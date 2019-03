Koenigsegg i exklusiv intervju om nya Jesko: "Råaste förbränningsbilen vi kunde bygga"

Premium Avslöjar varför den inte har eldrift – och vad drömtiden på Nürburgring är.

Jesko ser nättare ut än Agera, men är 30 millimeter högre och 40 millimeter längre. Detta är Koenigseggs sista bil med enbart förbränningsmotor – här berättar vi historien bakom monstermodellen.

Hur firar man 25 år som tillverkare av världens mest exklusiva hypersportbilar? Svar: Man bygger den sista och vildaste Koenigseggbilen med enbart förbränningsmotor. 1.600 hästkrafter och 1.400 kg marktryck. Vi går på djupet och berättar historien bakom nya Koenigsegg Jesko.

Namnet Jesko säger väldigt mycket om företaget Koenigsegg. Om filosofin. Känslan. Hjärtat. Historien.

Nej, den heter alltså inte Ragnarök som många trott, och Christian von Koenigsegg har en bra förklaring: "Att döpa en bil till Ragnarök, världens undergång, vore kanske lite konstigt, det skulle i så fall vara undergången för alla andra supersportbilar… Det var inte jag som föreslog att bilen skulle heta Jesko, men det känns väldigt naturligt och bra."

Vid premiären på Genèvesalongen kommer Jesko finnas på plats. Christians pappa har fyllt 80 kommer hyllas som han bör.

Utan pappa Jeskos och mamma Britas engagemang hade det inte funnits något svenskt superbilsföretag. De har alltid stöttat och uppmuntrat Christian och gick om man säger all in och sålde till och med familjens hus för att hjälpa till med pengar när det var tufft. Jesko var företagets första ordförande och jobbade med Koenigsegg under fem år, efter att han sålt sin affärsverksamhet.

Koenigsegg är fortfarande ett familjeföretag och det känns litet och intimt även om det numera arbetar över 200 personer med tillverkning och utveckling.

Vi besöker Ängelholm veckan före Genèvesalongen och det är mycket hysch-hysch kring bilen och inte minst kring namnet. Pappa Jesko har bett att få läsa pressreleasen och det har han fått, men då med namnet Ragnarök.

Bilen ska skickas till Schweiz på fredag. Nu är det tisdag och den är ganska långt ifrån klar. Gänget som håller på med slutmonteringen kommer nog dygna några gånger och jobba i skift innan allt är klart, och Christian håller koll på allt på sitt mycket ödmjuka vis. Men att vara vaken hela dygnet – nej, det tänker han inte vara den här gången, det 18:e året i rad som Koenigsegg ställer ut på Genèvesalongen.