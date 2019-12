Bilhandlarnas rabattrace igång – så mycket kan du spara

Premium Bilhandlarnas rabattrace är i full gång. Detta ska du tänka på innan du slår till.

Utsläppen från biltrafiken ska minska med 70 procent fram till 2030. För att få fler bilköpare att välja en laddbil höjs skatten för vanliga bensin- och dieselbilar med upp till 700 procent i olika nivåer.

Men innan skatten höjs vid nyår försöker bilhandlarna bli av med så många förbränningsbilar som möjligt. Det betyder ordentliga rabatter för dig som köpare. Vi är på väg in i en "perfekt bilsäljarstorm" där svenska skattelagar samspelar extremt bra med EU:s klimatmål – fast från två olika håll.

Årsskiftet 2020 medför att den svenska skatten på bilar med lite högre förbrukning drar iväg rejält när den nya så kallade WLTP-certifieringen börjar gälla. För en ny och lite törstigare bil kan den ledigt landa på över 15.000 kronor per år.

Du som vill köpa en ny "old school"-bil med stor motor har alltså sista chansen om du vill undvika hög skatt.

Samtidigt skärps utsläppskraven inom EU och alla biltillverkare måste klara ett snitt på 95 g/km för samtliga bilar man säljer under åren 2020–2021. Det betyder att tillverkarna mycket gärna ser att de törstigaste bilarna registreras före årsskiftet, samtidigt som de helst inte levererar fler elbilar än nödvändigt.

De laddbara bilarna blir nämligen guld värda i koldioxidracet eftersom deras utsläpp är noll och varje såld elbil räknas som två!

En liten parentes är att 95-gramsgränsen inte är absolut. Är snittvikten på bilarna som registreras hög blir kravet lägre. Volvo, med många tunga suvar, lär hamna på en gräns runt 102 gram.

Alla tillverkare kommer inte att klara 95-gramsmålet och Mazda tacklar det på ett okonventionellt vis. Mazda kommer höja priserna på en rad modeller med hänsyn till förbrukningen. De törstigaste bilarna får de största prishöjningarna, vilket i princip betyder att varje bil betalar sin egen straffskatt till EU.

Kia går den rakt motsatta vägen med sina elbilar och fördröjer medvetet leveranserna till efter nyår.

Branschorganisationen Bil Sweden har höjt prognosen för hur många nya bilar som kommer registreras under 2019 med 10.000 bilar. Handlarna har således mängder av bilar hemma och de kommer slåss om bilköparnas uppmärksamhet.

Redan nu hittar du massvis med rabatterade bilar när du surfar runt och söker på "kampanj + bilmärke" och ju närmare den sista december vi kommer desto tuffare lär kampen om kunderna bli.

Men kom ihåg att en hel del bilar inte kommer bli sålda i år, men väl inregistrerade, eftersom biltillverkarna vill säkra den låga skattesatsen. Det betyder att det kommer finnas många påställda bilar med tickande garantitid – och de bilarna har en ganska brant värdefallskurva. Stor klippchans!

Innan du skriver på ett köpekontrakt är det viktigt att du får garantier för att bilen är inregistrerad senast den 31 december – i annat fall åker du på den högre skatten. Skulle så inte bli fallet bör du få priskompensation för tre års högre skatt.

Aven tjänstebilsförare påverkas av den nya WLTP-baserade förbrukningen. De flesta bilar med förbränningsmotor kommer att få ett högre förmånsvärde. Det enkla tjänstebilsrådet är därför att se till att få din tjänstebil före årsskiftet eller slå till på en laddbar bil, om du kan hitta någon.

Den som tycker beskattningen av nya bilar med förbränningsmotor i många fall blir orimligt hög ska veta att malusdelen förmodligen kommer bli ännu tuffare 2021 – politikerna har redan planer för hur den ska justeras uppåt för att driva på omställningen med ännu högre hastighet.

För bilköparna blir det alltså ett helt nytt landskap att navigera i – där många kanske överväger att behålla sin gamla bil längre än planerat eftersom elbilarna fortfarande är dyra och kanske inte räcker till för alla vardagsbehov.

Biltillverkarna står inför ännu större utmaningar. Dels måste de hitta en prisnivå där de tjänar pengar på laddbara bilar och dels måste de skruva upp tillverkningsvolymerna rejält. Redan nu är det långa väntetider på laddbara bilar och när stora marknader som exempelvis Tyskland också ställer om med hjälp av subventioner för elektrifierade bilar lär väntetiderna växa ännu mer.

2018 blev ett väldigt ryckigt år på grund av att Bonus-malus infördes den 1 juli. Försäljningen närapå halverades det andra halvåret medan andelen laddbart ökade rejält i procent räknat. Elbilarnas andel ökade mest.

Andelen laddbara bilar har ökat ganska kraftigt jämfört med helåret 2018, men i december lär den minska! Under september–oktober stod elbilarna för hela 57 procent av de laddbara bilarna.

Bil Swedens prognos för andelen sålda laddbara bilar under 2020 justeras ständigt uppåt, och ligger nu på 23 procent. Laddhybriderna väntas dominera, inte minst eftersom landets två största märken, VW och Volvo, främst kommer att sälja laddhybrider.

11 exempel på fyndbilar

Audi Q7 50 TDI 286 hk

Pris: 679 900:-

Ordinarie pris: 739 000:-

Alfa Romeo Stelvio 2,0 280 hk 2018

Hedin Bil Linköping

Pris: 419 900:-

Ordinarie pris: 539 300:-

Mercedes AMG GT 63S Coupé 4Matic

Upplands Motor

Pris: 1 699 000:-

Ordinarie pris: 1 930 000:-

Range Rover Sport Signature D306

Land Rovers hemsida

Pris: 930 900:-

Ordinarie pris: 1 107 800:-

Porsche Cayenne Turbo

Porsche Center Borås

Pris: 1 569 000:-

Ordinarie pris: 1 737 100:-

Cadillac CTS-V

Hedin Bil

Pris: 749 000:-

Ordinarie pris: 1 021 040:-

BMW 520d xDrive Touring

Segeltorp Stockholm

Pris: 437 900:-

Ordinarie pris: 521 700:-

Volvo XC90 T5 AWD Inscription 2019

Upplands Motor

Pris: 599 900:-

Ordinarie pris: 685 300:-

Mercedes GLC 43 4Matic

Upplands Motor

Pris: 679 000:-

Ordinarie pris: 762 300:-

Range Rover Velar R-Dynamic 2.0D 240 hk

Hedin Bil

Pris: 729 900:-

Ordinarie pris: 1 042 125:-

Cadillac Escalade

Hedin Bil

Pris: 799 000:-

Ordinarie pris: 1 127 650:-

Så hög blir skatten

PERSONBILAR Skatt 30 juni 2018 Skatt 1 juli 2018 Skatt 1 januari 2020 Förändring i procent Audi A6 Avant 2,0 TFSI Quattro 1 394 5 796 8 972 +644 Audi A6 Avant 2,0 TDI Quattro 2 198 5 976 8 972 +644 BMW 520i Touring 1 262 5 334 8 865 +702 BMW 520d Touring 1 729 4 569 9 808 +567 Opel Astra 1,6 CDTI 0 1 827 6 916 – Ford Kuga 1,5T Flexifuel – 360 382 – Mercedes E 200 1 086 4 478 7 260 +668 Mercedes E 220d 0 3 805 7 880 – Mercedes E 400 4Matic 1 790 7 902 11 647 +654 VW Golf TSI 125 536 2 328 2 902 +541 VW Golf 1,6 TDI 1 103 2 563 5 333 +541 VW Passat SC TSI 220 1 174 4 906 8 009 +682 VW Passat SC TDI 190 2 302 5 620 9 808 +405 Volvo XC60 T5 1 592 6 939 8 651 +543 Volvo XC60 D5 2 824 6 675 8 965 +317

Det är stor skillnad mellan hur olika tillverkare har lyckats gå från den gamla NEDC-normen till den nya WLTP. Skräckexemplet är BMW 520d Touring där skatten nästan fördubblas vid årsskiftet. Volvo har däremot varit skickligare, eller så var deras gamla NEDC-siffror inte lika "manipulerade"? Förändringen i procent gäller skatt före Bonus-malus och skatt efter nyår 2020. Ford Kuga som kan tankas på E85 är en skattemässig vinnare!

LADDHYBRIDER Bonus 2019 Bonus 2020 Förändring procent BMW 530e 29 179 32 154 +10 Kia Niro 35 843 37 866 +6 Kia Optima 32 511 35 724 +10 Mini Countryman 26 680 29 298 +10 Mitsubishi Outlander PHEV 26 680 27 156 +2 Volvo V60 T6 TE 25 014 27 870 +11 Volvo XC60 T8 TE 25 014 21 444 -14% Volvo V90 T8 TE 23 348 26 442 +13% Volvo XC90 T8 TE 16 684 12 162 -27%

Volvos stora suvar får en rejäl höjning av koldioxidutsläppen vilket medför att bonusen sänks! Men de flesta laddhybrider får ökad bonus när gränsen justeras till att gälla upp till 70 gram/km. Det kan vara smart att invänta en laddhybrid till efter årsskiftet, även förmånsvärdet blir då lägre.

LÄTTA LASTBILAR Skatt 30 juni 2018 Skatt 1 juli 2018 Skatt 1 januari 2020 Förändring procent Mercedes Vito 119 cdi skåp 3 345 7 880 13 424 +401 VW Caddy TDI 102 hk 2 198 5 429 9 326 +424 VW Crafter 35 2.0 TDI 177 hk 5 692 13 303 21 258 +373

Företagare som behöver en mindre lastbil eller transportbil har än så länge få eldrivna modeller att välja mellan och för en småföretagare blir skatten kännbar. Det är troligt att försäljningen av dessa bilar sjunker kraftigt under nästa år.

För att inte missgynna laddhybrider som får högre koldioxidutsläpp med nya WLTP-mätmetoden höjs gränsen för bonus till 70 gram. Snålare laddhybrider vinner några tusenlappar medan törstigare kan bli utan bonus.

Kurvan visar hur mycket olika typer av förbränningstekniker kommer att skatta per år efter årsskiftet 2020. Dieselmotorer straffas lite extra. Efter tre år sjunker skatten rejält och blir i vissa fall lägre än vad den var före Bonus-malus införande.

Så tycker Bil Sweden om bilskatten

Bil Swedens förslag 1: Förläng malusen till sju år. Det vill säga, fördela ut den höjda skatten under sju år i stället för som nu en höjning under tre år. För exempelvis en Ford Mustang som får en förhöjd skatt under tre år med 17 960 kronor per år (3 x 17 960 = 53 880) anser man att skatten ska vara förhöjd under sju år, 7 697 x 7 = 53 880 kronor.

Alriks kommentar: Ska Bil Swedens skatteförslag bli kostnadsneutralt får man inte "glömma " bort de fyra åren med den lägre skatten som enligt dagens nivå ska utgå med 3 858 kronor (4 x 3 858 = 15 432). Lägger vi till dessa betyder det (15 432/7 = 2 204) extra per år under malusperioden (7 697 + 2 204 = 9 901)

Summa summarum blir att den förhöjda malusskatten enligt deras förslag 9 901 kronor under sju år mot 17 960 kronor under tre år.

Ur bilentusiastens synvinkel kan det här ge fler skojiga bilar med förbränningsmotorer och för tjänstebilisterna som vill ha förbränningsmotor blir det också bra eftersom förmånsvärdet sjunker. Biltillverkarna får också en mindre smärtsam övergång till elektrifieringen.

Tittar vi framåt till 2023, ger Bil Swedens förslag dessutom en minskad lust att importera bilar med höga koldioxidutsläpp som är mellan fyra och sju år gamla och det är bra för miljön.

Men att sänka malusnivåerna tar bort "skrämseleffekten" och skulle senarelägga övergången till elbilar, vilket inte är så lyckat. Sportbilar är sällan påställda under hela året, vilket betyder att de inte drabbas så hårt.

Slutkommentar: Bil Swedens förslag gynnar nybilsköparna, men inte de som köper begagnat. Därför dissar jag det.

Bil Swedens förslag 2: Gör Bonus-malus teknikneutralt. Gasbilar får 10 000 kronor i bonus, det bör även gälla E85-bilar och de som kan gå på HVO100. Gasbilar och E85-bilar får låg skatt, det bör även gälla HVO100-bilar.

Alriks kommentar: Nej, absolut inte. Det förslaget är lika galet som att amerikanska pickuper som kan gå på E85 har 2 500 kr i skatt mot 30 000 om de gått på bensin. Snart går hälften av alla dieselbilar som säljs att köra på HVO100, men väldigt få gör det. Det finns inte HVO-bränsle så det räcker. Ska miljöbra bränslen gynnas ska det ske med skattelättnader vid pump – så att ägarna gärna gör rätt. Det är nästan så att laddhybrider inte ska gynnas mycket, eftersom det inte finns någon garanti för att de kör på el. Slutkommentar: Inget bra förslag.

Bil Swedens förslag 3: Inför en lägre malusnivå för lätta lastbilar.

Alriks kommentar: Just nu slår malus väldigt hårt mot exempelvis hantverkare som verkligen lär undvika nyköp. Tyvärr finns det väldigt få eldrivna lätta lastbilar. Så ja, skattesatsen för lätta lastbilar bör ses över och sänkas, låt säga med hälften. När det finns bra elektrifierade alternativ bör en bonus införas. Ett bra förslag!

Bil Swedens förslag 4: Laddhybrider bör tillåtas i miljözon 3.

Alriks kommentar: Jag är inte mycket för regler som inte kan kontrolleras. Hur vet man att laddhybriden kör på el? Skulle de kunna lösas med geofencing, att de automatiskt går över till el inom en zon är det en annan sak. Men fram till dess, nej.

Bil Swedens förslag 5: Nya styrmedel som premierar brukandet av bilar med låg miljöpåverkan. Till exempel differentierade trängselskatter och parkeringsavgifter, billigare för elbilar och dyrare för exempelvis Euro 4 och äldre. Fallande skala från renast till smutsigast.

Alriks kommentar: Mycket bra förslag! Vi bör verkligen se till så att de renaste bilarna körs i citykärnor.

Bil Swedens förslag 6: Det behövs en ny miljöbilsdefinition. Kommuner, stat och företag bör ha en gemensam definition för vad en miljöbil är. Det underlättar upphandlingar av bilar.

Bil Sweden anser också att definitionen ska vara så "generös" att det ska finnas ett tillräckligt antal miljöbilar i alla storleksklasser. Man anser att bilar som kan gå på HVO100, E85 eller 100 procent syntetisk bensin bör rymmas i definitionen – med ett brukandekrav att de även körs på hållbara drivmedel. Sist men inte minst behövs en definition för lätta lastbilar.

Alriks kommentar: Det här är viktigt, faktiskt ett måste. Jag förstår inte hur vi kan vara utan en miljöbilsdefinition sedan juli 2018! Men jag är skeptisk till att godkänna bilar som kan gå på förnybart – detta skapar en stor kontrollapparat. När sedan dessa bilar tjänat ut som tjänstebilar finns det inget som garanterar att de körs på förnyelsebart – det finns ingen garanterad miljönytta. En ny miljöbilsdefinition är viktig, både för personbilar och lätta transportbilar.

Alriks tillägg: Ännu viktigare än alla dessa förslag är att vi snarast inför ett system som förhindrar att bonusbilar exporteras med stor vinst, när de rullat sex månader.

Det kan inte vara meningen att bonusrabatten ska ge bilhandlare extrainkomster. De laddbara bilarna bör finnas kvar i landet, så att infrastrukturen byggs upp i god takt.