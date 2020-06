Simracing del 3: Från Mario Kart till FIA-sanktionerad e-sport

Premium Inget ont som inte har något gott med sig. Virtuell bilsport har verkligen exploderat under våren 2020. "Tacka" pandemin för det. Men nu är det dags för sporten att växa till sig – att gå från tidsfördriv för uttråkade tonåringar till en professionell sport bland alla andra. Hur driver man ett simracing-team? Hur ska bilsportförbunden få virtuell motorsport att bli den största av bilsportklasser? Och viktigast av allt: Hur ska du gå till väga för att bli en vinnare på världens virtuella tävlingsbanor? Auto motor & sport har ställt frågorna till tre svenska simracingprofiler.

✔ Svenska teamet som vill bli bäst i världen (och är på god väg)

✔ Göteborgaren som blivit boss för simracing hos FIA

✔ F1-specialistens bästa körtips

Georgi Nedev – stallchefen

e-Sport har blivit en global storindustri. Exakt hur många som deltar är svårt att säga, men enligt vissa uppskattningar rör det sig om någonstans kring 200 miljoner aktiva världen över. Investeringsbanken Goldman Sachs uppskattade redan 2018 – alltså långt innan Covid-19-pandemin tvingade oss alla till ett torftigt hemmaliv – att e-Sport skulle växa om amerikansk fotboll som tv-sport redan 2022.

För motorsport är potentialen enorm. I simracing kan man – till skillnad från i de flesta andra sporter – faktiskt komma väldigt nära verkligheten. Ingen som är duktig på fotbollsspelet FIFA 20 kommer att rekryteras till Manchester United, men duktiga simracing-förare har faktiskt tagit klivet över till riktig racing.

Georgi Nedev började först som 25-åring, men satsar desto hårdare nu.

"Det enda som saknas är rädslan för att dö"

Och mer av det lär vi se framöver. "Gränsen mellan simracing och verklighet kommer att bli smalare och smalare", tror Georgi Nedev, en av killarna bakom det hårt satsande Göteborgsteamet GOTeam Racing. Stallet grundades för tre år sedan och är aktivt på plattformarna iRacing och rFaktor 2 med sammanlagt omkring 15 förare – mestadels svenskar men man har även knutit till sig några talanger från övriga Europa.

Den 34-åriga broingenjören från Hisings Backa började själv köra ganska sent: först i 25-årsåldern när Playstation öppnade sin GT Academy – en väg för simracing-förare att söka lyckan i riktig racing.

Den förare som lyckats bäst den vägen är britten Jann Mardenborough som vann europeiska GT Academy 2011. Redan två år senare blev han klasstrea i riktiga Le Mans 24-timmars. Inte illa av någon som lärde sig racingens hantverk på PS4.

För Georgis del har det sedan 2016–17 istället blivit en semiprofessionell satsning på simracing. Han bytte spelkonsolen mot en pc, startade ett eget team, och specialiserade sig på att köra GT3-bilar.

"Man måste specialisera sig för att få bra resultat", säger han. "Då får man så lite variation som möjligt mellan körpassen – och det är precis vad man vill ha för att öva upp precisionen i sin körning."

Det är tydligt att det för teamets del inte handlar om ett spel, utan om en idrott.

"Jag satsar i princip all min fritid på teamet, förutom när jag är med min familj", berättar Nedev.

Det handlar om fem–sex timmar per vecka för att styra och ställa med organisering av stallet, och ungefär lika många timmar lägger han på att köra. En elitsatsning kräver sin tid och det gäller att ha förstående folk omkring sig. För att inte tala om teamkamrater som delar ens ambitionsnivå.

"Vårt ursprungliga mål var att bli det mest framgångsrika och igenkända teamet i svensk simracing", säger Georgi. När de började fanns det redan gott om duktiga svenska förare, men ett internationellt känt svenskt team saknades. "Nu jobbar vi mer mot att etablera oss på den internationella simracingscenen", fortsätter initiativtagaren – men erkänner gärna att man inte har bråttom. Stallet växer organiskt, i kontrollerad takt, och saknar ambitionen att bli störst sett till antalet medlemmar.

"Less is more är vårt motto", säger Georgi och skrattar.

Det är istället resultaten som man fokuserar på, och fina sådana finns redan på meritlistan. En andraplats i Bathurst 12-timmars, seger i Le Mans 12-timmars, och pallplats i 24-timmars på Nürburgring Nordschleife är resultat som har bidragit till att göra GOTeam till ett aktat namn i branschen.

GOTeam Racing har snabbt etablerat sig som ett av de mest framgångsrika svenska simracingteamen. Drömmen är att en dag få användning för alla digitala lärdomar i analog racing.

Men vad krävs då av ett virtuellt racingteam som siktar på att bli framgångsrikt?

Tja, i mångt och mycket samma komponenter måste falla på plats som hos ett traditionellt racingteam. Mycket är sig nämligen likt. Precis som i traditionell racing har teamet exempelvis egna ingenjörer som fokuserar på att via telemetrin studera och analysera bilarnas och förarnas prestanda.

Och till syvende och sist handlar det om att bygga en harmonisk och effektiv mix av förare, ingenjörer och ledare som tillsammans presterar på topp under hård press – exakt det som utmärker ett traditionellt racingteam. Och dit når man med grundläggande verktyg som en genomtänkt samordning av kompetenser, gemensam träning och ett tydligt ledarskap. Toto Wolff hade känt igen sig, om man säger så.

En särskild utmaning ligger såklart i att mycket av teamets verksamhet sker online. Georgi behöver med andra ord samordna folk som kanske aldrig träffat varandra. Det kräver en extra insats, särskilt med tanke på att det till hundra procent rör sig om en mental idrott. Är du inte i balans kommer du inte att prestera på topp.

Även om banorna de tävlar på är virtuella är adrenalinpåslaget under race detsamma som i verklig racing menar Georgi: "Det enda som saknas är rädslan för att dö …" Speciellt om man som han främst tävlar i VR – något som han upplever höjer både realismen och förarprestandan till en ny nivå. VR delar dock simracingvärlden: alla är inte fans, och många i världseliten kör med traditionella skärmar.

Detta är också något av charmen med simracing: det är som all motorsport en materialsport, men någon med förhållandevis enkel hårdvara kan nå världseliten på ren skicklighet och utan att behöva maxa hushållets alla kreditkort. Georgi själv kör till exempel med Logitech G29 – ratt och pedaler för en klart överkomlig investering om ett par-tre tusenlappar – och ligger bevisligen på en hög nivå.

Men precis som i traditionell racing är ekonomin även en faktor för ett simracingteam. Summorna är minimala jämfört med traditionell racing, men man har ändå sponsorer som hjälper till med de omkostnader som man har: it, startavgifter och unikt designade bilar. I utbyte får sponsorerna exponering på teamets bilar – även det ett välbekant upplägg från traditionell motorsport.

Och visst hägrar den svåråtkomliga, mytomspunna, svindyra, analoga motorsportvärlden någonstans långt bortom den virtuella satsningen. I alla fall på riktigt lång sikt drömmer Georgi om att GOTeam Racing en dag ska ta klivet till verklig racing.

"Hela poängen med att starta teamet var att lära oss grunderna", berättar han avslutningsvis. "Det långsiktiga målet är att bli det första simracingteamet som i framtiden tar steget till verklig racing. Simracing ger oss ett kanonläge att prova oss fram och öva på allt det organisatoriska som behöver fungera den dagen det är dags..."

//STALLCHEFENS KÖRTIPS//

✔ Specialisera dig på en viss biltyp och var alltid förberedd. Träna! Träna! Träna! Tänk på att simracing till 110 procent är en mental idrott: var utvilad och i bra mental form.

✔ Analysera dina styrkor och svagheter, och välj först därefter vad du behöver förbättra istället för att försöka bli bättre på allt på en gång.

✔ Tänk på hur du använder blicken när du kör. Många fäster blicken precis framför bilen, men titta istället där du vill placera bilen – så långt fram som möjligt. Precis som i riktig racing.

✔ Fokusera på hur du släpper bromsen – det är viktigare för ett snabbt varv än hur sent du bromsar inför en kurva. Tänk på att du kan leka med bilens balans med hjälp av bromsarna.

✔ Använd telemetri för att studera hur du kör och för att jämföra din körning med andras. Att gå med i ett team av förare med liknande ambitioner underlättar.

✔ En bromspedal med belastningssensor ("load cell") och en direktdriven styrenhet kostar en del, men de förmedlar väldigt mycket information tillbaka till föraren och det behöver man för att få så bra känsla som möjligt för sin körning. Men glöm inte att många i världseliten kör med enkla prylar.

✔ Ställ in din hårdvara rätt. Se till att ha rätt synfält ("field of view") för rätt djupkänsla, och maxa inte force feedback – speciellt inte om du kör med en billig instegsratt. Det leder bara till "clipping" och att du missar viktig information.

ERIC STRANNE: FIA-PAMP FÖR VIRTUELL MOTORSPORT

Eric Stranne, FIA-pamp inom simracing.

Virtuell motorsport ska växa, och en av dem som är ansvarig för att det ska hända är den 23-årige göteborgaren Eric Stranne.

Han har själv hållit på med simracing så länge han kan minnas och har under senare år varit ordförande för Svenska Bilsportförbundets utskott för virtuell bilsport. Sedan någon månad tillbaka har han en liknande roll hos det internationella bilsportförbundet FIA. Hade det inte varit för pandemin hade han redan flyttat ner till Genève för att på heltid ägna sig åt att utveckla sporten globalt.

I praktiken handlar Erics FIA-uppdrag till stor del om att hjälpa de nationella förbunden världen över att få igång sina respektive virtuella satsningar – ungefär som det svenska förbundet redan har gjort. Här hemma har förbundets grundarbete exempelvis inneburit att man med väldigt kort varsel kunnat dra igång ett virtuellt rally-SM under den gångna våren.

Målet för FIA är dels att få virtuell bilsport att växa, sett till antalet utövare, och dels att styra upp sportens organisation – hela vägen från lokala och regionala mästerskap, till ett FIA-sanktionerat världsmästerskap.

Potentialen finns där och är enorm. Tack vare de jämförelsevis minimala ekonomiska trösklarna har virtuell bilsport potential att bli den absolut största grenen inom förbundets verksamhet. Förhoppningen är att virtuella klasser på sikt även ska fungera som en tydlig rekryteringsväg till traditionell motorsport, men också att de ska nå nya målgrupper av utövare.

Den största utmaningen enligt Eric är att få den breda allmänheten att förstå att virtuell bilsport är en seriös e-sport, med professionella utövare och teknisk utrustning som i vissa avseenden inte ligger långt efter de verktyg som F1-stallen använder för att träna.

En riktig form av bilsport – med väldigt lite gemensamt med Mario Kart.

F1-SPECIALISTEN KIMMY LARSSONS BÄSTA KÖRTIPS

Kimmy Larsson har en bakgrund i analog racing, med fina kartingresultat och någon säsong i Formel Renault på sitt cv. På senare år är det dock simracing som gäller för östgöten och han har representerat både Alfa Romeos och Renaults respektive F1-stall i det officiella virtuella F1-mästerskapet. Auto motor & sport bad Kimmy att dela med sig av sina bästa simracingtips till er som vill följa honom i spåren och bli riktigt bra inom sporten.

Öva precision

Nyckeln till att bli bra på simracing är precision. För att nå dit är det viktigt att inför ett race nöta på en och samma simulator, med en och samma bil och på en och samma bana. Kör man "Career Mode" växlar man mellan olika banor, bilar och klasser. Det är förödande för muskelminnet. Kort sagt: ett spel, en bil, en bana för att bli riktigt bra.

Gå med i en liga

Det finns otroligt många olika ligor som man kan gå med i och köra mot andra. Det är oftast fair racing och chansen är stor att du hamnar i en division som passar just dig och den nivå som du är på.

Ta hjälp med inställningarna

Till en början behöver du inte lägga alltför mycket tid på att hitta de perfekta inställningarna – du lär dig mycket mer genom att nöta varv med standardinställningar. Kör du en mer avancerad simulator som iRacing kan du få inställningstips av professionella simracingförare för en vettig slant via tjänster som VRS Virtual Racing School, Pure Driving School, och Craig's Setup Shop. VRS funkar bäst – de erbjuder noggrann telemetri där du kan jämföra alla dina varv med professionella förares körning.

Kimmy Larsson har kört för Alfa Romeo och Renaults F1-stall i det officiella virtuella F1-mästerskapet.

Testa något galet

När du har tränat uppemot 100 timmar med en viss bil-ban-kombination och nått en gräns där du kör näst intill perfekt men ändå har en bit kvar till de snabbaste – testa något ologiskt! Något helt galet! Ändra till exempel körstil fast det känns knasigt. Går det verkligen snabbare att gena över banmarkeringen, eller? Testa att växla tidigare, senare, eller inte alls! Eller kanske går det snabbare om du låter bilen överstyra genom kurvan? Detsamma gäller bilens inställningar: Prova något orimligt! Simulatorn som du kör är utvecklad för att bilen ska bete sig på ett visst sätt – men charmen med simracing är samtidigt att det inte kostar något att åka av – våga därför prova något nytt!

Öva, öva, öva

Precis som i "riktig" racing är nyckeln till framgång i simracing "concistency" – förmågan att varv efter varv leverera felfritt. Hur man når dit? Öva, öva, och öva lite mer. Det finns inga genvägar runt mängdträningen som krävs. Under längre körpass är det lätt att tappa koncentrationen, överköra bilen och göra misstag. Kör därför stint om 30–40 minuter där du verkligen övar upp din koncentrationsförmåga och mentala styrka. Pusha dig själv, men inte så hårt att du hela tiden begår misstag och behöver starta om.

Hitta flera bromsmarkörer

Hitta den optimala bromspunkten i varje kurva – det är fundamentalt för snabba och jämna varvtider. Se till att lära dig minst två referenspunkter för hårda inbromsningar där det är viktigt att få ner bilens hastighet – speciellt på snabba banor som Monza, Spa och Le Mans. Minst två om du kör sida vid sida med en annan förare och en av referenspunkterna skyms av den andra bilen. Tänk på att en referenspunkt inte alltid behöver vara de "brakemarkers" som finns utmed banan. Det kan mycket väl vara en stolpe eller en buske vid sidan om banan, eller ett gupp i asfalten.

Det är en materialsport – men underskatta inte handkontroller

Precis som i riktig racing är val av utrustning en fråga om budget. Ofta betyder dyrare utrustning att du blir jämnare i din körning. Jag själv tog mig till både GT Academy och WFG med en Playseat Challenge och Logitech G920/G29 – en hyfsad rigg och ratt med pedaler kring 4 000 kronor. Även Thrustmaster TS är en tålig ratt med bra pedaler till ett bra pris. Om du är händig kan du bygga dig din egen rigg, se då bara till att montera både ratt och pedaler stabilt, så att de inte rör sig. Har du ingen ratt? Underskatta absolut inte handkontroller! Det finns många som har kommit långt med enbart dem på vissa spel. I Forza och de äldre F1-spelen är man faktiskt snabbare med handkontroll...