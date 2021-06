Reportage: Toyotas (motor)sportoffensiv

Premium Medan alla andra tillverkare elektrifierar satsar Toyota (även) på sportbilar. Kan de lyckas skaka av sig stämpeln som enbart trist förnuftiga?

Toyota har ett problem: Sedan 90-talet har de blivit för trista. Det har i alla fall deras vd sedan 2009, Akio Toyoda (barnbarnsbarn till grundaren Sakichi) länge menat. "Inga fler tråkiga bilar" är därför ett av hans, och företagets, mantran de senaste åren.

Ett annat är "bygg allt bättre bilar". Då är motorsporten en viktig utvecklingsgren, enligt Rob Leupen, chef för Toyota Gazoo Racing Europe. Vi når honom på Zoom från ett regnigt Spa-Francochamps:

– Det blir ännu mer viktigt, vår vd Akio Toyoda pushar väldigt hårt för det här arbetssättet.

Därefter kommer ännu ett Toyotamantra över den sprakiga linan.

– Toyota använder motorsporten för att ta fram ny teknik, utveckla människor, och visa att våra produkter kan prestera under svåra förhållanden.

"Utveckla människor" kommer från företagets världskända arbetssätt The Toyota Way. Både det och de tidigare nämnda fraserna faller in under det japanska ordet Kaizen () som kan översättas till just "ständig förbättring".

Den 65-årige Akio Toyoda sitter gärna själv i racingstolen då under aliaset Morizo. Här vid Nürburgrings 24-timmars 2019.

Toyota ligger (som ams rapporterade om flera gånger under 2020) bra till i förhållande till EU:s snittmål för koldioxidutsläpp från nybilsförsäljningen, tack vare alla hybridbilar. Då kan man sälja några bensindrivna sportbilar utan att det påverkar snittet nämnvärt.

På sikt måste man dock ställa om till el, men trots det har man inte några planer på att ge sig in i exempelvis Formel E, enligt Rob Leupen. Hybridspåret ska man ändå fortsätta att nöta ett tag till, och som du kan läsa här intill får vi kanske snart se racingsatsningarna prägla Toyotas bilhallar.

Det lär vi ha Akio Toyoda att tacka för. Den ivrige företagsledaren sågs nyligen själv ratta Toyotas nya vätgasdrivna prototyp Corolla H2 Concept runt Fuji Speedway i Japan. Trots fyra timmars elektronikstrul lyckades Toyodas team Rookie Racing köra 358 varv på 24 timmar. Detta med en teknik som han veckorna innan själv medgett är långt ifrån produktionsredo. Men friskt vågat och mer kaizen verkar vara melodin.

I Påvens hus står den, den första GR Supra GT4 som nu ska till Sverige: chassinummer 29. Vi har blivit inbjudna till Toyota Gazoo Racing Europe (TGRE) i Köln, fram till ifjol känt som Toyota Motorsport GmbH.

Förarna Hans Holmlund, Emil Skärås och teamchefen Tobias Johansson åkte själva ner till Köln och hämtade ut bil 29. I juni ska den göra sin tävlingsdebut på Drivecenter Arena i Fällfors.

Innan dess hette det Toyota Team Europe, än tidigare Andersson Motorsport som grundades 1972 i Uppsala av ingen mindre än den svenske rallyföraren Ove "Påven" Andersson (1938–2008) som stod kvar vid rodret för både Toyotas WRC-team och senare deras F1-satsning till dess att han gick i pension 2003.

Historien förtäljer att den senare satsningen i F1 (inledd 2002) avslutades under finanskrisen 2009 utan några större framgångar. Desto bättre har det däremot gått i både WEC och WRC sedan dess, med tre raka Le Mans-segrar 2018–2020 samt en tillverkartitel i WRC 2018 och två förartitlar 2019–2020.

Satsningen på kundmotorsport verkar också gå vägen och det är i en liten verkstadslokal inne i det stora TGRE-komplexet som samtliga Supra GT4 byggs ihop från tomma, vitlackerade gatbilschassin som skickas direkt från Magna Steyr-fabriken i Österrike där Supra och BMW Z4 byggs. Intresset har varit större än först väntat, särskilt i Toyotas hemland Japan där besynnerligt många beställare säger sig känna en viss Herr Toyoda.

Modifikationerna som görs är förhållandevis få för en tävlingsbil, men så är GT4 insteget bland FIA:s fyra GT-racingklasser. Det rör sig förstås om säkerhetsdetaljer som en flerpunktsbur och uppgraderade bromsar från Brembo, men även om ett A/C-system som enligt FIA:s regelverk måste kunna kyla kupén 15 grader under yttertemperatur – oavsett var i världen bilen körs.

Florian von Hasselbach är chefsingenjören på TGRE:s kundmotorsportavdelning som lett Supra GT4-projektet. Bakom honom och den "svenska" bilen hänger testbilen, som körts över 1 200 mil på fler än tio banor.

Under en tävlingssäsong justeras motoreffekt och vikt löpande enligt GT4-reglementet, för att jämna ut spelfältet. Den drygt 1 350 kg tunga GR Supra GT4:s helt fabrikmässiga B58-motor ska dock som mest kunna leverera 430 hk/650 Nm. Den variabla ventilstyrningen har låsts på det vassaste läget vilket hörs på den lite bluddriga tomgången.

En GT4-bil får ha max sju växlar så åttan i bilens ZF 8HP automatlåda har spärrats elektroniskt. Den växlar fort nog och att byta till en dubbelkopplingslåda var aldrig ett alternativ, förklarar Florian von Hasselbach, chefsingenjör på TGRE:s kundmotorsportavdelning.

– Från Toyotas håll måste vi fokusera på att vara konkurrenskraftiga men samtidigt också hålla kostnaderna nere. Varje ändring på bilen måste motiveras till kunden som får betala extra för det, säger han.

Köpare av chassinummer 29 är Hans Holmlund och återförsäljaren Holmlunds Bil i Avesta som tillsammans med Toyota Sverige startar teamet Toyota Gazoo Racing Sweden som ska tävla i serien GT4 Scandinavia med Supran i år.

Den smittsamt glade Toyotahandlaren har flera år som tävlingsförare med Porsche i Sverige och Europa under bältet, inkluderande en klasseger på Nürburgrings 24-timmars 2016 med en Cayman GT4. Trots det räknas han som amatören i pro/am-paret han bildar med det unga proffset Emil Skärås från Västerås som senast tävlat i GT3-serien Porsche Carrera Cup Italia.

Avskalat men avancerat. Supra GT4 är utrustad med ett egenutvecklat, smart operativsystem som styrs enkelt med rattknapparna – lite som en gatbil. Du kan se projektchefen gå igenom alla funktioner i videon här nedanför.

Visiten hos TGRE är kort men i verkstadshallen får Hans och Emil en grundlig genomgång av bilen. Medan Emil provsitter säger den ivrige Hans att han längtat länge efter det här: att få köra och tävla med märket han tydligt brinner för som Toyotahandlare.

Det blir dags att lasta på bilen på svenskarnas trailer. Hans Holmlund startar Supran och rullar iväg. Den försvinner bort in på området, runt hörnet på en av byggnaderna som huserar TGRE:s två vindtunnlar. Efter en stund kommer den tillbaka och kör upp på trailern. Hans klättrar ut och stänger dörren med ett tjoff.

– Är det en vinnarbil eller? Frågar Emil skämtsamt.

– Jajamen, jag tror fan att det här kan bli något! Utbrister Hans Holmlund på sitt härliga dalmål.

När vi når honom och Emil på telefon några veckor senare, efter första testkörningen på Mantorp, har den entusiasmen inte sinat. Det blir av allt att döma en intressant tävlingssäsong i sommar.

Hyperhybriden!

GR Super Sport, det är namnet på den kamouflerade bilen som ifjol tog ett paradvarv runt Le Mans Circuit de la Sarthe. Det rör sig om en väggående version av Toyotas nya tävlingsbil för det internationella sportvagnsmästerskapet WEC, GR010.

Trots att FIA nu strukit homologeringskravet på 20 gatbilar för WEC:s nya kungaklass Le Mans Hypercar (LMH) vill Toyota av allt att döma bygga sina ändå. Det senaste inofficiella budet är att lanseringen av GR Super Sport ska ske 2022, om vi ska tro brittiska Autocars källor.

När det ursprungliga konceptet visades på Tokyo Auto Salon 2018, innan FIA gjort om reglerna, talade Toyota om en systemeffekt på 1 000 hästkrafter från den gamla LMP1-bilen TS050:s 2,4-liters dubbelturbo-V6:a (i mitten) och elmotor (fram). Sedan dess har dock även effekttaket för LMH sänkts till 680 hästkrafter av kostnadsskäl och GR010 har istället en 3,5-liters V6. Den är också både större och tyngre på grund av det ändrade, snävare regelverket.

Om det kommer att speglas i den färdiga Super Sport vet vi inte. Vad vi däremot vet är vilka kunder Toyota verkar vilja sälja bilen till.

I mars gick tillverkaren ut med en enkät riktad till eventuella spekulanter på bilen. Denna innehåller bland annat frågor om hur många "högprestandabilar" man äger och hur mycket dessa körs. Toyota undrar även i sann Ferrarianda en del om din märkeslojalitet; har du ägt en Lexus LFA eller Toyota 2000GT (från 1967–1969)?

Det verkar även som att den som innehar en FIA-förarlicens eller äger ett eget racingteam är intressant, något som antyder att bilen kanske inte blir så särskilt gatvänlig. Blir så fallet har man kommit mycket långt från Toyota Prius.

Värsting-Corolla på G?

Toyotas nya prototypracer som gjorde sin tävlingsdebut i Fujis 24-timmarslopp i slutet av maj är inte bara intressant för att dess 1,6-liters turbotrea går på vätgas istället för på bensin.

Den råkar också ha samma motor och drivlina som den fyrhjulsdrivna rallyspecialaren GR Yaris – precis som den över 300 hästkrafter starka "GR Corolla" tillverkaren länge ryktats ha på gång enligt framför allt den japanska bilpressen. Dessa medier menar att den ska få en mer aggressiv och GR Yaris-aktig front än tävlingsbilen. Dessutom blir den billigare än Yarisen, åtminstone i Japan, enligt publikationen Car Sensor.

Mest av allt lär GR Corolla dock klå den lilla GR Yaris när det kommer till utrymmen.

En produktionsmodell med vätgasmotor då, det vore väl än förnuftigare med tanke på hur kraftigt det sänker utsläppen jämfört med bensin? Nja, kanske inte. Om tävlingsbilen är något att gå efter sväljer gastankarna i princip allt utrymme bakom framsätet. Vi lär få se!

GR 86

Den lättsladdade GT86 som Toyota tog fram tillsammans med Subaru kommer nu i en ny generation. Likt tidigare har den en sugboxer, om än nu en 2,4-liters Subaru FA24D istället för GT86:s FA20D. Effekten i den är 235 hästkrafter och 250 Nm. Vikten ska ha bantats till 1 270 kg med flera komponenter i aluminum.

Den europeiska lanseringen dröjer tills senare i år, så vi vet ännu inte vad GR 86 kommer att kosta. Klart är i alla fall att tvillingen Subaru BRZ inte kommer säljas här.

Skattgömman

Under en av TGRE:s två vindtunnlar har man ett eget museum med tävlingsbilar från Påvens tid till idag.

Till 1998 års säsong ville Toyota delta i den nya GT1-klassen på Le Mans, som omfattades av ett homologeringskrav. Därför byggdes två (knappt) väggående exemplar av supersportbilen GT-One (TS020) med en 3,6-liters dubbelturbo-V8 på 630 hk.

På museumet står ett antal Rally-Celicor. Här Twin Cam Turbo från 1983–86 som dominerade i Afrikarallyt intill två sugmotoriserade från –79 och –76.