Prylkoll 8/2021: Förarpjuck och räkna hästar

Vi fortsätter att klämma och känna på prylar. Som en fantastisk bok för alla fans av James Bond och bilarna i filmserien.

Tipsa oss!

Har du någon pryl som du är nyfiken på? Mejla: joakim.dyredand@automotorsport.se

Bondbilsboken

I sommar är det dags för Bondfilm nummer 28. Den mest ikoniska av Bondbilar gör comeback i No Time To Die, Aston Martin DB5. Är det något som har varit en röd tråd genom filmerna, är det verkligen bilarna – och deras speciella funktioner. Den 336 sidor tjocka boken Bond Cars – The Definitive History fördjupar sig i detta ämne.

Här bjuds intervjuer med nyckelpersoner, aldrig tidigare visade bilder och teckningar som legat till grund för sceners utförande. En perfekt aptitretare inför bio-besöket, om restriktionerna tillåter ett sådant.

Läs mer: bokus.com • Pris: Ca 440 kr

Väggvagn

Écurie är franska för stall, byggnad för hästar, men det betyder även racingstall, team alltså. Det engelska företaget Écurie "utforskar och firar det bästa kring bilkultur och kreativitet", enligt egen utsago. Detta tar sig uttryck i grafisk konst där vitt skilda tävlingsbilar har fått stå modell. Trycken mäter 297 x 420 mm.

Läs mer: ecurie.co.uk • Pris: 240 kr

För mamma

Mason Watson från södra Kalifonien har ritat bilar sedan barnsben. När hans mamma gick bort i bröstcancer 2008 ville han jobba för att färre skulle drabbas. Nu gör han tavlor och t-shirts – och skänker 20 procent av köpeskillingen till The Breast Cancer Research Foundation. Vi fastnade för denna Porsche 911 RSR. Stripes och nummer avslöjar att bilen kommer från Brumos Racing, ett team som tävlat sedan 1971.

Läs mer: curecollection.com • Pris: Ca 275 kr

Förarpjuck

Äntligen är det dags att snöra av vinterkängorna och låta fötterna glida ner i något mer "fotnära", mindre klumpigt. Detta ger samtidigt bilkörningen mer närvaro, när man känner vad fossingarna har för sig. Grandprix Originals är nog mest kända för sin modekollektion med Gulf-tema. Deras sneakers har som alla bra förarskor rundad häl. Sulan är av rågummi och däckmönstrad. Kalvskinnet ovanpå skon finns i en mängd olika färgställningar.

Läs mer: mygpo.com • Pris: Ca 1 950 kr

Räkna hästar

Vad är det som gör mammas och pappas Skoda Octavia RS iV speciell? Jo, den har jättemånga hästkrafter, 245 stycken för att vara exakt. Det illustreras pedagogiskt på denna t-shirt för döttrar. Den röda tröjan i hunda procent bomull finns i storlekar mellan 92 och 140. Hur många hästar kommer din dotter hinna räkna på väg till förskolan?

Läs mer: skoda.se • Pris: 170 kr