Prylkoll 2/2021: Parfym och sprit i bilen!

Vi fortsätter att klämma och känna på prylar. Nu en elegant portabel stol och hjälpmedel för bättre sikt.

Spritad

Halmo behållare för handsprit

Trött på att ha en ful pumpflaska med handsprit i bilen hela tiden? Det var det italienska designhuset Halmo också. Deras lösning är en spritdispenser som är specifikt utformad för mugghållaren som finns i de flesta bilar och ser till att desinfektion alltid finns till hands samtidigt som den ser snygg ut. Den kan också beställas med valfritt namn eller logga ingraverat.

Läs mer: halmosculpture.com • Pris: Ca 295 kr.

Fragrant

Floraiku Car Diffuser

Med den här doftspridaren från Floraiku kan du ta med dig din favoritparfym ut i bilen. Behållaren monteras vid luftutblåsen där de sedan ser till att sprida väldoft i hela kupén. Den är främst gjord för dofter från parfymhuset Memo's exklusiva Car Diffuser-serie, men fungerar också med Floraikus refillers Sleeping On The Roof, Between Two Trees och Cricket Song. Observera att dofterna måste köpas separat.

Läs mer: gents.se • Pris: 649 kr.

Ren ruta

Trico Ice Extreme Winter Weather Blade

Vinterhalvåret innebär en utmaning för torkarbladen. I tillägg till regn och smuts måste de då även kunna hantera kyla, is och snö. Tricos torkarblad är utvecklade med tanke på detta. De har ett robust konstruerat syntetblandat skydd som är mycket flexibelt och skyddar kritiska torkarkomponenter från is och snö. Allt för att skapa så god sikt som möjligt i kylan.

Läs mer: ferdfeltbutik.se • Pris: 279 kr per par.

Högläsning

Bojan och grävmaskinen

Ni som är föräldrar ansvarar för att nära era söners och döttrars intresse för bilar, maskiner och motorer. Och det kan börjas tidigt – Johan Anderblads Bojanböcker passar barn mellan tre och sex år.

I den senaste i serien, Bojan och grävmaskinen, blandar författaren tillika Bolibompa-programledaren fakta och saga, precis som i de andra böckerna. Texterna kompletteras av Filippa Widlunds fina, detaljrika och helt korrekta bilder och illustrationer.

Läs mer: bonniercarlsen.se • Pris: Ca 120 kr

Bänkad

Rolls-Royce Pursuit Seat

Rolls-Royce har gjort en ny pall, byggd för att platsa perfekt i bagageutrymmet. Det är egentligen en helt vanlig fällbar stol att sitta på utanför bilen. Men i och med att det är Rolls-Royce som har tagit fram den är det här förmodligen den tjusigaste pallen du aldrig kommer att köpa. Den är gjord i läder, polerad aluminium och kolfiber och kan väljas i färger som matchar bilens inredning. Även priset är satt för att matcha bilen.

Läs mer: rolls-roycemotorcars.com • Pris: Ca 78 900 kr.