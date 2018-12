Intervju: Så ska Porsche behålla körkänslan i elbilen Taycan

Eldrift och Porsches körkänsla – går det verkligen att kombinera? "Absolut", säger Stefan Weckbach, ansvarig för den nya modellen Taycan. Den första helt eldrivna Porschen inleder en ny era samtidigt som den är trogen märkets klassiska värderingar.

Detta är Stefan Weckbach Stefan studerade affärsadministration i Sankt Gallen i Schweiz fram till år 2000. I samma stad arbetade han senare inom en nätverkstjänst för forskare och akademiker under det att han doktorerade.

Efter fem år i ledningen för en konsultbyrå flyttade han över till Porsche 2008. Han arbetade först bland annat som assistent till chefen för Porsche AG och med produktstrategi för modellerna Boxster/Cayman. Sedan november 2014 har Stefan ansvarat för Taycan.

• Hittills har elbilar inte varit någon enorm försäljningssuccé. Kommer inte Taycan för tidigt i denna nya era?

"Nej, tiden är rätt. Eldrift har en lång historia hos Porsche. Redan vid världsutställningen i Paris år 1900 visade Ferdinand Porsche sin Lohner-Porsche, en eldriven bil med en räckvidd på 50 kilometer. Sedan 2010 finns två Porschemodeller som hybrider, först kom Cayenne och sedan Panamera. Porsches laddhybrider har funnits sedan 2013. Det finns nu en andra generation av dessa som ger en elektrisk räckvidd på 50 kilometer."

"Med 918 Spyder visade vi vad som var möjligt att göra i en sportbil när en V8-motor kombinerades med elektriska synkronmotorer vid fram- och bakaxeln. Med Taycan tar vi nu nästa logiska steg genom att lansera en helt elektrisk bil som uppfyller våra förväntningar utan kompromisser."

• Hur ser Porsches elfilosofi ut idag?

"Eldrift utgör en viktig del av vår produktstrategi, som vilar på tre hörnstenar. Den första är de rena sportbilarna med förbränningsmotor medan den andra utgörs av våra hybridfordon. Den tredje hörnstenen är de helt elektriska bilarna som visar riktningen för framtiden. Med denna triad kan vi täcka hela marknaden och uppfylla alla våra kunders önskemål."

• Är det möjligt att bygga in äkta Porsche-DNA i Taycan?

"Det stod klart från början att en elektriskt driven Porsche – liksom alla Porschar – skulle utgöra den sportigaste modellen i segmentet. För även om den är eldriven ska den ha bästa tänkbara kördynamik."

"När det gäller design och materialval känns det tydligt att Taycan har Porsche-DNA. Bilen känns som en Porsche, den ser ut som en Porsche och den är som en Porsche att köra. Det är tydligt att även om den är eldriven kan den förmedla Porschekänsla och jag ser ingen motsättning i detta."

• Vilka nya egenskaper kommer vi hitta hos Taycan?

"Ta till exempel batteriet som är placerat under golvet. Detta ger Taycan en mycket låg tyngdpunkt, till och med lägre än hos 911. Tillsammans med en idealisk viktfördelning mellan axlarna har vi byggt in goda förutsättningar för en sportbil redan från början.

• Det är vanligt att eldrivna sportbilar tappar prestanda efter upprepade kraftiga accelerationer?

"Så är inte fallet med Taycan där två konstruktionsdetaljer säkerställer prestanda under alla körförhållanden. Det ena är att elmotorerna som används är av typen synkronmotorer, som ger maximal effekt även vid hög belastning under lång tid. Det innebär att bilen kan accelerera kraftfullt inte bara vid ett tillfälle utan upprepade gånger. Det gäller också vid körning i hög fart under längre tid. Det andra är att vi har utvecklat ett avancerat kylsystem som förhindrar effektförlust på grund av hög temperatur."

• För att fungera till vardags måste en eldriven bil ha tillräckligt lång räckvidd. Det betyder att den behöver relativt tunga batterier, vilket i sin tur drar ned prestandan. Hur har ni löst det?

"En viktig fråga vid utvecklingsarbetet med Taycan var att hitta den rätta balansen mellan räckvidd och prestanda. Teoretiskt vore det enklaste att förse bilen med ett stort batteri för att säkerställa lång räckvidd. Men vore det idealiskt för en Porsche med tanke på den höga vikten?"

"Lösningen blev att använda ett tillräckligt stort batteri för en räckvidd på 50 mils körning och på så sätt hålla vikten på en rimlig nivå. Det handlar om att öka energitätheten hos hela det elektriska drivsystemet för att få en hög verkningsgrad. Det betyder att elmotorerna i sig själva är mycket lätta medan den ökade verkningsgraden, och den lägre förbrukningen, gör det möjligt att använda lättare batterier."

"När vi tog fram Taycan arbetade vi mycket intensivt med aerodynamiken och kämpade med varje tusendel i cw-värdet. Tack vare detta har vi kunnat pressa ned luftmotståndet till ett minimum."

• Porsche går sin egen väg med ett 800-voltsystem för batteri och elmotorer. Varför det?

"En elektrisk Porsche ska inte bara vara snabb, den ska också kunna laddas snabbt. Tack vare 800-voltstekniken går det att ladda batterierna för 40 mils körning på 15 minuter, vilket är ungefär halva tiden jämfört med de flesta andra system idag. Den höga spänningen innebär också att vi kan bygga ett mer kompakt elsystem med mindre kabeldiameter, vilket betyder lägre vikt och högre effektivitet."

• Medför den högre spänningen några säkerhetsrisker?

"Ett 800-voltsystem innebär inga säkerhetsrisker jämfört med de 400-voltsystem som sedan länge använts i laddhybrider och eldrivna fordon."

• Kommer ägarna kunna hitta tillräckligt många laddstationer?

"Tillsammans med andra biltillverkare håller Porsche på att bygga upp ett nät av snabbladdningsstationer längs Europas mest trafikerade vägar. År 2020 kommer nätverket bestå av över 400 stationer. Taycan är konstruerad för att kunna laddas även vid 400-voltstationer och kommer därför inte att lida brist på laddningsmöjligheter."

• Vad tycker du personligen är bäst med den här bilen?

"Prototyperna har testats under många tusentals kilometers körning och vi kände redan från början att vi hade hittat köregenskaper som rimmade med märkesfilosofin. Och mycket har hänt sedan dess ..."

• När kommer vi att se Taycan på vägarna?

"Bilen kommer introduceras på marknaden i slutet av 2019 och jag kan inte nog poängtera att detta inte bara kommer vara en elbil, det kommer också vara en Porsche."