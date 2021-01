Trendspaning: VW ID.3 rusar in på topplistan

EN TREDJEDEL BONUSBILAR

För att kvalificera sig för bonus i det nya skattesystemet för nyregistrerade bilar, Bonus-malus, krävs numera ett koldioxidutsläpp på under 60 gram per kilometer. Hittills i år har nära en tredjedel av alla nyregistrerade bilar nått under den magiska gränsen, mycket tack vare nya och populära laddhybrider och elbilar på marknaden.

Polestar 2 klättrar på listan och lär hoppa upp några platser till när året summerats. Sett till endast november månad ligger "svensken" närmare toppen, men här får du ha i åtanke att modellen inte sålts under hela året. Frågan är nu om den kan gå om Tesla Model 3?

ELBILSTOPPEN

POPULÄRASTE ELBILARNA HITTILLS I ÅR

MODELL ANTAL 1. Tesla Model 3 2 821 2. Kia Niro EV 2 194 3. Renault Zoe 1 908 4. Audi e-tron 1 674 5. Nissan Leaf 1 483 6. Volkswagen ID.3 1 445 7. Polestar 2 1 362 8. Hyundai Kona EV 1 303 9. Volkswagen e-Golf 1 002 10. BMW i3 700

Elektriska Volkswagen ID.3 är ny på listan, och det tack vare en stark debut. En sjätteplats är inte dåligt för en nylanserad modell, den enda elbilen som tagit hem en så hög placering tidigare är Tesla Model 3.

Skoda minskar mest av alla märken på topplistan, i november var tappet nära 40 procent! Med nya modeller som elsuven Enyaq och uppdaterade Octavia lär dock Skoda återhämta sig snabbt.

UTBLICK: ITALIEN

BILMARKNADEN I ITALIEN I NOVEMBER 2020 (jmf 2019)

MODELL ANTAL TREND 1. Fiat Panda 10 908 -20,6 % 2. Toyota Yaris 4 529 -29,2 % 3. Fiat 500 4 258 -21,1 % 4. Lancia Ypsilon 4 215 -30,1 % 5. Renault Captur 4 032 -12,1 % 6. Dacia Sandero 3 734 -22,4 % 7. Jeep Compass 3 680 -26,4 % 8. Jeep Renegade 3 298 -27,2 % 9. Citroën C3 3 259 -32,5 % 10. VW T-Cross 3 090 6,3 % Källa: bestsellingcarsblog.com

Italien har drabbats hårt av pandemin, även landets bilmarknad. Sakta men säkert sker dock en återhämtning, vilket kan ses i registreringsstatistiken. Nedgången i registreringar är inte lika skrämmande som för några månader sedan. Notera Lancia Ypsilon, en modell med många år på nacken som trots det säljer som smör – men bara i hemlandet Italien. Totalt har 139 906 bilar registrerats i Italien i november, hittills i år är motsvarande siffra 1 271 776.