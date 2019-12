Reportage: Litiumjonbatteriets miljöpåverkan är betydande – men blir bättre i snabb takt

Premium Elbilsbatteriet är något av en miljöbov. Produktionen av elbilar ökar alltmer och batteritillverkningen är smutsig i dagsläget. Men forskning pekar på att nya batterikemier och återvinning kan råda bot på problemen.

Att elbilen släpper ut mer än en förbränningsbil är ett påstående med några år på nacken.

Men det finns färska studier som ger det stöd. IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade en rapport 2017 där utsläppen vid tillverkningen av en Tesla Model S jämfördes med utsläppen från att köra en bensin- eller dieselbil.

Slutsatsen: Nya elbilar kan i själva verket vara riktiga utsläppsbovar och tillverkningen av en sådan släpper ut lika mycket som att köra en förbränningsbil i åtta år. Rapporten plockades snabbt upp av medier världen över. Bland annat blev den omskriven av Popular Mechanics, klimatförnekarbloggen Watts Up With That och den högerradikala och Trumpvänliga sajten Breitbart.

2019 kom även en forskningsstudie av den tyska tankesmedjan IFO där utsläppen från en Mercedes C220 d jämförs med en Tesla Model 3. Studien kommer fram till att elbilar kan ha mellan 11 och 28 procent högre koldioxidutsläpp än en dieselbil, om elbilen körs på tysk el. Detta eftersom den tyska elmixen innehåller mycket kolkraft blir utsläppen under körning högre, menar forskarna. De hävdar också precis som IVL att framställningen av elbilsbatterierna kräver stora mängder energi som är smutsig även den. IFO-forskarna räknar med att Model 3-batteriet släpper ut upp till 15 ton koldioxid redan innan bilen börjar köras. När elbilen sedan rullar med den tyska elmixen blir koldioxidutsläppet malusvärdiga 156–180 g/km.

Båda de nämnda rapporterna har fått kritik, främst för att de räknar med smutsiga elmixer. IVL-rapportens högsta beräkningar utgår från att mycket kolkraft används vid tillverkningen och IFO-rapporten att dito används för att driva bilen. Sverige har en betydligt grönare elmix än Tyskland och en elbil som körs här skapar därför mindre utsläpp.

Just IFO-rapporten fick dessutom kritik för att forskarna räknar dieselbilens utsläpp under färd men inte med tillverkningen som de gjort för elbilen. Äpplen och päron, med andra ord. Även beräkningarna för batteritillverkningen kritiseras för att man utgått från en kolsotig elmix, men där kan det finnas belägg. Häng med oss så ska vi förklara var forskningen står idag och hur miljöpåverkan vid batteriproduktion ska bli mindre.