Svemester: Naturgodis och vattenkraft

Premium I Sverige finns 30 nationalparker som erbjuder unika naturupplevelser. Men så finns också parker med vattenaction för den som vill ha kraftigare adrenalinrus.

VATTENKRAFT!

Få saker kan framkalla så sköna lyckorus som kombinationen av branter, kurvor och tusentals liter forsande vatten. För alla med förkärlek för vattenaction har vi här samlat några av Sveriges häftigaste äventyrsbad. Badkrukor göre sig icke besvär!

Skara Sommarland

Skara Sommarland ståtar med Skandinaviens största vattenpark som utmanar den tuffaste av badgäster. Eller vad sägs om Big Drop – Europas högsta fritt fall med fallucka? Kliv in i kapseln, lägg dina armar och fötter i kors och känn pulsen stiga när du väntar på nedräkningen. När marken försvinner under dina fötter faller du fritt 21 meter och uppnår en hastighet av 60 km/h. Kort sagt en mer extrem form av magpirr. Totalt erbjuder vattenparken 13 vattenattraktioner som vattenrutschbanor, vågpool och forsfärd.

Skara Sommarland har bestämt att inte öppna alls under 2020.

Arena Skövde

På Arena Skövde får även den mest extrema adrenalinjunkien sitt lystmäte. Svischa fram längs den supersnabba vattenrutschbanan Turbo, eller låt ett vattenflöde om 975 liter per sekund skjutsa dig neråt i Vildforsen. Totalt har du 370 meter vattenrutschkana att ge dig i kast med, plus vågbassäng och en digital pool där du kan drömma dig bort till ett korallrev i Söderhavet. För de minsta finns även en drakpool där ni kan få en glimt av draken Sim-Sala-Bim. Välkommen till Arena Skövde, flerfaldigt utsedd till Sveriges Bästa Äventyrsbad av sajten barnsemester.se.

Maserhallen Aqua Nova, Borlänge

Här hittar du en vildfors, klättervägg, vågbassäng och en utebassäng med virvelström och massagebubbelbänk. Av de tre vattenrutschbanorna är kanske 3G Turbo den mest extrema med sin längd om 80 meter samt svart svårighetsgrad på grund av den höga farten. Magic Eye är alla familjers favorit, samla dina nära och kära på en gummiring och skratta er de 130 metrarna ner.

Fyrishov, Uppsala

Vem i sällskapet kan på snabbast möjliga tid ta sig igenom vattenrutschbanorna? På Fyrishov i Uppsala behöver ni inte gissa, för här har två av vattenrutschbanorna tidtagning. Den ena är dessutom interaktiv med ljud och ljus och låter er samla poäng under åket. Utöver vattenrutschbanorna ståtar Fyrishov med jetströmkanal, vattenfall, fontäner, vattenkanoner, två varma bubbelpooler och en liten grotta där ni kan simma in – om ni törs. I bassängens grunda delar kan de minsta öva upp sin vattenvana; det bubblar, sprutar och skvätter lite lagom. Barn i åldrarna 3–6 år kan även passa på att anta utmaningen att ta Pelle Svanslös badmedalj.

Lost City, Örebro

Det största badäventyret Lost City ligger mitt i djungeln – bland vattenfall, vågor och vilda forsar. I hjärtat av den täta djungeln hittar du djungelberget med den långa Vildforsen som rusar ner mot den största bassängen med vågmaskin. Lost City har även Sveriges längsta vattenrutschbana som mäter otroliga 206 meter – och under 2019 lanserades de nya vattenrutschbanorna Anaconda och Hurricane som är utrustade med den senaste ljud- och ljustekniken. Totalt finns sex stora vattenrutschbanor. I tre av dem forsar du fram på gummiring – ensam eller tillsammans med en kompis. Alldeles intill Lost City ligger Gustavsviks utomhusbad samt den femstjärniga campingen.

Kolla om det är öppet! I skrivande stund är det oklart hur vattenland och simbassänger håller öppet denna sommar, på grund av risk för coronasmitta. Gå in på hemsidor och kontrollera.

Sunne Sommarland

Sunne Sommarland ståtar med ett äventyrsbad som innehåller fritt fall, häftiga vattenrutschbanor och den forsränningsliknande åkattraktionen Mammut. En bit bort finns även Sunne Sommarlands egen Wipe-Outbana – Flyt i Fryken. Ge dig ut på en rafflande tur i den uppblåsbara banan och se om du klarar av hindren utan att falla i vattnet! Som en ren bonus ligger Sunne Camping granne med äventyrsbadet.

Kokpunkten, Västerås

Sveriges första actionbad är byggt i åtta våningar och inryms i Västerås gamla ångkraftverk, ursprungligen byggt år 1917. Här kan du och vännerna tävla sida vid sida i Double Racer – två parallella vattenrutschbanor där gröna och röda lampor talar om vem som leder för tillfället. Eller varför inte låta Black River föra er nedströms genom vindlande mörklagda gångar med sitt vattenflöde på hela 1 000 liter i sekunden. Om ni sedan behöver pusta ut kan ni simma in till Aqua Cinema, bion där ni känner vibrationerna av ljudet både över och under vattenytan och njuter av HD-bilden som visas i 340 grader.

Himlabadet, Sundsvall

Visste du att SM i inomhussurfing har körts på Himlabadet i Sundsvall? Här finns nämligen Europas första surfmaskin, Surfstream. Du kan surfa med riktig surfbräda på en flodvåg som ger känslan av att surfa på havets vågor. Det finns även klättervägg, vattenpist och tre olika vattenrutschbanor där Black Hole innebär en färd i totalt mörker. Det enda du ibland skymtar i mörkret är häftiga ljuseffekter som du ska försöka träffa med handen och på så sätt samla poäng under åkturen. Himlabadet blev under 2018 och 2019 framröstat till Sveriges bästa äventyrsbad av sajten barnsemester.se.

Paradiset, Örnsköldsvik

Här finns en av Sveriges längsta vattenrutschbanor som tar dig ut på en lååång åktur på 180 meter! Du kan även kasta dig utför vattenpisten där du uppnår hög fart på kort tid och sedan tvärbromsar med ett plask i det ljumna poolvattnet. Och i Vildforsen kan du åka på en härlig tur som slingrar sig fram i badets berglandskap. Under alla lov kommer "pirater" och busar med barnen.

Kneippbyn, Visby

Vattenland i Kneippbyn Resort i Visby är kanske mest känt för sin Half pipe. Inspirerad av skateboardåkarnas bana bjuder denna vattenrusch på en hisnande upplevelse som ger den allra coolaste badgästen en riktig adrenalinkick! Banan är helt unik i sitt slag och än så länge den enda i världen. En annan hit är Shark River där du åker på gummiringar 160 meter genom svängar, stup och en tunnel. Som grädde på moset erbjuds The Race – banan där du surfar ner på en vattenspegel. Nämnde vi att det finns fyra parallella banor och att fallhöjden är nio meter? Som gjord för kappåkning!

EXKLUSIVT NATURGODIS

I Sverige finns det 30 nationalparker som bjuder på unika naturupplevelser. Här väntar lummiga bokskogar, mäktiga fjäll, böljande sanddyner och myllrande korallrev. Här är tio favoriter, från norr till söder.

Sonfjällets nationalpark. Foto: Anders Good/IBL.

Abisko

Abisko är ett välbesökt område bland fjällvandrare. Flera vandringsleder går genom nationalparken, exempelvis Kungsleden som är Sveriges äldsta och mest kända vandringsled. Den iögonfallande Lapporten höjer sig över Torneträsk – och i Abiskodalen nedanför väntar en blomstrande fjällvärld som delas itu av Abiskojåkka.

Position: Söder om Torneträsk i Kiruna kommun.

Sevärdheter: Kungsleden, samevistet, fjället Njullá, naturum Abisko.

Unikt: Lapporten, norrsken, orkidén lappfela.

Närliggande campingplats: FC98 Björklidens Camping. Tel: 0980-641 00. Öppet: 1/1–31/12. GPS-koordinater: 68o24'21''N 18o40'57''E

Haparanda skärgård

Välkommen till Sveriges nordligaste skärgård! Här kan du andas den friskaste av havsluft, njuta av den fria horisonten och bada vid långgrunda stränder. Under högsommaren avgår turbåtar från Haparanda hamn i Nikkala ut till Sandskär, den största av nationalparkens öar med en spännande historia om bland annat säljägare och förlista sjömän.

Position: I skärgården söder om Haparanda och Kalix kommuner.

Sevärdheter: Båttur till Sandskär, skåda fåglar, kapellet.

Unikt: Sanddyner, långa sandstränder, rikt fågelliv, intressant växtliv.

Närliggande campingplats: FC536 Sangis Motell och Camping, Haparandavägen 2, Sangis. Tel: 070-584 86 33. Öppet: 1/1–31/12. GPS-koordinater: 65o51'27''N 23o30'02''E

Skuleskogen

Sveriges högsta kuststräcka där höga berg förenas med gammal skog och havskust. Hänförs av den mäktiga utsikten från höjderna och beskåda geologiska fenomen som tydligt visar att landskapet har rest sig ur havet. I Skuleskogen hittar du även en av kustlandets få återstående storskogar som ger en känsla av att du befinner dig i en riktig urskog.

Position: Söder om Örnsköldsvik i Örnsköldsviks och Kramfors kommuner.

Sevärdheter: Slåttdalsskrevan, utsikten från Slåttdalsberget, naturum Höga Kusten.

Unikt: Spår av landhöjningen, storskog, rikt djurliv.

Närliggande campingplats: FC48 Kornsjörgården, Kornsjö 301, Bjästa. Tel: 0660-22 80 08. Öppet: 1/1–31/12. GPS-koordinater: 63o12'12''N 18o25'01''E

Sonfjället

I ensamt majestät reser sig bastanta Sonfjället över gammelskogen i centrala Härjedalen. Dessa trakter är ett av de viktigaste fästena för björn – i hela Skandinavien. Här finns även lodjur, en stor älgstam samt sällsynt tydliga och välbevarade geologiska former som har skapats av inlandsisens avsmältning. Vid huvudentrén hittar du naturinformation Sonfjället – en informationsplats om Sonfjället som drivs av kommunen och är öppen från midsommar till sista helgen i september.

Position: Söder om Hede i Härjedalens kommun.

Sevärdheter: Högfjället, trolska Styggtjärn, Nyvallens fäbod.

Unikt: Björnrikt, spår av inlandsisen, olika sorters skogar.

Närliggande campingplats: FC287 Hede Camping, Broder Tors väg 3, Hede. Tel: 070-410 20 52. Öppet: 1/1–31/12. GPS-koordinater: 62o25'14''N 13o31'17''E

Gotska sandön. Foto: Martin Borg.

Färnebofjärden

I Färnebofjärden får den fågelintresserade sitt lystmäte med över 100 arter som regelbundet häckar här. Översvämningar präglar miljön som närmast kan liknas vid en mosaik sammansatt av översvämningsmark, strandkärr, älvängar och gammelskog.

Position: Söder om Gysinge på gränsen mellan Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Sevärdheter: Utsikten från Skekarsbotornet, Sandön, Sevedskvarn, naturum Färnebofjärden.

Unikt: Uttrar, rikt fågelliv, forsarna vid Gysinge, "Limes Norrlandicus" – den biologiska Norrlandsgränsen.

Närliggande campingplats: FC328 Färnebofjärdens Camping, Berreksvägen 19, Österfärnebo. Tel: 072-706 32 75. Öppet: 10/5–1/9. GPS-koordinater: 60o17'11''N 16o48'24''E

Tresticklan

Vad sägs om att ta en tur till obruten vildmark i form av den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige? Här har du milsvid utsikt över gröna bergsryggar, myrmarker och långsmala sjöar. Totalt finns ett nittiotal sjöar och tjärnar i området som inbjuder till riktigt bra rekreation.

Position: I nordvästra Dalsland, mot gränsen till Norge.

Sevärdheter: Orshöjden, Halleleden, Orshöjdsleden till Nordkas, Tresticklaleden.

Unikt: Den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige, vargrevir.

Närliggande campingplats: FC139 Norebyns Café & Camp, Norebyn 15, Dals-Långed. Tel: 0531-350 17. Öppet: 1/3–21/12. GPS-koordinater: 58o55'49''N 12o08'02''E

Tiveden

Upplev vildmarkskänsla i en av Sydsveriges vildaste skogar! Här kan du vandra i kaotisk blockmark med upp till tio meter höga klippblock som ligger utslängda i skogen likt jättelika gruskorn. Flertalet grottor och vildmarkssjöar adderar mystik till ­landskapet.

Position: Mellan Vänern och Vättern i Laxå och Karlsborgs kommuner.

Sevärdheter: Stenkällan, Junker Jägares sten, Stigmanspasset, Stora Trollkyrkan, Lilla Trollkyrkan, Bergslagsleden.

Unikt: Sprickdalar, jätteblock, spår av skogsbränder.

Närliggande campingplats: FC170 Stenkällegårdens Camping Tiveden, Karlsborg. Tel: 0505-600 15. Öppet: 1/1–31/12. GPS-koordinater: 58o40'50''N 14o35'53''E

Norra kvill

Vandra i orörd skog bland mossbeklädda stenblock och storväxta träd. Skogssjön Stora Idegölen utgör mittpunkten i parken med dess mörka vattenyta som pryds av både näckrosor och vattenklöver. Här finns tallar som är över 350 år gamla och granjättar som mäter hela 2,5 meter i omkrets och 35 meter på höjden.

Position: Vimmerby kommun, Kalmar län.

Sevärdheter: Stora Idgölen, utsikten vid Idhöjden och de gamla tallarna i dess brant.

Unikt: Svartoxen, spår av bränder, blockmarker, rikt djurliv.

Närliggande campingplats: FC6 Astrid Lindgrens Värld gästboende, Vimmerby. Tel: 0492-798 00. Öppet: 17/5–25/8. GPS-koordinater: 57o40'35''N 15o50'33''E

Gotska sandön

En av Sveriges äldsta nationalparker som ligger isolerad mitt i Östersjön. Större delen av denna ensliga paradisö är täckt av tallskog och de äldsta träden är troligen uppåt 500 år gamla. Här finns även milsvida sandstränder med panoramautsikt över det stora blå. Mellan 21 maj och 6 september i år går det regelbunden turtrafik från Nynäshamn.

Position: Mitt i Östersjön, norr om Fårö.

Sevärdheter: Sälarna på Säludden, utsikten från fyren, Höga åsen.

Unikt: Fågellivet, vida sandstränder och sanddyner.

Närliggande campingplats: FC290 Ekevikens Camping Fårö. Tel: 073-303 30 94. Öppet: 15/6–31/8. GPS-koordinater: 57o58'20''N 19o15'45''E

Söderåsen

Bokskog, mäktiga rasbranter och porlande vattendrag är kännetecknande för Söderåsen som ståtar med en av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa. I sprickdalen Skäralid är landskapet särskilt dramatiskt med lodräta klippor som omgärdar Skäråns glittrande vatten.

Position: Cirka tre mil öster om Helsingborg.

Sevärdheter: Skäralidsdalen, Odensjön, Kopparhatten, Hjortsprånget, naturum Söderåsen.

Unikt: En av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa.

Närliggande campingplats: FC479 Elfdalens Camping, Vedbyvägen 69, Klippan. Tel: 0435-146 78. Öppet: 1/1–31/12. GPS-koordinater: 56o08'06''N 13o09'43''E

Läs mer om alla nationalparker på sverigesnationalparker.se.