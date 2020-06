Hemester: Sveriges roligaste bilvägar

Sverige har fantastiska vägar – och vi har gjort en karta på vår hemsida med de bästa som läsarna tipsat om. Kanske finns det en guldväg nära dig, eller längs vägen dit du ska!

1. Södra Ström-Lenungshammar

Längd: 34.57 km

Gamla specialsträckan i Svenska rallyt.

Seriöst grussmisk i Värmlands "Gröna helvete" (fast det är mest himmelriket). Turisttrafik på sommaren, enormt mycket kurvor, nästan inga rakor, mycket kuperad med rejäla krön. Efteråt: Njut av Glaskogens Naturreservat, som du just kört igenom. Ta en tur till Kenny Bräcks Glava Glasbruk. Åk sedan ner till Glava, norrut till Sulvik och väg 172 tillbaka till Årjäng. Den asfaltresan är inte så dum den heller ... Se upp för älgar! Tips från Michael Lehorst.

2. Sturefors-Vesterby Golf

Längd: 12.05 km

Många slingrande kurvor som avlöser varandra. Man kan stanna och ta en riktigt god glass på Stafsäters gårdsglass. Ett mycket roligt vägavsnitt. Går genom ett väldigt vackert eklandskap. Tips från Peter Stenholt.

3. Lilla Edet-Kobergs slott

Längd: 28.42 km

Här finns allt: skymda kurvor, krön, skarpa kurvor, feldoserat och mycket annat. Måste upplevas. Tips från Kjell Andersson.

4. Gamla Kågevägen

Längd: 8.84 km

Gamla Kågevägen mellan Skellefteå och Kåge är en väg som jag gärna skickar ut kunderna på när de ska provköra våra bilar. Krokig och rolig väg som lockar fram leendet hos de flesta. Tips från Lars Carlsson.

5. Strömsund-Vilhelmina

Längd: 360.22 km

För den som gillar bilkörning, för den som vill se något vackert, för den som vill se gammal norrländsk historia i till exempel Ankarede och Fatmomakke, för den som vill komma upp på kalfjället utan att behöva gå. Tips från Reidar Strömqvist.

6. Åsarna-Ljusnedalen

Längd: 124.64 km

Omväxlande, kurvig, vacker, unik. För den som vill köra för att se något vackert, för den som gillar att köra bil på krokiga vägar eller för den som vill köra bil på kalfjället. Tips från Reidar Strömqvist.

7. Nils Svärds favorit: Enafors-Storulvån

Längd: 16.30 km

Jämtländske reportern Nils Svärds favoritväg finns givetvis i Jämtland. Sväng av E14 i Enafors. Tips från Nils Svärd som jobbat på auto motor & sport.

8. Ludvika-Björbo

Längd: 7.29 km

Väg 247 mellan Ludvika och Björbo, speciellt vid sjöarna Malingarna. Vägen går på en ås mellan sjöarna, mjuka kurvor med fri sikt och slät asfalt. En riktig kurvkramare. Tips från Kjell Sjöström.

9. Brösarp-Kivik

Längd: 8.09 km

Riksväg 9 heter den nu för tiden och är livsnerven genom Österlen hela vägen ner längs kusten via Simrishamn till Ystad. Särskilt vacker och speciell är vägen mellan Brösarp och grannbyn Ravlunda. Dramatiska små backar tornar upp sig på båda sidor av vägen medan korna idylliskt betar bland blommorna på slänterna. Med lite tur tuffar ångtåget förbi just när du passerar under viadukten. Utsedd till Sveriges vackraste väg 2012. Tips från Fabian Rimfors.

10. Ystad-Veberöd

Längd: 32.80 km

Redan från början bjuds det på kittlande krön och doserade kurvor. Efter Rögla är det bergochdalbana de närmaste kilometrarna, och i sluttampen av detta natursköna underhållningsmoment bjuds man även på en glasklar utsikt norrut som sträcker sig hela vägen till Hörby, med överblick över Sövdesjön. När kullar och kurvor byts mot öppna fält är det långa raksträckor som breder ut sig ända tills man når vägens ände strax utanför Veberöd. En riktig underhållningsmaskin! Tips från Mickey Malmqvist.

11. Testlagets favorit

Längd: 18,24 km

Testlaget kör ganska ofta norrut från Stockholm och rundan Kårsta, Malmby, Bergby är svängig och omväxlande och underhållande även i låga hastigheter.

12. Utvälinge-Mölle

Längd: 23.61 km

Utvälinge till Mölle. Vacker kustväg. Varierande väg med olika hastigheter och sikt. Även 70 km/h kan kännas fort i svängarna. Finns mängder med stopp för den som önskar. Tips från Ulf Zetterlund.

13. Graneforsvägen

Längd: 6.34 km

Underbart kuperad och krokig väg i vackra Blekinge. Tips från Robert Bjärvall.

14. Fjärås-Sätila

Längd: 18.27 km

Vägen norr om sjön Lyngnern i Halland/Västergötland är mycket mysig och rolig söndagsåkning. På tillbakavägen kan man med fördel köra Tostaredsvägen på södra sidan sjön.

15. Torpövägen

Längd: 11.99 km

Vägen på Torpön vid sjön Sommen som ligger utanför Tranås mellan Småland och Östergötland är mycket fin. Tips från Hasse.