket bilen i fråga kostar om du köper den.

Vi har tagit fram en formel som gör att du enkelt kan räkna fram om erbjudandet är bra. Bilar som kostar 300–400 kronor att leasa per 100-lapp i nybilspris ger god valuta för pengarna, men om bilen kostar över 600 kronor per tusenlapp är det dyrt!

RANGE ROVER VELAR P250

Land Rover har en mängd "lagerrensningsbilar" och på denna Velar behöver du inte betala den nya skatten på 9 238 kronor.

Skattehöjningar i sikte

Redan i september kommer nästa skattehöjning och då beror det inte på nya skatteregeler utan på att förbrukningssiffrorna blir högre på grund av den nya WLTP-testnormen.

Exakt hur mycket högre de officiella förbrukningssifforna blir vet vi ännu inte eftersom tillverkarna inte redovisat detta.

Alla nya bilar måste mätas enligt WLTP-normen men man räknar ner den siffran till något som kallas NEDC-korr. Vi har räknat med en sjuprocentig höjning – vilket är lågt, men det ger en rätt kraftig höjning av skatten.

2020 träder de nya WLTP-siffrorna i kraft på riktigt och vi har räknat ut de nya koldioxidutsläpen enligt EU Joint Research Centres skattning.

BENSINBILAR &

LADDHYBRIDER GAMLA

SKATTEN SKATT

1 JULI SKATT

1 SEPT SKATT 1 JAN

2020 WLTP Audi A1 1,0 TFSI 360 524 1 081 2 410 Audi Q2 1,4 TFSI S-tronic 646 2 738 3 450 5 548 BMW 320i Touring aut 514 2 246 2 923 3 722 BMW 520i Touring 822 3 394 4 183 5 334 BMW 530i 1 064 4 371 5 442 6 618 BMW 530i xDrive 1 416 6 083 7 274 8 651 Ford Mondeo 1,0 Ecoboost 558 2 410 3 099 5 013 Ford Mustang GT 4 012 18 709 20 784 20 742 Hyundai Ioniq Hybrid 360 360 642 2 492 Lamborghini Aventador 6 586 31 226 34 179 34 224 Porsche 911 Turbo 2 582 11 754 13 342 13 252 Porsche Panamera 4S 1 966 8 758 10 136 10 149 Range Rover SDV3 4 496 21 063 23 303 23 310 Toyota Prius 1,8 HSD 360 360 360 770 Volvo V90 T5 AWD 1 306 5 548 6 701 8 009 Volvo XC60 T6 1 790 7 902 9 220 10 684 Volvo XC90 T6 AWD 2 010 8 972 10 365 11 968 Volvo XC90 T8 AWD Twin Eng 360 360 360 360 VW Golf 1,4 TSI 536 2 328 3 011 4 906 VW Passat 2,0 GT BMT DSG 220hk 1 108 4 585 5 671 6 939 VW Passat GTE (218 hk) 360 360 360 360 VW Tiguan GT 2,0 180 hk DSG 4M 1 658 7 260 8 533 9 935

DIESELBILAR GAMLA

SKATTEN SKATT

1 JULI SKATT

1 SEPT SKATT 1 JAN

2020 WLTP Audi A1 1,4 TDI 1 207 3 614 4 369 5 238 Audi Q2 2,0 TDI quattro Stronic 1 833 4 760 5 596 7 519 Audi Q5 2,0 TDI 190 Stronic (gen2) 2 198 5 429 6 342 8 603 BMW 320d Touring aut 1 207 3 614 4 369 5 906 BMW 520d Touring aut 1 729 4 569 5 391 7 277 Porsche Panamera 4S Diesel 4 492 10 532 12 016 13 545 Range Rover SDV8 7 256 16 919 18 851 20 776 Volvo V90 D3 1 520 4 187 4 983 6 675 Volvo V90 D5 AWD 2 042 5 142 6 005 8 121 Volvo XC40 D4 2 355 5 715 6 729 8 965 Volvo XC60 D4 2 250 5 524 6 471 8 724 Volvo XC90 D5 3 241 7 639 8 921 11 496 Volvo XC90 D5 AWD 3 085 7 277 8 535 11 014 VW Golf 1,6 TDI 1 103 2 945 3 654 5 047 VW Passat 2,0 GT TDI 190 DSG 1 468 4 091 4 880 6 554 VW Tiguan GT 2,0 TDI 190 DSG 4M 3 085 7 277 8 535 11 014

JAGUAR F-PACE P250 R-SPORT

Nästan 100 000 kronor rabatt på en sportig Jaggasuv! Du duckar för den nya skatten på 9 238 kronor.

CADILLAC CTS-V

En mäktig BMW M5-utmanare för i sammanhanget löjligt billiga 749 000 kronor. Du undviker den nya skatten på 20 956 kronor.

JAGUAR XF SPORTBRAKE

En maxutrustad Jaguar eller en standard Volvo V90? Valet är ditt. Och även om du köper en nyare bil blir inte skatten så betungade även om bilen är registrerad efter 1 juli: 5 619 kronor.

ALFA ROMEO GIULIA

250 000 för en ny Alfa betyder över 40 procent i rabatt! Begagnade är dyrare på Blocket. Och skatten är inget du behöver fundera på: 3 231 kronor med nya "Malus".

BMW X3 xDRIVE 20d

Nya X3 säljs till riktigt attraktiva priser, 82 000 i rabatt. Den förhöjda skatten hamnar på 5 718 kronor.

BMW M4 CS

185 300 kronor billigare än ordinarie pris – inte illa! Den nya skatten som du undviker är 10 149 kronor.

ALRIK SÖDERLIND, CHEFREDAKTÖR

Hade bonus/malus konstruerats som ett påslag på bilens pris genom högre moms på törstiga bilar i stället för att den årliga skatten höjs tror jag inte att så många hade reagerat lika starkt.

Det tar emot att betala en skatt som syns och återkommer under tre år!

På så vis är den här konstruktionen bättre eftersom det blir väldigt tydligt att törstigare bilar blir dyrare att äga. Men staten tar in mer än en miljard extra i "malus" än vad man betalar ut i "bonus" och det tycker inte jag är okej.

Det finns alltså utrymme att höja bonusen för elbilar, men det måste kombineras med elbilslättnader som exempelvis lägre trängselskatt – så att elbilarna inte blir exportvaror!