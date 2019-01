18 intressanta nyheter på gång – för under 350.000 kronor

Premium De kommande åren blir spännande. Biltillverkarna miljardsatsar på nya modeller – och gärna med någon form av eldrift. Vi listar 18 intressanta nykomlingar som är på gång i olika klasser och som kostar under 350.000 kronor.

Kompaktbilar

Seat Leon

VW-chefen Herbert Diess vill att Seat tar sig an sportiga designmärken som Alfa Romeo. Då förvånar det knappast att nya Leon, som presenteras nästan samtidigt som nya Golf generation 8 nästa år, känns så sportig och spänstig i sin fjärde generation.

Men den numera endast med fyra dörrar försedda bilen övertygar även tekniskt: 2020 presenteras nya Leon som märkets första laddhybrid med en elektrisk räckvidd på minst 50 kilometer.

Skoda Scala

Efterföljaren till den ganska intetsägande Rapid Spaceback har nu visats upp. Bilen använder sig av den något enklare A0-varianten av MQB-plattformen trots sin längd på 4,36 meter. Bagagevolymen är cirka 430 liter och invändigt är det digitala instrument, smartphone-integrering och Alexa-röststyrning som gäller.

Motorpaletten sträcker sig från 90 till 150 hästar ur tre- och fyrcylindriga kraftkällor som ska ha en betydligt lägre förbrukning än innan. Skoda Scala driver uteslutande på framhjulen.

Toyota S-FR

Tydligen ser Toyota plats för ytterligare en sportcoupé vid sidan om GT86 och nya Supra. Nykomlingen är 25 centimeter kortare än GT86 och ska föra arvet från smått legendariska MR2 vidare.

Volvo V40

Under nästa år ersätts nuvarande V40 som går på sitt sjunde år. Den aktuella P1-serien är i grunden en relik från Fordtiden och står, precis som Mazda 3 och Ford Focus, på den amerikanska biljättens globala C1-plattform. Nykomlingen bygger på den lilla, flexibla CMA-plattformen som har utvecklats av CEVT, Volvos och Geelys gemensamma utvecklingsavdelning på Lindholmen i Göteborg.

Nya V40 får ett djärvare crossoverutseende än resten av Hisingengänget och en rad bensinmotorer, men kommer även som laddhybrid. T5 Twin Engine-drivlinan har en 1,5 liter stor trecylindrig motor kopplad till en elmotor. Den stora nyheten är dock att V40 även kommer som ren elbil med två olika batteristorlekar.

Elbilen och den vanliga ska byggas i en av Volvos kinesiska fabriker, det är alltså slut på V40-byggandet i Gent, Belgien.

Det är dock endast instegsmodellen som platsar i listan rent ekonomiskt. Svenska priser är inte klara än, men en säker tumregel är att sedanmodellen kostar cirka 10 000 kronor mindre än kombiversionen vilket ger ett uppskattad instegspris på under 330 000 kronor. Inte illa, det!

Audi A3

Nykomlingen skippar tvådörrarsvarianten och heter hädanefter endast A3. Det innebär att tillägget Sportback kan användas för en coupéliknande fyradörrarsmodell i samma stil som A5 och A7 Sportback med elegant och sportig taklinje samt en stor bagagelucka.

Alfa Romeo Giulietta

Alfa Romeo har hittat tillbaka till sina rötter! Nya Giulietta, en formskön vagn i Golf-klassen, kommer i mitten av 2019 och erbjuder vid sidan av en stor, klasstypisk bagagelucka även något så exotisk som drivande bakhjul. En egenskap som förut endast var förbehållen 1-serien från BMW, som dock i nästa generation överger konceptet och övergår till framhjulsdrift.

Inte så Alfa dock och det är vi tacksamma för. Även om det innebär mindre utrymme för passagerarna och bagaget. En Alfa har man ändå helst för sig själv!

Mazda 3

Motortekniskt går Mazda sin egen väg. Nya 3 fortsätter i samma spår och drivs av senaste Skyactiv-X-motorn. Vad det är? Jo, den går ut på att kombinera bensin- och dieselmotorernas fördelar i en enhet. En snål bränsleluftblandning antändas med hjälp av kompression, likt en dieselmotor. Systemet fungerar bra under dellast, men vid högre effektuttag är man tvungen att använda sig av ett centralt placerat tändstift.

Motorn kallas för HCCI-motor (Homogeneous Charge Compression Ignition) och är något av en regnbågsfärgad enhörning för bilbranschen. Många har försökt, men ingen har lyckats. Ingen förutom Mazda, verkar det som. Fördelen med motorn? Låg förbrukning och mycket kraft.

Suvar (och "nästansuvar")

Mercedes GLA

Redan första generationen av GLA är mer av en crossovercoupé än en riktig suv och den för 2019 planerade efterföljaren ska bjuda på ännu mer dynamik. I alla fall optiskt. Nykomlingens kaross sitter på MFA2-plattformen, som är märkets framhjulsdriftoptimerade alternativ. Nya GLA växer några centimeter åt alla håll, erbjuder som resultat mer plats för passagerarna och ska använda sig av det nya MBUX-systemet. Motorutbudet kommer att toppas av två AMG-versioner med fyrhjulsdrift.

VW T-Roc Cabriolet

Sedan Eos, Golf Cabriolet och Beetle Cabriolet har fått yxan har det inte funnits en enda taklös modell från Volkswagen. 2020 kommer dock T-Roc att berövas sitt plåttak som istället ersätts med en tygvariant med sex lager. Även de bakre dörrarna och en del lastutrymme får stryka på foten. Men vad gör det när man istället får en chic och exklusiv friluftssuv?

Vid sidan av de något radikala ändringarna kommer dock bilen att använda sig av beprövad teknik från MQB-plattformen för att pressa kostnaderna. Redan efter 20 000 sålda enheter blir modellen lönsam för tillverkaren.

Opel Mokka X

Det var länge sedan det presenterades en riktigt häftig modell från Opel, men nya Opel Mokka X som ska introduceras 2020, ska ändra på det. Och visst är den läcker! Märkets nya formspråk präglas av Vizor-grillen som inspireras av visiret på en motorcykelhjälm. Grillen gömmer sensorer och kameror för de olika assistanssystemen. Än så länge är det oklart vilket chassi från PSA-koncernen nya Mokka X kommer att bygga på.

Beslutet om CMP- eller EMP2-plattformen ska användas beror på om man kommer att erbjuda mellanklassuven som elektriskt alternativ. Med nykomlingen, som storleksmässigt placerar sig mellan Crossland och Grandland, vill Opel öka andelen sålda suvar med 40 procent.

Nissan Juke

Även om Gripz-studiens sanslösa dörrar väl aldrig får ett godkännande för seriemodellen, är och förblir Juke alltid en säregen pjäs i bilvärlden. Den nya modellen av kompaktsuven flyttar dock över på koncernens CMF-B-plattform.

Lada 4x4 Vision

Det var på tiden! Efter fyrtio (!) år i tjänst får Lada Niva äntligen gå i pension. Bakom det bulkiga yttre gömmer sig drivlinor och chassi från Renault samt en helt digital cockpit.

Elbilar

Kia Soul EV

Kia har lanserat en ny generation av Soul EV, som ska vara märkets elbil med lite fräckare designspråk. Batteripaket på 64 kWh, effekt på 204 hästkrafter och vridmoment på 395 Nm. Tyvärr inga svenska priser eller räckviddssiffror än, men förhoppningsvis hamnar den under 350.000 kronor i pris.

Volkswagen ID

Volkswagens nya elbil blir ungefär lika stor som en Golf men rymlig som en Passat. Den får en räckvidd på mellan 40 och 60 mil enligt Volkswagen (enligt NEDC-körcykeln). Volkswagen satsar på en lägre prislapp än för Tesla Model 3.

Mini Electric

BMW har bekräftat att småbilen Mini kommer som elbil. Den har redan visats upp som konceptbil. Förhoppningsvis hamnar prislappen på under 350.000 kronor för instegsmodellen, men det är inte bekräftat.

DS 3 Crossback E-Tense

Modetrender är något av en självklarhet i Paris. Därför förvandlas tvådörrarssmåbilen DS 3 till en fyradörrars crossover i sin senaste reinkarnation.

Eftersom Frankrike förbjuder alla dieseldrivna bilar i huvudstaden från och med 2024 samt alla med förbränningsmotor 2030, finns DS 3 Crossback även som elbil med tillägget E-Tense. Den lagrar energin i ett 50 kWh-batteri som ska ge en räckvidd norr om 300 km. 100 kW och 260 Nm räcker för en acceleration från 0 till 100 km/h på 8,7 sekunder. Topphastigheten är elektroniskt begränsad till 150 km/h.

Honda Urban EV

Hondas minielbil presenteras i serieutförande först i slutet av 2019, men kan konstigt nog beställas redan till våren. Den nya e-plattformen bildar grunden till den knappt fyra meter långa bilen.

Renault K-ZE

En elektrisk stadssuv med 250 kilometer räckvidd och en prislapp på under 200 000 kronor låter nästan för bra för att vara sant, men det är just vad Renault lovar med den knappt 3,7 meter korta K-ZE. Bilen lanseras förmodligen under Dacias flagg, men när och hur får vi inte veta än.

Infotainment och teknik

Nuförtiden utrustas många prisvärda bilmodeller med den senaste infotainmenttekniken för att tilltala även den yngre kundkretsen.

Men det har inte alltid varit så. Tiderna ändras. Bara för ett antal år sedan var tekniska nyheter och finesser som head up-display och adaptiva farthållare endast tillgängliga för lyxbilskunderna för att rättfärdiga de höga utvecklingskostnaderna ekonomiskt.

Sedan dröjde det ytterligare några år innan dessa system hittade ned till mellanklassbilarna och så vidare. Delvis jobbar man fortfarande efter samma systematik, men när det exempelvis gäller uppkopplingssystem har tillverkarna faktiskt börjat inse att även den prismedvetna kundkretsen har ett stort teknikintresse.

Småbilar med stora skärmar

Ett talande exempel är Mercedes A-klass vars nya MBUX-system (Mercedes-Benz User Experience) erbjuder funktioner som inte ens finns i den senaste E- eller S-klassen. Åtminstone inte förrän en generationsväxling blir aktuell.

Systemets kanske häftigaste funktion bygger på förstärkt verklighet. Det innebär att bilen använder sig av en kamera som är placerad i vindrutan för att projicera bilden framför bilen på MBUX-skärmen och utökar vyn med navigationspilar, gatunamn och viktiga landmärken.

Även digitala instrumentkluster, som förr enbart fanns i dyra bilar, har hittat hela vägen ned till småbilsklassen som exempelvis VW Polo och Seat Ibiza. Dessutom för en bråkdel av priset i lyxklassen. Inom en snar framtid kommer vi också att se digitala backspeglar i alla bilklasser, precis som anpassningsbara förarmiljöer där bilen känner igen föraren och ställer in allt från belysning, sätespositionen till radiokanalen.

Individuell cockpit

Leverantören Faurecia har utvecklat en adaptiv cockpit som anpassas automatiskt efter förarens önskemål. Beroende på vem som sitter bakom ratten justeras bland annat musiken samt belysningen. De beröringskänsliga materialen fungerar som touchpads.

Central karta

I Seat Ibiza och Arosa visas navigationssystemet på skärmen bakom ratten istället för på mittkonsolens infotainmentskärm. På det sättet slipper föraren släppa vägen med blicken. Säkert och billigt. Det digitala systemet kostar från 3 500 kronor.

Förstärkt verklighet (augmented reality)

Navigationsdata blandas med kamerabilderna för en mer realistisk upplevelse och säkrare navigering. Systemet finns snart i samtliga modeller från Mercedes. Än så länge dock endast i A-klassen.

Digitala speglar

Med hjälp av en kamera filmas området bakom bilen och visas på skärmen där i vanliga fall backspegeln sitter. Så slipper man få sikten skymd av nackstöd eller takstolpar.

Kurvade skärmar med haptiska ytor

Hur imponerande de nya skärmarna än må vara finns dock situationer och funktioner där konventionella knappar är att föredra. Continentals cockpitstudie blandar fördelarna med digitala och analoga system. Närmar sig handen konsolytan reser sig analoga knappar ur skinnimitationen.