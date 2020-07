Porträtt: Felix Rosenqvist – årets rookie

Premium Två pallplatser och imponerande körning i många race. Men också ett par kostsamma misstag och ett par rejäla krascher. Felix Rosenqvist visade direkt sin höga klass och blev årets nykomling i Indycar 2019.

Intervjun med Felix Rosenqvist var ursprungligen publicerad i vårt F1/Indymagasin. Du kan beställa en digital utgåva här.

En säsong i Indycar och redan en titel – Rookie of The Year. Men den titeln betydde egentligen inte så mycket för 28-åringen från Värnamo som till kommande säsong har betydligt högre mål.

När du ser tillbaka på din första säsong i Indycar, vad var toppen och vad var botten?

– Toppen var första racet i S:t Petersburg när jag hade ganska höga förväntningar och jag lyckades kvala in som trea, vilket var fantastiskt. Jag ledde racet länge och körde om Will Power i en omstart men blev fyra till slut. Det var ändå mitt första race och jag kom in i serien med en bra känsla.