Unik genomgång: Så mycket skatt betalar du för bilen – totalt

Premium Stirra dig inte blind på fordonsskatten – svenska bilägare betalar betydligt mycket mer skatt än så. I vår unika granskning har vi även räknat på bland annat bränsleskatt, moms och trängselskatt för 39 bilmodeller.

Artikeln innehåller:

✔ Genomgång av 39 bilmodeller varav 3 begagnade: Så högt är skattetrycket.

✔ Inte bara miljöbovar i topp – även laddhybrider kan beskattas hårt.

✔ Bonus/malus: Så hög blir fordonsskatten på nya bilar.

✔ Så hög blir bränsleskatten.

✔ Nya kilometerskatten – så kan den fungera.

Nästa år blir skatten för de flesta nya bilar betydligt högre än idag. Anledningen är att bilarnas förbrukning och utsläpp, som ligger till grund för hur hög skatten blir, börjar mätas enligt den hårdare och mer realistiska WLTP-körcykeln.

Det här kommer innebära en rusning efter nya bilar i år och ett försäljningsras efter nyår, spår branschorganisationen Bil Sweden. Risken, enligt dem, är att bilisterna väljer att köra vidare i sina äldre, sämre bilar.

Samtidigt har frågan om den höga bränsleskatten varit kokhet under det gångna året. Bensinupproret 2.0 har få undgått och rörelsen har attraherat många bilister.

Men bränsleskatten är bara en liten bråkdel av hur mycket skatt en svensk bilägare betalar över tre års tid, visar vår granskning. En snabb addering av bränsleskatten och tre års vägskatt på en enkel Volvo V90 D4 ger en summa på 150.000 kronor i ren skatt.

Tesla Model 3 Long Range är knappast den billigaste elbilen på marknaden men bonusen gör i alla fall lite "skatterabatt".

Laddbilar beskattas hårt trots bonus

Läser du tabellerna nedan tangerar vi den siffran även på de billigaste bilarna – till och med för laddhybriden Kia Niro Plug-in Hybrid. Det som vi lagt till är momsen på inköpspriset, vinterhjul och service men även landets dyraste trängselskatt på upp till 135 kronor per arbetsdag i Stockholm. Men vi har även räknat på bilister som inte betalar trängselskatt.

Den senaste tiden har det också pratats mer intensivt om så kallad kilometerskatt. Hur den ska utformas är än så länge inte klart men ett förslag som presenterats nyligen går ut på att kilometerskatten blir hög i storstäderna men låg – eller till och med gratis – på landsbygden.

Bonusen för bilar med nollutsläpp på 60.000 kronor har drivit på elbilsförsäljningen men i verkligheten är de flesta laddbara bilar fortfarande hårt beskattade eftersom inköpspriset är högt.

Inte bara miljöbovar i "botten"

Den nya fordonsskatten kommer slå hårt mot många bilmodeller, särskilt tunga dieselsuvar – men elektrifierade dyrgripar som Porsche Panamera 4 E-Hybrid kostar redan rejält i moms på allt från inköpet till service och däck. Lägg ihop det med landets dyraste trängselskatt i Stockholm och skatten blir blytung.

Kia Niro finns i tre olika elektrifierade utföranden och samtliga drar förhållandevis lätta skattelass. Lägst skatt totalt sett har helektriska e-Niro.

Så har vi räknat

• Hur mycket gör bonusen? Från 1 januari 2020 får alla som köper en bil som släpper ut mindre än 70 gram koldioxid per kilometer enligt WLTP-testnormen upp till 60.000 kronor av staten. En inte obetydlig summa, men hur mycket gör bonusen på de inte sällan högt prissatta elbilarna och laddhybriderna som redan drar in en ordentlig summa till statskassan i form av moms när de köps av en privatperson? Inte så mycket, visar vår granskning.

• Dumpa momsen? I Norge är elbilar helt momsbefriade. Som synes i tabellerna nedan kan det göra rejäl skillnad för elbilar som Tesla Model X som kostar 187.380 kronor i moms och därför är betydligt dyrare än konkurrerande dieselsuvar.

• Bränsle/energiskatt. Vi räknade ut bränsleskatten genom att ta testförbrukningen för bilen i auto motor & sports förbrukningstest i verklig trafik gånger 6.000 mil gånger drivmedelsskatten. För laddhybrider räknade vi med 60 procent bensindrift och 40 procent eldrift som i våra tester. Energiskatten för el är tagen från Konsumenternas Energimarknadsbyrå som uppger en snittskatt för de flesta svenska hushållen på 43,38 öre/kWh från 1 januari 2019.

• Moms på däck och vinterhjul. Med i vår uträkning är också momsen på en uppsättning sommardäck och fyra vinterhjul. Däckpriserna är för märkesdäck och vinterhjulspriserna är tagna från märkenas hemsidor.

• Moms på service. Utöver momsen på däck och vinterhjul har vi också räknat med momsen på service. Priserna är för tre år eller 6.000 mil och har uppgetts av importörerna själva till testlaget när vi haft modellerna i test. För begbilarna har vi även räknat med ett bromsbyte fram.

• Exempelpendlare. För att uppskatta trängelskatten har vi två exempelpersoner per stad: Extremfallet kör så mycket genom tullarna att hen får betala maxtaxa (135 kr under högsäsong i Stockholm, 60 kr i Göteborg) alla årets 253 arbetsdagar. Rusningspendlaren gör istället bara två passager under rusningstid (90/44 kr) per arbetsdag.

Porsche 911 Carrera S kostar absolut mest i skatt i vår granskning. Men även vanliga familjebilar beskattas med omkring en kvarts miljon kronor på tre år.

5 exempel: Så hög kan totalskatten bli

Skatten i högra kolumnen gäller över tre års tid och med maxtaxa varje dag när det gäller trängselskatten i Stockholm.

Bilmodell Bränsle Totalskatt Porsche 911 Carrera S Bensin 426 802:– Porsche Panamera 4 E-Hybrid Bensin/laddhybrid 351 190:– Audi Q8 50 TDI Diesel 339 135:– Kia Niro Plug-in Hybrid Bensin/laddhybrid 149 046:– Kia e-Niro El 133 122:–

Fordonsskatten kan stå för många tusenlappar per år, men är ändå bara en bråkdel av alla totala skatter som nybilsköparna betalar.

Den som håller sig till att köpa begagnat från privatperson betalar ingen moms på inköpet – men får heller ingen bonus. Det kan påverka totalkostnaden rejält och har inget att göra med hur mycket bilen släpper ut.

På ett år kan trängselskatten med råge kosta mer än vägskatten och på tre år är den i nivå med inköpsmomsen.

I den här granskningen har vi hämtat förbrukningssiffror från auto motor & sports egna tester. Förbrukningen är räknad på 2.000 mil om året.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid är den till grundpriset en av de dyraste laddhybriderna vi testat under 2019 och dessutom törstig.

Begagnad bil för mig, tack!

Den här granskningen understryker bara något självklart för en ung Stockholmsbilist med begränsad budget: Begagnat är bäst! Det krävs rätt rejäla reparationskostnader på den gamla skorven innan man kommer upp i de här summorna.

En stark andraplats om man saknar räckviddsångest och kör mindre: leasa en liten elbil. Men är det "mission accomplished" för lagstiftarna som vill se en yngre fordonsflotta med lägre utsläpp? Nja.

Wiggo Björck, reporter

BMW 330e är som laddhybrid betydligt mindre påverkad av bensinskatten än sin törstiga syskonvariant 330i.

Kilometerskatt på gång

Dagens bränsleskatter drar in runt 50 miljarder om året – men vad händer när allt fler kör elektriskt? IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett förslag till en kilometerskatt som inte bara räknar på körsträcka utan också på var man kör och med vad man kör.

Förslaget sägs dels vara designat för att säkra skatteinkomster men också påskynda övergången till elektriska bilar.

Enligt IVL är landsbygden överbeskattad om man räknar på vägunderhåll, olyckor, luftkvalitet och buller medan stadsbilisterna är underbeskattade. Lösningen på detta är att det ska kosta mest i citykärnor medan det blir avgiftsfritt att köra på landsbygdsvägar.

På vanliga större landsvägar föreslås kilometerskatten ligga på mellan 40 öre och 1,60 kronor per mil.

Avgiften ska vara lägst för elbilar, men enligt förslaget blir inte skillnaden så stor eftersom bilar med förbränningsmotorer även betalar bränsleskatt. Man kan fundera på om skillnaden mellan elbilar och förbränningsmotorbilar inte borde vara större – om övergången till eldrivet ska påskyndas. Men utredarna ser att elektrifierade bilar "riskerar" att bli så billiga att köra med att trafiken kommer att öka – vilket man inte vill.

Tanken är även att stora, tunga och effektstinna bilar ska få en högre kilometerskatt – det ska vara billigare att köra småbil.

Men hur stor skillnaden bör vara mellan en stor tung suv och en liten bensinbil lär IVL gå in på när man redovisar förslaget i sin helhet i december. Eventuellt kan även skatten differentieras utifrån tidpunkt – det ska vara dyrare i rusningstrafik.

Den här varianten av kilometerskatt utgår från att alla bilar är uppkopplade med någon form av GPS-sändare. Vem som ska äga all data och hur den ska behandlas är givetvis en viktig diskussion.

Enligt Cecilia Hult på IVL kan kilometerskatten komma att införas 6–12 år efter att politikerna tar sitt beslut. Trängselskatt tillkommer i Göteborg och Stockholm.

En elbil som kör på landsbygden borde betala lägst skatt, enligt Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden.

Bil Sweden: "Dagens beskattning upplevs som orättvis"

"Antalet eldrivna vägfordon, främst personbilar, växer. Samtidigt står vi inför ett teknikskifte när det gäller digitalisering, uppkoppling och automatisering. Gränserna mellan transportslagen suddas ut. Idag beskattas fordon genom flera olika skatter", säger Jessica Alenius, vice vd på branschorganisationen Bil Sweden.

Hon nämner exempelvis energi- och koldioxidskatt på drivmedel, fordonsskatt, trängselskatt och moms.

"Totalt uppgår skatterna på vägtransporterna till drygt 97 miljarder kronor per år."

Jessica Alenius säger att den snabba elektrifieringen leder till frågan om hur statens inkomstbortfall på sikt ska hanteras och hur vi ska beskatta våra fordon.

"Dagens beskattning upplevs som orättvis i ett stad- och landperspektiv. De som bor på landsbygden, som är mest beroende av bilen, betalar generellt mer än de som bor i våra städer. Detta bör vi ändra på. Med en smart kilometerskatt kan man differentiera och ta hänsyn till om fordonet kör på landsbygden eller i en stad, om fordonet kör i rusningstrafik och vilka miljöegenskaper ett fordon har."

En elbil som kör på landsbygden tycker hon därmed ska betala lägst skatt. Det hänger även ihop med de samhällsekonomiska kostnader som fordonet orsakar i form av externa effekter, som utsläpp, slitage av infrastrukturen, buller, trängsel och olyckor, enligt henne.

"Idag är bilisten på landsbygden överbeskattad utifrån dessa principer."

"Elbilen överlägsen för vardagsmilen"

Jag tror inte alla insett hur stor skatteskillnaden är mellan att köra en lite törstigare bensin- eller dieselbil och en elbil. För snabba entusiastfordon som Porsche 911, som knappast rullar 2.000 mil om året, i snitt spelar det mindre roll – gasa och njut. Men för vardagsmilen är elbilen överlägsen.