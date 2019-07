Vi kör nybörjarkursen på Nürburgring: En övning i ödmjukhet

Premium Att tackla världens svåraste racerbana på egen hand är inte omöjligt, men möjligtvis dumdristigt. Vi har kört Scuderia Hanseat på Nürburgring för att testa på det "gröna helvetet".

"If you come zrough here like a cowboy, I don't really care about ze line, I'm going to give you full points", säger Patrick Simon, Scuderia Hanseats chefsinstruktör och racingförare som har vunnit både American Le Mans Series och 24-timmars på Nürburgring.

Den annars så fräna lukten av koppling är här en perfekt kuliss för stämningen. Motorer, avgassystem och bromsar tickar ikapp av värmeexpansionen och en samling män och kvinnor lyssnar uppmärksamt på Patrick som talar om vikten av att bromsa både före själva hoppet i Pfanzgarten, men också efter för att kunna klara högern som följer. Själv bromsar Patrick bara före...

Att försöka lära sig Nordslingan på egen hand är inte omöjligt, men dumdristigt. Det kommer att krävas flera hundra varv för att nå tillnärmelsevis samma resultat som man kan göra om man går en av alla kurser som hålls på Ringen.

Äldst och mest prestigefull av de olika kurserna är Scuderia Hanseat som 2018 firade 60-årsjubileum.

auto motor & sport bjöd in sig själva till att delta och hamnade så klart i svenskgruppen Ringrunners of Sweden. Det svenska intresset är enormt och utgör minst tio procent av det totala antalet deltagare.