Bilförsäljning: Så var 2019 – egentligen

Premium Vi störtdyker ner i siffrorna för bilförsäljningen 2019 i jakt på svar: Hur ser framtiden ut för etanolen? Ska vätgasen slå igenom? Hur många vågade köpa elbil?

Ludvig Rane har koll på vad som gäller i vida världen

2019 blev ett år som fortsatte i hjulspåren efter införandet av Bonus-malus, det gångna året bjöd dock på en hel del överraskningar på flera plan. Mörkt för dieseln och ljust för el samt bensin blev sammanfattningen av 2018, en del av det stämde även i fjol.

När systemet infördes dök det upp många frågor och spådomar för marknaden efter Bonus-malus, efter det första hela året har vi nu facit i hand. Nu har istället nya frågor ställts kring bilismens framtid i Sverige och världen, genom att titta i backspegeln hoppas vi kunna besvara en del av dem.

Hur ser framtiden egentligen ut för etanolen? Kommer vätgasen slå igenom? Hur många har egentligen vågat köpa elbil? Kunde Volkswagen utmana Volvo på allvar och vilken blev Sveriges favoritbil 2019? Låt oss se tillbaka på året genom statistiken och spå i framtiden, hur kommer 2020 att bli? Häng med!

Sedan 1960-talet har antalet nyregistrerade bilar ökat stadigt, någon spikrak utveckling handlar det dock inte om. Precis som med många andra varor följer bilarna den ekonomiska utvecklingen, i sämre tider köper färre människor ny bil. Troligtvis har vi nått vår topp sett i ett överskådligt perspektiv. Hårdare regleringar på bilmarknaden, en svalnande ekonomi och klimatfrågan är faktorer som bidrar till den negativa prognosen. Ett stort tapp väntas inte, men den svenska bilmarknaden lär inte slå några nya rekord under de kommande åren.

Vätgas har inte riktigt slagit igenom än, varken i Sverige eller internationellt. Under 2019 registrerades betydligt färre exemplar än åren innan i Sverige, endast två vätgasdrivna bilar, båda var Hyundais nya suv Nexo. Trots den svaga efterfrågan lanseras en del modeller, Toyota har nyss presenterat sin ersättare till Mirai. Genom roligare formgivning, starkare motor och bakhjulsdrift hoppas Toyota rikta blickarna mot vätgasen som drivmedel, huruvida de kommer att lyckas är svårt att säga. Frågan är nu hur vätgasbilarnas framtid ser ut? Sett till den svenska registreringsstatistiken ser det mörkt ut …

Att se 2019 års registreringar fördelat över utsläppsmängd är en intressant vinkel. Här blir det tydligt att de allra flesta nyregistrerade bilar fortfarande släpper ut över 100 gram koldioxid per kilometer, trots att laddbart står högt på agendan. 2019 utgjorde de modeller som släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer för första gången över en tiondel av alla nybilsregistreringar, en grupp dit alla elbilar och de flesta laddhybrider kan räknas. Mellansegmentet upp till 96 gram per kilometer är inte lika hett, här hittar vi mest hybrider utan laddmöjlighet och snåltrimmade dieselbilar – två typer av drivlinor som minskat i popularitet.

PRIVATBILSTOPPEN

Plats Märke Antal 2019 1 Volkswagen 18 214 2 Kia 13 655 3 Volvo 12 912 4 Toyota 10 545 5 Skoda 6 938 6 Audi 6 660 7 Renault 5 416 8 Nissan 4 238 9 BMW 4 231 10 Mercedes 4 082

Här är det Volkswagen som dominerar. Privatköparna ser ofta Volvo som för dyra och väljer därför billigare bilar från märken som VW och Kia. Trots detta köpmönster lyckas Volvo locka nästan 13 000 privatköpare, något som dock ligger i lä sett till märkets över 50 000 tjänstebilsköpare. För att ta sig an köparna av privat bil krävs det en rejäl prissänkning, något som ligger utanför Volvos strategi att placera sig som ett riktigt premiummärke. Att XC40 lanseras med minsta T2-motorn under året, och därmed blir Volvos billigaste bil, ger hopp om bättre spel på den privata planhalvan, men den blir kanske inte en riktig utmanare till Kia och Volkswagen.

TJÄNSTEBILSTOPPEN

Plats Märke Antal 2019 1 Volvo 52 370 2 Volkswagen 30 732 3 BMW 16 670 4 Mercedes 15 471 5 Audi 13 262 6 Toyota 12 347 7 Kia 11 798 8 Skoda 11 124 9 Renault 6 529 10 Ford 6 225

Det råder ingen tvekan om vem som är kung bland tjänstebilisterna, Volvo fullkomligt krossar konkurrenterna när svensken väljer förmånsbil. Märken som Renault och Skoda får se sig passerade av premiumutmanare som BMW och Mercedes. Att skaffa förmånsbil är billigt i dagsläget, och det gynnar dyrare modeller. Notera Ford som trots sina lägre priser tar plats på tjänstebilstoppen men inte motsvarande för privatbilar, en avvikelse från mönstret.

Samtidigt som de fossildrivna bilarna blir mindre och mindre attraktiva i köparnas ögon frodas elbilarna och hybriderna. Ska vi tro BilSweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, kommer det att ske en dramatisk ökning i andelen laddbara bilar bland nybilsregistreringarna de kommande åren. Att de inom detta årtionde kommer utgöra en majoritet är säkert om utvecklingen fortsätter som den gjort hittills.

BÄSTA PERSONBILSÅREN

1 2017 379 393 2 2016 372 318 3 2019 356 036 4 2018 353 729 5 2015 345 108 6 1988 343 963 7 1987 315 950 8 1976 312 880 9 1989 307 104 10 2007 306 794

Skillnaden före respektive efter Bonus-malus är tydlig. Rekordåren innan det nya beskattningssystemet verkar inte upprepas. År 2019 glider in på en tredjeplats historiskt sett, inte illa men det är fortfarande drygt 20 000 färre registrerade bilar än 2017. Någon dramatisk skillnad är det dock inte, i sammanhanget kan den sägas vara marginell. Det ska bli intressant att se var 2020 placerar sig i den svenska bilismens historiebok, kanske kommer det ökande antalet elektrifierade modeller gynna registreringarna?

HÖGST ANDEL TJÄNSTEBILSKÖPARE

Plats Märke Andel 2019 Andel 2018 1 Alfa Romeo 83,8 % 88,9 % 2 Jeep 82,4 % 77,8 % 3 Volvo 80,2 % 80,8 % 4 BMW 79,8 % 83,9 % 5 Mercedes 79,1 % 76,6 %

Att Alfa Romeo har en hög andel juridiska köpare är inte förvånande, med relativt höga priser och fokus på tjänstebilsköpare följer det italienska märket samma mönster som Volvo. Hos fyra av fem fabrikat på topplistan minskade andelen tjänstebilsköpare jämfört med 2018, något som till viss del kan tillskrivas Bonus-malus med dess höjda förmånsvärden för de flesta modeller på marknaden. Skillnaden är inte stor, men tillräcklig för att man ska kunna urskilja ett mönster.

Likt alla tidigare år tog Volvo hem förstaplatsen även i fjol. Med drygt 16 000 fler registrerade bilar än den närmaste konkurrenten kunde ingen utmana Volvo på hemmamarknaden. Värt att notera är dock att Volvo minskade jämfört med 2018 samtidigt som flera stora märken ökade rejält, ett exempel på detta är Kia som tack vare sin starka position på tjänstebilsmarknaden ökade med över 30 procent från 2018 till 2019. Avståndet mellan Volvo och konkurrenterna är stort, men det har varit större. Frågan är nu om denna utveckling kommer att fortsätta 2020?

LADDHYBRIDTOPPEN

Mitsubishi Outlander, här i laddhybridversion, är en åldrande modell med snart åtta år på nacken. Trots detta fördubblades nästan försäljningen mellan 2018 och 2019. Utrymmena, det låga förmånsvärdet och räckvidden lockar köpare trots att modellen har en del brister. Notera Kia som med Niro och Optima utgör en stabil bas på den svenska marknaden för laddhybrider men som inte riktigt nådde upp till Outlanders volymer. 2018 års bästsäljare Passat GTE halkade ner en bra bit på topplistan i fjol och lämnade plats för konkurrenterna, förklaringen till detta ligger delvis i fördröjda leveranser från Volkswagens sida, något som sannolikt skrämt iväg en del köpare. En kommande modell värd att hålla koll på är laddhybridversionen av Toyota RAV4 som lanseras senare i år, den kan bli en tuff utmanare.

POPULÄRASTE MODELLERNA TOTALT 2019

POPULÄRASTE MODELLERNA TOTALT 2018

VINNARE

Plats Märke Trend mot 2018 1 DS 339,5 % 2 Land Rover 119,2 % 3 Dodge 100 % 4 Jaguar 83,8 % 5 Smart 44,4 % 6 Mitsubishi 42 % 7 Lexus 39 % 8 Hyundai 38,6 % 9 Seat 32,9 % 10 Porsche 24,1 %

Citroëns premiummärke DS har länge haft en blygsam närvaro i Sverige, 2019 ökade dock registreringarna med över 300 procent. Utvecklingen kan DS tacka nya suv-modeller för, även om siffrorna fortfarande inte är något att skryta med. En elbil står inför lansering i Sverige, något som säkert kan locka en del köpare. Kanske kan det lyfta med laddhybridversionen av den största suven DS 7 Crossback? Vi får hoppas det, DS är ett intressant inslag på marknaden för premiumbilar.

FÖRLORARE

Plats Märke Trend mot 2018 1 Maserati - 96,8 % 2 Lotus - 75 % 3 Cadillac - 73,1 % 4 Rolls-Royce - 50 % 5 Opel - 48,6 % 6 Bentley - 47,4 % 7 Chevrolet - 34,6 % 8 Alfa Romeo - 33,9 % 9 Aston Martin - 33,3 % 10 Citroën - 29,6 %

Trots en relativt ny suv backade Maserati ordentligt i Sverige under 2019, märket tar därför hem den mindre prestigefyllda platsen som 2019 års största förlorare i registreringsstatistiken. Cadillac är ett annat märke som kämpat i motvind, inte bara i fjol utan sedan många år tillbaka. När jättesuven Escalade nästa år ryktas få en dieselsexa finns goda möjligheter till framsteg i Sverige för amerikanerna, men frågan är om Cadillac inte är lite sena på dieseltåget? En laddhybrid skulle nog vara en rimligare satsning...

VILKA DRIVMEDEL FÖREDROG BILKÖPARNA?

Drivmedel Andel 2019 Andel 2018 Bensin 46,1 % 46,6 % Diesel 32,4 % 35,0 % Laddhybrid 7,0 % 7,1 % Elhybrid 8,5 % 5,8 % El 4,4 % 4,8 % Gas 1,5 % 0,6 % Etanol 0,2 % 0,1 %

Här finns en hel del intressanta saker att notera! Både bensin och diesel som drivmedel minskade i registreringsstatistiken – men inte på bekostnad av laddhybrider och elbilar. Faktum är att andelen av dessa två typer av drivlinor minskade jämfört med 2018, om än med liten marginal. Intressant nog ökade andelen elhybrider ordentligt, det beror med stor sannolikhet på att fler och fler biltillverkare implementerar mildhybridteknik för att sänka utsläppen och att dessa modeller räknats med i statistiken. Även andelen etanol lyfte, faktiskt en fördubbling från 2018 när nästan inga etanolmodeller blev några stycken.

ELBILSTOPPEN 2019

Plats Modell Antal 2019 1 Tesla Model 3 4 216 2 Renault Zoe 2 036 3 Nissan Leaf 1 541 4 Tesla Model S 1 355 5 Kia Niro EV 1 350 6 BMW i3 1 172 7 Audi e-tron 652 8 Hyundai Kona 629 9 Tesla Model X 628 10 VW e-Golf 613

ELBILSTOPPEN 2018

Plats Modell Antal 2018 1 Nissan Leaf 1 831 2 Renault Zoe 1 663 3 Tesla Model S 883 4 VW e-Golf 606 5 BMW i3 580 6 Hyundai Ioniq EV 519 7 Tesla Model X 345 8 Kia Soul EV 228 9 Nissan e-NV200 114 10 Kia Niro EV 99

Sveriges elbilsmarknad har fått ett uppsving, mycket tack vare en viss modell – Tesla Model 3. Med över fyratusen registrerade exemplar i Sverige under fjolåret krossar Tesla inte bara elbilskonkurrenterna utan även vissa fossildrivna. Fjolårets bästsäljare från Nissan fick se sig omkörd av både amerikanska Tesla och franska Renault, den senare med sin konkurrenskraftigt prissatta småbil Zoe. Nu riktas blickarna mot Volkswagen med deras nya ID.3, en modell som mycket väl kan bli en storsäljare i Sverige. Volkswagen har tidigare inte fått till någon riktig hit, köparna har oftast valt modeller som Leaf och Zoe framför e-Golf. En annan spännande nyhet är Polestar 2 och närbesläktade Volvo XC40 Recharge, två modeller som med stor sannolikhet kommer sälja bra när de anländer senare i år.