Koenigsegg Gemera presenterades för världspressen i tomma utställningslokaler på den i sista stund inställda bilutställningen i Genève i år. När den går i produktion kommer Gemera att vara världens första bil med kamaxellös fyrtaktsmotor. Detta har motortillverkarna drömt om i alla tider, att slippa kamaxlar och kunna styra ventilerna fritt.

Ventilernas öppningstider och lyfthöjd har hittills bestämts av kamaxeln och hela motorns karaktär påverkas av detta.

Många försök har gjorts att frigöra sig från den saken, kamaxlarna har vridits i olika riktningar för att därigenom ändra tidpunkten för ventilöppning och stängning, kamaxlar med mer än en kamprofil har använts liksom komplicerade mekaniska system för att styra ventilernas lyfthöjd.

Tändpunkt och bränsleinsprutning kan numera styras relativt fritt men luftinflödet till cylindrarna kontrolleras fortfarande av kamaxeln. Med möjlighet att styra varje ventil individuellt kan man inte bara bestämma karaktären hos motorn, man kan stänga av cylindrar helt, man kan öka verkningsgraden, få motorn att arbeta enligt Atkinsoncykeln och utesluta trotteln och pumpförlusterna den medför.

Man kan vidare åstadkomma EGR inne i cylindern liksom att dela upp avgasportarna för att eliminera turbons övertrycksventil. Men det gäller ju också att få det att fungera över en längre period då bilmotorer idag har en livslängd på många tiotusentals mil. En kamaxel har haft fördelen att även om den blir sliten med tiden har den aldrig upphört att fungera om inte drivningen havererar.

Vi kan bara önska Koenigsegg lycka till med Gemera för mersmak ger konstruktionen tveklöst. Och det är inte bara den kamlösa motorn som är intressant, kombinationen med hybridsystemet gör den dessutom till världens snabbaste fyrsitsiga bil.

Utan den tyske företagaren Hans Glas hade det tagit längre tid att få fram familjebilar med överliggande kamaxlar.

Efter kriget hade han tillverkat microbilar under namnet Goggomobil. Dessa drevs av tvåtaktsmotorer på 250–400 cm3. När den tyska ekonomin blev bättre ökade intresset för större bilar och då ville kunderna ha annat är rykande tvåtaktare.

Under en ledig dag arbetade Hans Glas hemma med att reparera familjens tvättmaskin. Han hittade då en konstruktionslösning som intresserade honom. Trumman i maskinen drevs av en tandad plastrem och plötsligt insåg Glas att detta skulle kunna användas i den nya bilens motor.

Hittills hade fyrtaktsmotorer varit hänvisade till lågt liggande kamaxel och stötstänger, som visserligen var bättre än sidventiler men långt ifrån lika bra som överliggande kamaxel som användes i dyra bilar som Mercedes, Jaguar och Alfa Romeo.

Sagt och gjort, en liknande rem fick driva en överliggade kamaxel i Hans Glas första familjebil, Glas 1004. Remmen låg utanför motorblocket och drev direkt från vevaxeln till en överliggade kamaxel utan "mellanstationer".

Det hela fungerade utmärkt och var betydligt tystare är gängse konstruktioner med kedja eller kugghjul men den stora poängen var att konstruktionen var billig och underhållsfri. Den tandade remmen hängde med i de efterföljande modellerna 1204, 1304 och 1300 GT.

Kronan på verket var när man satte ihop två motorer och gjorde en V8 som placerades i en elegant coupé vilken i folkmun kallades Glaserati då den hade vissa likheter med Maseratis modeller. Glas började bli en hotande uppstickare men volymen fattades och 1966 köptes företaget upp av BMW som lade ner alla modeller utom GT-versionen.

Snart fick vi se det första exemplet på en motor med dubbla kamremsdriva kamaxlar och det var i Fiat 125. Nu nappade även tävlingsmotortillverkarna på den nya tekniken som vi ser i till exempel Cosworths tvålitersfyra, den berömda BDA-motorn (Belt Drive type A).

Fyrhjulsdrivning på terrängbilar har funnits mycket länge, ofta i kombination med lågväxel. Bilarna kördes sakta och terrängen utjämnade de differenser som fanns. På samma sätt som att höger och vänster hjul rullar olika långt i en kurva rör sig också framhjul och bakhjul olika långt när fordonet svänger.

När bilarna kommer ut på fast underlag måste därför fyrhjulsdrivningen kopplas ur. Ingen fungerande lösning på problemet existerade förrän på 50-talet då traktorkungen Ferguson presenterade ett system som introducerades på Jensen FF år 1965. Axlarna kunde rotera olika fort och kraften fördelades till den axel som hade bäst grepp. Systemet var komplicerat och dyrt men fungerade bra. Att bilen inte fick större spridning berodde bland annat på att den inte gick att bygga vänsterstyrd!

Nästa försök gjordes av Audi. Efter att vintern 1976/77 ha upptäckt att deras transportbil ofta var snabbare än de framhjulsdrivna rallybilarna på snöklädda vägar började man inse att fyrhjulsdrift nog hade sina poänger.

Detta ledde till att Audi 1986 introducerade Quattro med permanent fyrhjulsdrivning via en torsendifferential. Mycket effektivt system som infördes som tillval på de flesta av Audis modeller. Pristillägget var 30 000 kr vilket var mycket även om säkerhetsaspekten räknades in.

Nu kom Volkswagen med bomben som för lång tid skulle prägla utvecklingen av 4WD, 1998 presenterades Golf 4Motion med inkopplingbar AWD tillverkad av svenska Haldex.

Haldex i Halmstad hade dittills mest utmärkt sig som tillverkare av taxametrar men såg nu sin chans att skriva bilhistoria. Volkswagen nappade på idén men ville ha två års ensamrätt på uppfinningen. Idag finns den hos alla företagets modeller och liknande system erbjuds av i stort sett alla biltillverkare.

Själva poängen är att bilen är tvåhjulsdriven under vanlig körning men blir fyrhjulsdriven när det behövs, vid halt underlag, vid kraftig acceleration eller körning uppför branta stigningar.

Idén till kopplingen kommer från den småländske rallyföraren Sigvard Johnsson som utvecklade den för sonens rallybil. Patentet såldes till Haldex och spreds sedan över välden då den innebar ett förhållandevis billigt sätt att uppnå en funktionell fyrhjulsdrivning.

HUR FUNGERAR DET?

Hela idén med Haldex bygger på att bilen bara är fyrhjulsdriven när den behöver vara det. Vid normal körning är den framhjulsdriven men skulle framhjulen tappa drivförmågan kopplas bakhjulen in.

Tidigare hade VW använt en viskokoppling för att sköta detta men den var för långsam i in- och urkopplingen av bakhjulsdriften. Haldexkopplingen reagerar på en bråkdel av ett rotationsvarv hos framhjulen och kopplar in bakhjuldrivningen via ett lamellpaket vid en bakre differential. urkopplingen är lika snabb vilket spar bränsle.

Kardanaxeln roterar visserligen hela tiden men den förlusten får man ta för att ha möjligheten till AWD. Med Haldex är det också möjligt att bogsera bilen med upplyfta framhjul.