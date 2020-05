Privatleasing: Klipp och fällor!

Premium Snudd på varannan ny bil som säljs till privatpersoner är privatleasad! Tryggheten och ingen kontantinsats lockar. Vi har botaniserat bland alla erbjudanden och hittat både riktiga guldkorn och kattguld! Och vi hjälper dig att snabbt räkna ut om priset är bra.

Att hyra är det nya svarta. Kom undan med en månadsavgift i stället för att spara eller att ta ett lån. Byt när det passar, ta inga risker!

Men det finns massvis med fallgropar och innan du låter dig förblindas av en till synes löjligt låg månadskostnad bör du ta fram miniräknaren.

Privatleasing kan nämligen vara riktigt dyrt och mycket billigt. Det är som om en bilhandlare skulle ta 250 000 kronor för samma bil som en annan bara tar 200 000 kronor för.

Priserna varierar kraftigt och rent generellt är bilar med låg prislapp dyra att leasa.

Förenklat kan man säga att privatleasing går ut på att handlaren eller kreditbolaget har räknat ut vad värdefallet på en bil bör bli och sedan lägger sig på en kostnad för leasingen under exempelvis en treårsperiod som är lite högre än denna. Det ger vinsten.

Generellt vet vi att en modern och bra bil har ett värdefall runt 10–13 procent per år under tre år – det vill säga 30–39 procent i värdetapp. Mer ska du alltså inte betala.

Undrar du hur vissa bilar kan vara så billiga att leasa är förklaringen ofta att generalagenten/fabriken går in och subventionerar för att få marknadsandelar och en större service- och verkstadsaffär.

Det här med att privatleasing har fasta priser är en sanning med modifikation, för det förekommer ofta kampanjer på modeller som kanske står och samlar damm eller som man har beställt hem många av. Leta alltså efter kampanjpriser!

Extrautrustning är en intressant fråga och är du bara ute efter en prisvärd transport bör du nobba alla paket. Gillar du fullutrustade bilar är det sannolikt att du gör en bättre affär om du köper bilen, prutar på extrautrustningen och sedan säljer den till någon som uppskattar just ditt exemplar. Att betala mycket i hyra för en riktigt välutrustad leasingbil blir till slut väldigt dyrt eftersom extrautrustning inte håller värdet så bra generellt sett.

Elektrifierade bilar har i dagsläget bättre andrahandsvärde och bör alltså ha en lägre hyra. Vill du däremot ha en dieselbil – som just nu har en sämre prognos framöver – kan det vara intressant att leasa just en sådan – du slipper ta risken för ett stort värdefall.

Udda märken och modeller kan också passa väldigt bra för privatleasing – du slipper ta risken för ett stort värdefall men får nöjet att köra en spännande och ovanlig bil.

Det är lätt hänt att missa att det är du som hyr bilen som ska stå för den årliga skatten och slår du till på något stort och törstigt kan skatteinbetalningen komma som en chock! När du sätter dig ner och räknar på totalekonomin är bränslet också en faktor att ta hänsyn till. En elbil är oftast mycket billigare per mil, vilket kan motivera en lite högre månadskostnad.

En relativt ny trend är att det erbjuds begagnade bilar för privatleasing, men de exempel som vi har hittat tyder på att det ofta är en riktigt dålig affär.

Summering, det finns klipp att göra, men räkna ordentligt på alla delar av bilbrukandet innan du slår till!

Så här räknar du snabbt ut om privatleasingpriset är bra

Ta månadskostnaden plus eventuell extrautrustning gånger antal månader som du ska hyra. Dividera det med bilens nypris inklusive samma utrustning. Då får du snabbt ut hur många procent av nybilspriset som du lägger på hyran.

Exempel:

2 995 kr/mån + 195 kr/mån för vinterdäck = 3 190 x 36 månader = 114 840:–. Dividera det med nybilspriset inklusive vinterdäck: 320 000:–. Siffran blir 0,358, vilket ger 35,8 procent eller, 358 kronor i hyra per 1 000-lapp som bilen kostar.



Kommer du under 40 procent kan vi tycka att leasingpriset är bra, men det beror givetvis på om service och försäkring ingår och hur många mil du får köra.

ALRIKS SEX SNABBA RÅD OM PRIVATLEASING

1. Vårda bilen som om den vore din egen!

När bilen lämnas tillbaka kommer du att få betala för "onaturligt" slitage. Det kan bli dyrt och leda till riktigt trista diskussioner där du kan ha svårt att få "din" rätt.

2. Välj rätt antal mil och år

Det går oftast inte att ändra körsträcka under avtalstiden. Övermil kan bli dyrt. Att lämna tillbaka bilen i förtid är också kostsamt – om det går. Är du osäker på jobb, inkomst, bilbehov och livssituation – kanske behöver familjen bara en bil om ett år? Köp hellre än att sätta dig i en hyrknipa på tre år.

3. Skatten!

Skatten ingår inte i privatleasingkostanden. För många vanliga bilar kan den ligga runt 6 000 kronor – det förändrar snabbt kalkylen. Var alltså noggrann med att ta reda på vad bilen har för årlig skatt. Elbilar kostar för övrigt 360 kronor per år.

4. Inget avdrag!

Köper du bil och tar ett lån får du göra skatteavdrag för 30 procent av räntan. Räkna på vad det betyder.

5. Däck och extrautrustning

Vinterdäck är ofta dyrare att hyra under tre år än vad de är att köpa! Efter de tre åren kan du dessutom sälja däcken. Viss utrustning är väldigt dyr, räkna på vad totalkostnaden för utrustningen blir under tre år och jämför med vad den kostar att köpa! Tillval som höjer andrahandsvärdet är oftare lite mer prisvärda.

6. Försäkring

Ingår den är det bra, speciellt för yngre personer som bor i storstad. Ibland erbjuds den som ett tillval, men jämför med det pris du får hos ditt gamla bolag, eller med andra. Det kan vara billigare att försäkra själv.

GUIDEN: PRIVATLEASINGTIPS

KVD beg-bilar för "Releasing"

Volvo V90 D3 Momentum 2018 5 585 mil Hyra 65 % av priset

Cirkapris vid budgivning 250 000:– Leasingpris 4 528:–

Kommentar: Kan det vara ekonomiskt smart att privatleasa en begagnad bil? KVD tillhör de som hyr ut begagnade bilar – om man inte hellre vill köpa. Avtalet gäller i minst tolv månader, ingen kontantinsats behövs och man betalar allt löpande, som om man äger bilen.

I praktiken handlar det om att man försäkrar sig om framtida värdefall och inte behöver bekymra sig om att sälja bilen. Men man måste först vinna budgivningen för att kunna leasa den.

I vårt exempel har vi valt 36 månader och 1 500 mil per år. Även om gamla V90 har låg skatt kompenserar det absolut inte.

Det här är ett dåligt bilval.

Bilia privatleasing

Volvo V90 D4 Momentum Hyra 35 % av nybilspriset

Pris 349 900:– Privatleasing 3 495:–

Kostnad för bil 3 år: 125 820:– Kostnad per 1000-lapp 359:–

Kommentar: I exemplet vill Bilia ha en kontantinsats på tio procent – 34 900 kronor – och körsträckan är 1 500 mil/år. Försäkring tillkommer, serviceavtal ingår. Kontantpriset är nedsatt och privatleasingkostnaden är bra.

Mycket familjebil för pengarna, det blir svårt att köra billigare om du köper bilen.

Kia.se har många intressanta erbjudanden

Kia Ceed SW Laddhybrid

Pris efter bonus 300 606:– Privatleasing 2 995:–

36 % av nypriset

Kostnad 3 år 107 820:– Kostnad per 1 000-lapp 359:–

Kommentar: Mycket attraktivt pris, det är med all sannolikhet subventionerat av fabriken. Kan du köra mycket på el blir den totala bilekonomin mycket bra, det är en fin och rymlig familjebil, för samma peng som en VW e-Up!

Kia Niro laddhybrid

Pris efter bonus 275 800:– Privatleasing 3 695:–

47 % av nypriset

Kostnad 3 år 131 724:– Kostnad per 1 000-lapp 470:–

Kommentar: Mycket dyrare än Kia Ceed laddhybrid. Skippa denna bil.

Kia e-Niro

Pris efter bonus 421 900:– Privatleasing 4 955:–

42 % av nypriset

Kostnad 3 år 179 820:– Kostnad per 1 000-lapp 426:–

Kommentar: Eldriften gör totalkalkylen intressant. Men den som kan köra en Ceed laddhybrid på el under 40 procent av körningen får bättre totalekonomi. När vi testade e-Niro låg värdefallet väldigt nära den begärda leasingkostnaden.

Kia Optima laddhybrid

Pris efter bonus 380 000:– Privatleasing 3 995:–

38 % av nypriset.

Kostnad 3 år 143 820:– Kostnad per 1 000-lapp 378:–

Kommentar: Rymlig familjebil med låg totalkostnad, tack vare laddmöjligheten.

Hedin bil

Fiat 500

Pris 139 900:– Privatleasing 2 299:– 59 % av nypriset

Kostnad 3 år 82 764:– Kostnad per 1 000-lapp 589:–

Kommentar: Service ingår men det här är ett klassiskt exempel på att billiga bilar ofta är dyra att privatleasa. Kanske förblindas många av den låga månadskostnaden, men i realiteten är detta dyrt. Småbilar ska oftast köpas kontant – om man vill göra ett bra bilköp.

Alfa Romeo Stelvio

Pris 379 900:– Privatleasing 4 199:– 39 % av nypriset

Kostnad 3 år 151 164:– Kostnad per 1 000-lapp 397:–

Kommentar: Udda bilar som man väljer med hjärtat kan med fördel leasas – de har ofta lågt andrahandsvärde. Visst kan det vara värt 600 kronor i månaden att köra en suv från Alfa istället för en Volvo V90! Men skatt, däck, bränsle och så vidare kommer att kosta mer för denna bil.

Räkna innan du slår till!

Möller bil

VW e-Up

Pris efter bonus 213 600:– Privatleasing 2 895:–

48 % av nybilspriset

Kostnad 3 år 104 220:– Pris per 1 000-lapp 488:–

Kommentar: Aj aj, det här var dyrt – även om månadskostnaden lockar. I detta fall är det mycket bättre att köpa bilen. När vi räknade ut den totala driftekonomin inklusive däck, service, försäkring och så vidare, för systerbilen Seat Mii, hamnade vi på under 30 000 kronor per år. I detta fall kostar enbart leasing närmare 35 000 per år.

VW Golf GTE

Pris efter bonus cirka 330 000:– Privatleasing 4 305:–

48 % av nybilspriset

Kostnad 3 år 158 220:– Pris per 1 000-lapp 482:–

Kommentar: Det här är inte den senaste generationen Golf, men en trevlig och snabb elektrifierad bil. Dock är priset för högt.

Audi e-tron

Pris efter bonus 825 000:– Privatleasing 7 495:–

33 % av nybilspriset

Kostnad 3 år 269 820:– Pris per 1 000-lapp 327:–

Kommentar: Dyra bilar kan ofta vara bra att privatleasa och det här är faktiskt ganska lockande. Men, erbjudandet är på två år och max 1 000 mil/år. Vi har dock räknat på tre år för att få jämförbara siffror. Men tvåårserbjudandet ger en kostnad på 20 % av nypriset, vilket är extremt bra! Den som vill köra eldriven och fin Audisuv har svårt att göra en bättre deal även med pengar på fickan!

Olofsson Bil

Seat Leon Sportstourer 1,0 TSi

Pris 207 900:– Privatleasing 1 995:– 35 %

Kostnad 3 år 71 820:– Pris per 1 000-lapp 345:–

Kommentar: Priset gäller för 1 000 mil per år (inte 1 500 som många andra erbjudanden) och är bra, man har en rabatt på 695 kronor per månad. Men det ordinarie priset är relativt högt – 46 % av nybilspriset!

Carplus.se

Honda e

Pris efter klimatbonus 310 200:– Privatleasing 3 999:–

46 % av nybilspriset

Kostnad 3 år 143 964:– Pris per 1 000-lapp 464:–

Kommentar: Kul att nya Honda e finns att beställa redan nu! Men billig är den inte. Dock inkluderar Carplus försäkring och service i hyran. Vårt råd, köp hellre!

Kia Ceed Sportswagon – begagnad

Pris ny 207 400:– Privatleasing 3 799:– 66 % av nypriset

Kostnad 3 år 136 764:– Pris per 1 000-lapp 659:–

Kommentar: Carplus har även lätt begagnade bilar, och erbjudandet gäller 18 månader, totalt 2 500 mil körsträcka. Kostnaden för 18 månader är 68 383:–, men för jämförelsens skull redovisar vi treårspriset här ovan. Försäkring och service ingår. Det enda som talar för detta alternativ är den kortare hyrtiden, vill eller kan du inte binda upp dig en längre tid är det här ett alternativ. Men vårt råd är att inte slå till.

Leaseonline.se

BMW i3

Pris efter klimatbonus 313 500:– Privatleasing 4 144:–

47 % av nypriset

Kostnad 3 år 149 184:– Pris per 1 000-lapp 475:–

Kommentar: Ett högt pris med tanke på att andrahandsvärdet lär bli bra. Vi har uppgraderat till 1 500 mil per år vilket kostar 149 kronor per månad och är värt sitt påslag. Milkostnad vid 1 000 mil (3 995:–/månad) 47,95 kr. Milkostnad vid 1 500 mil (4 144:–/månad) 33,15 kr. När vi går in på BMW.se och letar upp den billigaste BMW i3-modellen får vi priset 3 944:– för 1 500 mil. Det lönar sig att jämföra priser.

ALDBIL.se Begagnat

BMW 320d 2018 4 520 mil

Pris begagnad 249 000:– Privatleasing 5 700:–

27 % av begagnatpriset

Kostnad 1 år 68 400:– Pris per 1 000-lapp 273:–

Kommentar: ALDBIL uppger ett begagnatpris på 249 000 för denna bil. I hyran ingår vinterdäck, service och reparationer och kontraktstiden är bara tolv månader. Räknar vi med att man skulle privatleasa denna typ av bil under tre år med detta pris blir totalkostnaden 205 200 kronor, vilket är väldigt dyrt. Under tre år betalar man 82 procent av den begagnade bilens värde.

Värdefallet på denna bil lär bli långt lägre och inte heller när man räknar in service och reparationer känns detta erbjudande lockande. På BMW.se hittar vi en ny 320d xDrive Touring från 4 295:– om man leasar den under tre år det känns mycket mer intressant.

Köp hellre begagnat om du bara ska ha bilen under ett år.