Våra krönikörer ger sina bästa Corona-köptips

Premium Coronapandemin har orsakat kris i bilhandeln - och chans till ett bra bilköp. Här ger våra tre krönikörer – Peter Ternström, Peder Karlsson och Janne "Flash" Nilsson sina tips.

JANNE "FLASH" NILSSON

Går fordonsindustrin under nu?

Covid-19 drar fram över land efter land, kontinent efter kontinent. Vilka som gör rätt och vilka som gör fel för att rädda sina medborgare vet vi inte, skillnaderna är stora.

Allt från att låsa in människor i sina hem och slå dem med batong om de går utanför dörren, till som enda landet i världen tillåta oss att arbeta, träffas, träna, promenera och umgås fast under rekommendationer, eller "frivilliga krav" som det egentligen är.

Vi har en speciell relation just till "kris" i Sverige där vi lyckas "tänka oss ur" krisen snabbare än de flesta andra länder gör. Jag misstänker att det beror på att vi har väldigt duktiga politiker som trots påhopp, faktiskt oavsett höger eller vänster, tar väldigt bra långsiktiga beslut för vårt land, alla är inte nöjda, men igen vi har en förmåga att klara oss så bra det går i Sverige.

Det är en av de summeringar jag gjort just idag, men då ska man veta att vi tyvärr bara är i början av denna Covid-19 -"rond".

Sverige och kriser!

Tittar vi historiskt på hur Sverige hanterar kriser klarar vi oss från krig, vi är det landet i världen som haft fred längst tid, nu en bit över 200 år, Schweiz är tvåa.

När land efter land brakade ihop 2008 efter Lehman Brother-kraschen drabbades bankvärlden och börsbolagen, tusentals blev arbetslösa i Sverige men trots det stod Sverige där och klarade sig oerhört bra. Vi "märkte" knappt att människor lämnade sina hus för gatan och företag raderades ut efter kraschen i USA, England och resten av Europa.

Däremot lärde vi oss inget, bankerna kör på, och vi kör på, livet är för kort för att oroa sig. Men vad händer nu? Inbromsningen i ekonomin i världen är kanske den värsta tänkbara? Kanske det svåraste vi råkat på. Hur djup blir den och hur ska vi i Sverige klara oss så bra som möjligt. Plus vad händer med priserna på fordon?

USA!

Om jag tittar på hobby, lyx, samlarsaker som amerikanska bilar, motorcyklar, Rolexklockor, kläder med mera från USA faller priserna kraftigt nu. Klockor klarar sig bäst med en nedgång på cirka 20 procent, kommer bli mer, men gamla bilar säljs till reapriser och värre kommer det bli.

När massarbetslösheten smäller på och sjukförsäkringarna slutar fungera kommer de stackars samlarna vara tvungna sälja sina dyrgripar för att rädda hälsa och bostad. Jag misstänker att har man en önskan om en speciell 1950-, 1960 eller 1970-tals bil/mc/ är det snart läge att köpa, rykten om upp till 50 procent billigare just nu finns från de svenskar jag känner i USA som köper och säljer här. USA:s skyddsnät för människor är oerhört litet i kristider. Du tar ansvar för dig så tar jag ansvar för mig är deras motto.

Europa!

Bil- och mc-försäljning i Europa har helt stannat, upp till 90 procent minskad försäljning finns i olika länder. Det är inte så konstigt då ingen får gå över dörrkarmen ens ut på gatan.

Jag har försökt titta på mobile.de med flera och ser ingen nedgång precis på "intressanta" bilar, fortfarande annonserar de ut dem för höga summor. Om de får dem sålda vet jag inte man jag kan gissa, när börserna faller och företagen kursar blir det svårare och svårare att sälja "drömbilar" till drömpris. Och om detta fortsätter en till två månader till kommer snaran att dras åt för belånade bilar.

Däremot tror jag att begagnade vardagsbilar, typ Nissan X-Trail, BMW 520, X3, VW och så vidare borde ha gått ned en bit redan, sju procent är nog bara början. Och de kommer att drabbas ändå hårdare senare i sommar, de med stora lager vill få ner lagersaldot och kommer börja sänka priser för att få in till den dagliga driften.

Vill man importera en ett till tre år gammal bil från Europa är det nog läge från juli. Det är många bilhandlare i Europa som står på knäna då. Inlåsningen av människor är rena mardrömmen för alla företag som behöver snurra runt sitt lager för någon procent i vinstmarginal. Jag hoppas alla dagar i veckan att jag har fel, men om inget förändras under slutet av maj och juni kommer många bolag att slaktas.

Sverige!

Sverige har inte gjort som resten av världen utan försökt behålla oss människor i så dagliga rutiner som möjligt. Jag vet att de stora begagnathandlarna i Sverige inte tagit in begagnade bilar i sitt lager på en månad nu för att inte sitta med svartepetter ekonomiskt när priserna faller.

Dyra bilar står still, inga kunder. Vanliga Svenne-banan bilar har tappat vad jag fått fram cirka 10–20 procent i pris än så länge, kan bli mer, men kan stanna där också, svåranalyserat nu. Nybilsförsäljningen i mars ska tydligen ha minskat med sju procent i Sverige. Jag har varit med om några kriser i mitt liv och 2009 skrev man ner försäljningssiffrorna med cirka 20 procent på nya bilar, när resten av världen kraschade helt. Så jag misstänker att vi inte sett mer än början här.

Tittar vi på motorcyklar har det varit katastrof i Europa utom just i Sverige, det jag fått fram är drygt 20 procent just nu i Sverige. Vilket inte känns helt omöjligt, jag har ringt runt till ÅF och importörer för att få lite siffror och alla märken säljer bra just nu.

Ska man dra någon slutsats av allt omtumlande som händer i världen, Europa och Sverige känns det som vi igen verkar klara oss bättre än alla andra länder, dock i en oerhört utmanade situation. Svenskarna kommer inte resa utomlands i sommar, kanske inte i höst, vinter eller ens nästa sommar heller, nu får hobby och intressen sitt. Kök, altaner, motorcyklar och kanske den där bilen man längtat efter.

Sverige är ett bra land att vara i när kriserna kommer, så mycket kan man summera hundraprocentigt i alla fall. Vi håller tummarna för att det även blir så denna gång.

JANNES TIPS

Renault Captur

Renault har alltid varit duktiga på design och körglädje. Vill man sitta lite högre och ha mycket bil för pengarna så finns inte mycket som slår detta erbjudande på 1 990 kronor i månaden för en Renault Captur.

Svårt att slå rent ekonomiskt, men även i design tycker jag. Snygg modern bil som går bra för pengarna.

PEDER KARLSSON

Bästa köpet just nu!

Bilmarknaden är precis som allt annat lite uppochnervänd i dessa tider. Vad säljs? Vad säljs inte? Vem köper fortfarande bilar och vilka väntar tills tiderna blir mer normala?

Rent generellt tror jag att – nu sticker jag ut hakan lite – det är långt många fler som går igenom den här krisen utan att påverkas nämnvärt av den än det är som faktiskt påverkas rejält negativt, även om jag själv tillhör den senare kategorin.

Om det blir 10 procentig arbetslöshet som de spår får vi inte glömma att det faktiskt är 90 procent som fortfarande jobbar. Det vi ser nu är en enorm konsumtionsrädsla som delvis är uppbyggd av mediers enorma rapportering om allt som är eländigt och väldigt lite om det som tickar på precis som vanligt, eller till och med går bättre.

Men jag tänker att det är bättre att vara förberedd. Jag tänker att jag skulle inte kunna sova ordentligt på nätterna om jag inte gav er ett köptips som fungerar bra oavsett om det går åt rätt håll snart, eller om den här fruktansvärda krisen dröjer sig kvar.

Om vi tänker oss att pandemin fortsätter och att det bara blir värre, kommer den att följas av anarki, medborgargarden, laglöshet och ja, förmodligen också zombier. Ja, jag kanske har tittat lite väl mycket på tv de sista veckorna när jag har varit sjuk men nästan alla serier har numera zombier. Och det skulle inte förvåna mig om de kommer även till Sverige.

Därför behöver vi nu börja köpa rejäla bilar. Som klarar en frostnatt och en spricka i asfalten, som eventuellt klarar att köra över en annan bil om någon parkerat dåligt. En med mycket kraft och mycket utrymme, så det finns möjlighet att rädda medmänniskor och fortfarande ha plats för extra bränsle, vatten, och andra förnödenheter som kommer bli nödvändiga.

Därför blir mitt biltips det här: En Hummer H2, höjd och ombyggd av någon framsynt person, just för en zombieapokalyps. Eller jag antar att det är därför, varför skulle man annars göra det?

Det enda man eventuellt behöver göra är att montera en kulspruta på taket så är det bara att tuta och köra. Med soppapriserna så låga som de är nu gör det heller inget att den drar fyra liter milen.

Så mina domedagsvänner. Snabba på att köpa den innan jag gör det. Så syns vi ute på vägarna, eller bredvid.

PEDERS TIPS

PETER TERNSTRÖM

Hurra! Våren är här!

Snart har de sopat gatorna, och alla Sveriges sportbilsägare kan återigen ta ut sina ögonstenar. Göra det de har längtat efter hela vintern – att äntligen få köra bil. Vi såg alla fram emot ännu en fartfylld säsong, full med banträffar och andra aktiviteter för oss som älskar bilar.

Nu blev det inte riktigt så. Någon åt en fladdermussoppa i Kina, kryddad med coronavirus. Någon månad senare är över en miljard människor i karantän. Bilsäsongen 2020 startade väldigt dystert. Vi hoppas att detta snart blåst över.

McLaren 600LT är en väldigt läcker modell. Liten, lätt och mycket effekt. Avgaspipor som pekar uppåt. Det är tufft. Just nu är det köpläge på dessa. Det står en röd helt ny på McLaren Stockholm som är billigast i Europa – bara 177 000 euro plus moms, långt under listpris.

När en global pandemi dominerar nyheterna och halva planeten sitter inomhus är det naturligt att efterfrågan på icke nödvändiga artiklar sjunker. En sportbil är en lyxartikel som många valt att vänta med att köpa, i alla fall för stunden. Detta har lett till att utbudet är långt större än efterfrågan. Här är fem tips på bilmodeller som det just nu är köpläge på.

Ferrari 488 GTB / Spider har gått ned i pris i vinter. Det finns fina GTB som börjar på 165 000 euro nu. Det är otroligt mycket bil för pengarna. Ska du ha en Spider (cabriolet) kostar de från 190 000 euro. En annan sak som pressar ned priserna är att efterföljaren – Ferrari F8 Tributo – precis börjat levererats. Det finns väldigt många Ferrari 488 till salu. Definitivt köpläge nu.

Det står ett klipp till på McLaren i Stockholm. För dig som har mycket pengar på banken, och vill köra något unikt. Håll i dig – bilen är nedsatt från 11 000 000 till 6 995 000 kronor. Det är en Aston Martin Zagato Volante.

Föredrar du Porsche? Då har jag goda nyheter för dig också. Porsche 991 Turbo S, har gått ned i pris markant i vinter. Bilarna är nu 150 000 kronor billigare än för bara några månader sedan. Förutom en marknad som står stilla i samband med corona, är det en efterföljare med det fantastifulla namnet Porsche 992 Turbo S på gång. Porsche 991 GT3 / RS har klarat sig hyfsat väl, inga stora prisfall där.

Nu till McLaren. Ett roligt varumärke med en egen nisch. Bilarna ska vara tekniskt överlägsna sina konkurrenter. Prestandamässigt leder de över många Ferrari och Porsche. Det är också det enda märket som har kolfibermonococque i alla bilar. Detta spar massvis med vikt och blir väldigt vridstyvt.