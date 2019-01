Guide: Bygg garage eller carport för framtida behov – tips, regler, ekonomi och rotavdrag

Premium Trött på att skrapa bilen fri från snö och is? Med ett garage eller en carport slipper du det eländet. När du har gjort ditt val, tänk stort! Ta till några extra kvadratmeter yta – och rusta för framtidens elbil.

När du planerar att bygga ett garage eller en carport, börja med att blicka in i framtiden. Om familjen växer kan du snart behöva en större bil än den du har i dag – eller rent av två bilar, för att lösa livspusslet. Och om du redan i dag har ont om plats för trädgårdsredskap, cyklar, vinterdäck, målarburkar och idrottsutrustning kanske garaget ska ha ett inbyggt förråd.

"Man måste fråga sig vad syftet med garaget är. Hur många fordon ska parkeras där och behövs det extra förvaring till exempel", säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare hos Villaägarnas Riksförbund. Kanske vill man också kunna meka lite, eller åtminstone ha lite extra utrymme för att byta till vinterdäck.

Om garaget ska vara uppvärmt eller inte är också en viktig fråga. Ibland kan det räcka med att det inbyggda förrådet är uppvärmt, så att man kan förvara köldkänsliga produkter som målarburkar där. Alla uppvärmda utrymmen kräver nämligen bra ventilation.

Finns det inget absolut behov av att bilen ska stå varmt kanske man ska hoppa över det. Men det är bra att tänka igenom behovet av el i garaget, om man i framtiden vill isolera och dra in värme.

En bra kabelkanal för kommande investeringar, som till exempel luftvärmepump eller laddbox för elbilen, är en god grund. Det kan också vara en klok installation för att höja andrahandsvärdet på fastigheten. Kanske kan också en nätverkskabel för en övervakningskamera och larm vara värt att fundera på," enligt Malte Rungård.

Vi visar i den här artikeln hur du bygger framtidssäkert, väljer rätt material, anpassar stilen till villan, anlitar hantverkare och räknar på kostnaderna – där rotavdraget inte alltid gäller.

Väljer du att bygga en carport, passa på att bygga ett utrymme för enklare förvaring i den bortre kortändan. Perfekt för cyklar, däck med mera.

"En undercentral som man kan bygga vidare på är bra. Och ett IP-klassat elskåp (skydd mot bland annat fukt och damm) är ingen jättekostnad, det går dessutom bra att ha även i en carport med öppna sidor. Carporten är ju en enklare och billigare lösning, och det är smidigt att inte ha en port som man måste öppna," säger Malte Rungård.

Medan underlaget i ett garage är en gjuten platta och ett betonggolv, kan det räcka med grus eller klinkerplattor för carporten. Men det är viktigt med en bra grund som klarar bilens tyngd och vinterns dubbdäck.

Målade betonggolv brukar snabbt bli slitna och fula, speciellt om bilen har dubbdäck, även om man använder en tvåkomponentsfärg av god kvalitet. Ett väldigt slitstarkt material är granitklinkers, som dessutom är förhållandevis prisvärt (och inte mycket dyrare än färg, som verkligen inte är gratis).

När man har tagit beslut om alla funktioner är det dags att tänka på det estetiska. Hur ska garaget eller carporten utformas för att passa till villan och tillsammans med övriga byggnader i området? Arkitekten Kristin Borg på Waldemarson Arkitekter framhåller fyra faktorer: placeringen på tomten, fasadmaterialet, färgen och taket.

"Hur detaljplanen ser ut och vilken byggrätt man har är förstås första frågan att skaffa svar på", säger hon. "Var ska garaget eller carporten ligga, vilka proportioner ska det ha och vad passar in? Hur ser det ut från gatan? Ofta är det bäst om garaget är underordnat villan, så att det inte blir för dominant."

Det är inte nödvändigt att ha sadeltak på garaget bara för att villan har det. Ett flackare tak, men med samma fasadmaterial och färg som huset, kan göra att garaget ändå smälter in.

Tänk dock på att ett tak helst ska luta minst 15 grader, för att regnvatten och snö ska rinna av. Helt platta tak brukar med åren få problem med läckage.

Om du funderar på att bygga ihop garaget med din befintliga villa är det extra viktigt att tänka på byggstilen så att det inte avviker för mycket från fasaden och takbeläggningen. Man kan också behöva anpassa huset efter regler om brandskydd, hör med kommunen vad som gäller. En tillbyggnad kräver bygglov och ger rätt till ROT-avdrag.

Vill man bygga en carport finns det stora möjligheter att integrera byggnaden i trädgården, enligt Kristin Borg:

"Klätterväxter längs halvöppna väggar i träraster eller streckmetall på carporten kan bli väldigt fint. En carport fungerar som ett insynsskydd från vägen och smälter ihop med växtligheten."

6 STEG TILL GARAGE

1) Kolla med kommunen. Du kan bygga ett bygglovsfritt garage inom reglerna för attefallshus, alltså en fristående komplementbyggnad på max 25 kvadratmeter. Men det krävs att man gör en bygganmälan till kommunen och inväntar startbesked.

En hopbyggd konstruktion räknas som en tillbyggnad och kräver bygglov om den är större än 15 kvadratmeter – det gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Kommunen kan säga nej om ditt hus ligger i ett så kallat skyddsvärt område. Grannens godkännande krävs också om man bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Kommunens detaljplan ger svar på många detaljfrågor när det gäller nyttjandegrad av tomten, liksom garagets storlek, höjd och placering. Kolla med byggnadsnämnden om du känner dig osäker. Tänk också på att vattenavrinningen ska tas om hand på den egna tomten. Om en av garagets väggar eller tak ligger nära en angränsande fastighet tillkommer krav på brandskydd.

2) Tänk stort. Livet förändras hela tiden, bygg inte ett för litet garage. Tänk ett antal år framåt – familjen kanske utökas, nya intressen kan kräva utrymme och om man vill meka krävs det svängrum. Satsa på dubbelgarage direkt? Räkna noga på takhöjden, en takbox tar till exempel plats. Ett förråd som rymmer gräsklippare, skidor, cyklar och däck är ett bra komplement.

Ett attefallsgarage kan kompletteras med loft. Detta är producerat av Mellby garage.

3) Rusta rätt och för framtiden. Fundera över om garaget ska vara isolerat, och om det i så fall ska värmas med radiator eller luftvärmepump. Ett isolerat garage kräver också bra ventilation. En elektrisk garageport som man öppnar med fjärrkontroll är bekvämt. Det finns en uppsjö av olika lösningar – takskjutport, vikport, vipport och slagport. En del vill ha vatten och avlopp i sitt garage, men då gäller det att ta ett ordentligt snack med kommunen. Många kommuner kräver någon form av oljefälla eller oljeavskiljare, vilket inte är billigt.

Det är bra att utrusta garaget för framtiden, då elbilar och laddhybrider blir allt vanligare. Installera en laddbox eller fundera på en allt-i-ett-lösning, där du redan från början har solcellspaneler på taket och laddbox. Konsultera alltid en elektriker!

4) Utforma och matcha. Garaget ska smälta in i omgivningen och passa med ditt hus. Tänk noga igenom hur taket ska se ut och använd en stil och fasadfärg som matchar villans. Bygger man ihop garaget med huset krävs extra eftertanke, både när det gäller estetik och konstruktion – till exempel när det gäller vilket rum som ska utgöra sluss i huset. Skissa själv och gör en lista där du punktar upp vad garaget måste ha i form av storlek och inredning. Kolla hur dina grannar gjort och fråga om råd. Titta på de moduler som erbjuds från företag som säljer garagelösningar, kanske finns det redan en modul som passar perfekt, eller ta hjälp av en arkitekt.

Stort dubbelgarage från Lundqvist trä.

5) Räkna på budgeten. Det är förstås en budgetfråga i vilken utsträckning man tar in hantverkare för att bygga ett garage, men finns det en bra monteringsbeskrivning att gå efter kan en händig person med hjälp av några goda vänner montera ett garage. Grundarbetet på tomten med gjutning av sockel och platta är det dock alltid bäst att leja ut – grunden måste klara trycket från både garagebyggnaden och bilarna. Tar du in hantverkare, var noga med att söka efter seriösa, certifierade och utbildade sådana med rekommendationer. Begär in offerter från minst tre företag och jämför kostnad och tidsplan.

6) Följ planen. Gör en projektplan och se till att alla inblandade är införstådda med den. Tänk på att det kan ta tid att få svar på ansökan om bygglov eller bygganmälan. Att göra grundarbetet på tomten kan ta ett par veckor, se till att hantverkarna är redo att börja när beskedet från kommunen kommit. Köper du en modul kan det gå ganska snabbt att få garaget på plats, men annars är det lika bra att räkna med en månad eller två för att få allt material på plats. Sedan tillkommer tid för montering och inredning. Och eftersom vi bor i Sverige kan vädret påverka bygget – regn, snö och kyla är inte optimala faktorer.

Källor: Boverket, byggfirmor, Villaägarnas Riksförbund

ENKELT MED CARPORT

• En carport är en betydligt enklare byggnad än ett garage, även om du förstås kan välja att bygga en vägg eller två till den. En carport kan också anpassas för två bilar och kompletteras med ett förråd, vilket förstås kräver mer utrymme.

• Precis som när det gäller garage kan en mindre byggnad uppföras utan bygglov, men en bygganmälan måste göras och startbesked inväntas. Vill du sätta upp en vägg på en redan befintlig carport krävs bygglov. Kontakta alltid kommunen och kolla vilka begränsningar som finns i detaljplanen för ditt bygge av carport. I likhet med garagebygget får du inte placera carporten närmare tomtgränsen än 4,5 meter om du inte har grannens tillstånd.

Den enkla carporten "Karl" är ett budgetval för dig som vill bygga själv. Kommer som byggsats, exklusive färg och takbeläggning. Producent: Polhus.

• Fundera igenom dina behov. Räcker det med fyra stolpar och ett tak för din bil eller behöver du en vägg som skyddar lite extra mot nederbörd? Och bygg gärna ett förråd där du får plats för gräsklippare och cyklar redan från början. Även i en carport går det att installera en laddbox för en eldriven bil, och det finns leverantörer som har färdiga lösningar med både solcellspaneler och laddbox.

• Carporten ska helst inte skugga den plats på tomten där du solar eller har uteplats. Samtidigt kan det vara bra att placera den så att du får ett fint insynsskydd för din uteplats. Tänk på att carporten ska harmonisera med omgivningen och ditt eget hus.

• En enkel carport med fyra stolpar och tak kan den händige bygga själv på en dag eller två, kanske med hjälp av några goda vänner. Det finns ett antal modulsystem att välja på. Grunden är viktig, den ska klara bilens tyngd och eventuella dubbdäck. Ta gärna in hantverkare för det arbetet!

Källor: Boverket, byggfirmor, Villaägarnas Riksförbund

SÅ MYCKET KOSTAR BYGGET

Att bygga in garaget i huset kan bli väldigt spektakulärt. Speciellt om man äger en bil som är riktigt sevärd.

GARAGE. Materialkostnaden för ett garage kan hamna någonstans mellan 1.500 och 3.000 kronor per kvadratmeter. Låter du en byggfirma sköta projektet fördubblas den kostnaden. Titta igenom vad olika garageleverantörer erbjuder för priser, och räkna på hur mycket du har råd med. Var noga med att välja en bra grund som klarar trycket från byggnaden och bilarna. Vill du ha värme, isolering och vatten/avlopp kostar det förstås mer. Inredningen och lite finare väggar eller behandling av golvet får du också räkna med att lägga en del slantar på. Och glöm inte garageporten, en bekväm lösning kostar från cirka 7.000 kronor.

CARPORT. En enklare byggnad är förstås billigare, här kan materialkostnaden hamna någonstans mellan 1.000 och 2.000 kronor per kvadratmeter och arbetskostnaden runt en tusenlapp per kvadratmeter. Titta gärna på de modulsystem som olika leverantörer erbjuder, men tänk även här på grunden. Ska du ha en vägg eller ett isolerat förråd till din carport tillkommer kostnaderna för detta.

ROT ELLER INTE? Att bygga eller renovera ett garage eller en carport som är sammanbyggt med huset ger rätt till ROT-avdrag och skattereduktion. Fristående garage och carport ger däremot inte rätt till ROT. Sten- och plattläggning eller anläggning av uppfart omfattas inte heller av ROT.

SOLCELLER OCH LADDBOX. Det går att ansöka om stöd för att installera nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem via Boverkets portal. Från 1 januari 2018 ligger stödnivån på 30 procent.

Mellan 2017–2019 kunde privatpersoner söka stöd för installation av laddboxar för elbilar och laddhybrider. Bidraget täckte upp till 50 procent av kostnaderna för material samt arbete, laddbox och framdragning av el. När den nya regeringen tillträdde i januari 2019 försvann det här stödet för installation av laddboxar.

Källor: Boverket, byggfirmor, Skatteverket, Vattenfall, EON