Passa på: Nu är det bilköparkalas!

Premium Från första januari 2020 höjdes nybilsskatten för bilar med förbränningsmotorer och Sveriges handlare reagerade med att förregistrera rekordmånga nya bilar under december 2019. Dessa står nu och väntar på just dig – med rejäla rabatter!

Skatten på en Volvo V90 diesel gick upp med närmare 4 000 kronor vid årsskiftet och landade på drygt 10 000 kronor om året. Under tre år.

Skattekostnaden för en inregistrerad Volvo V90 D4 under tre år är alltså 30 000 kronor. Det är saftiga pengar som ska läggas på toppen av alla andra kostnader och det höjer milkostnaden med fem kronor – om man kör 2 000 mil per år.

Skattehöjningen motsvarar ungefär att dieselpriset skulle gå upp med åtta kronor – till 24 kronor litern! Ska vi tro att det skulle ge massiva protester bland landets bilägare? Men nu är det alltså nybilsköpare som straffas, och ingen är tvingad att köpa en ny Volvo V90. Men det finns många som vill ha just en sådan.

Skattechocken kallad Bonus-malus i kombination med de nya WLTP-förbrukningssiffrorna trädde i kraft första januari 2020, och det gav landets bilhandlare starka skäl att registrera in massvis med bilar med en lite lägre skattenivå.

Under december registrerades det närmare 50 000 bilar, all time high under december månad. Men den registreringssiffran nådde inte upp till den som blev följden av den första Bonus-malus-chocken som drabbade oss i juni 2018 – då det registrerades in hela 66 244 bilar! Då var det Volvo som stod för den största ökningen av förregistreringar och även nu var det Volvohandlarna som drog på mest, för att säkra utbudet av fordon med lite lägre skatt.

Man kan säga att handlarna ägnar sig åt skatteplanering åt sina kunder, men man kan också påstå att man saboterar regeringens miljöarbete genom att förregistrera massvis med bilar som höjer snittutsläppen.

Hela 33 procent av de som registrerades under december låg över 140 gram/km, vilket exempelvis kan jämföras med december 2018 då siffran låg på 25 procent. Det ger en ökning på 170 procent – vilket inte riktigt rimmar med de svenska klimatmålen. Som jämförelse var det bara tio procent av de registrerade bilarna under december månad som kom under 60 gram.

Det var framför allt bensinbilsregistreringarna som ökade under december, från ett årsgenomsnitt på 46 procent till 50 procent. Samtidigt har andelen dieslar minskat stadigt under året och under december hamnade siffran på årslägsta 30 procent.

Samtidigt har en del tillverkare medvetet hållit nere leveranserna av laddbara bonusbilar eftersom dessa kan bli guld värda när tillverkarnas totala utsläppsnivå räknas samman för 2020–2021.

Men det viktigaste för alla köpare är att det just nu finns stora lager av inregistrerade bilar som fyller upp handlarnas gårdsplaner. Är du på jakt efter en bil med förbränningsmotor är det riktigt bra läge att pruta rejält på lagerbvagnarna.

De priser som vi ser i annonserna är långt ifrån färdigprutade och ju längre bilarna blir stående desto lägre kommer priserna att bli. Se där en liten present från landets politiker som skapat den här köpfesten.

Bilarna är listade I ordning efter hur stor del av årets registrering som skedde under december månad. Storsäljande i volym är Qashqai, Clio, XC40 och Tiguan – modeller som det finns gott om hos handlarna. Att Porsche säljer så pass stor volym av 911 under december månad är förmodligen inte helt normalt. Flera andra sportbilsmärken har visat upp en stor ökning.

Laddhybridförsäljningen gick bra under december, inte minst på grund av att det fanns gott om VW Passat GTE och Mitsubishi Outlander. Notera att Volvos laddhybridförsäljning har tagit fart under slutet av året.

Kias totala försäljningskollaps av laddbart beror förmodligen främst på att man vill "spara" på registreringar av dessa till 2020 eftersom alla märken har ett koldioxidmål för 2020–2021 och där behövs de laddbara bilarna för att dra ner på snittet. Räkna med en rejäl uppgång av laddbara Kiabilar under januari månad.

Kanske har inte alla förstått att även relativt snåla dieselbilar har fått dubblerad skatt, som kan kännas hårt i plånboken. Köper du en av dessa som har registrerats före 1/1 2020 blir skatten i princip hälften. Detta gäller givetvis även för privatleasingbilar. En Peugeot 5008 kostar exempelvis från 3 099 kronor per månad att privatleasa, men med skatten blir summan för en 2,0 BlueHDI 777 kronor extra per månad.

Skatten på snålare bensinbilar har höjts extremt mycket i procent räknat, men de är billigare än jämförbara dieselversioner.

De flesta sportbilar har fått en rejält höjd skatt med övergången till WLTP. Men för vissa modeller är faktiskt förbrukningssiffran lägre med WLTP-normen – trots det sänks inte skatten. Lagstiftningen säger att det högsta värdet av NECD och WLTP ska gälla. Det betyder att exempelvis Ford Mustang, som är snålare enligt WLTP, skattar enligt den gamla NEDC-normen!

