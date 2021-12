Här är årets testbilar 2021!

Premium 2021 går till ända som ett lika fullspäckat testår som 2020 – så när som på en (1!) bil. Bland dessa 135 vagnar hade för första gången i ams historia över hälften en elkabel i front eller akter. Tänk över det paradigmskiftet medan vi summerar teståret, utser vinnarna och ger våra personliga reflektioner.

År 2021 går inte till historien som det mest lättarbetade året totalt sett – men det var i alla fall bättre än det föregående.

Biltestmässigt har vi hållit fanan högt och det har hänt riktigt spännande saker. För statistiskt sett var 2021 teståret när laddhybrider och elbilar tillsammans gick från att vara outsiders till att faktiskt bli i majoritet.

Av 135 testade bilar var nio stycken inte bränsledefinierade (utan av typen "3-serien") vilket ger totalsiffran 126. Av dessa var 53 (42 %) elbilar, 29 (23 %) laddhybrider, 0 hybrider, 34 (27 %) enbart bensindrivna och 10 (8 %) enbart dieseldrivna. Nästan två tredjedelar, 65 procent, kunde alltså laddas för att gå en kort eller lång bit på el! Förra året var den siffran 42 procent.

Detta speglar inte nybilsförsäljningen – ännu, men trenden är tydlig även där och för er läsare vill vi testa det som är nytt och på gång.

Samtidigt har vi inte glömt sportbilar som Porsche 911 GT3, sportiga mellanklassare som BMW M3 eller sportiga suvar som Mercedes-AMG GLB 35 4Matic – vilka höjdare.

Flest poäng i våra ordinarie stortester tog Audi e-tron S Sportback 55 quattro: 50,5, att jämföra med fjolårsvinnaren Toyota RAV4 på 48,5. Grattis Audi, men att 2022 blir tuffare ser vi redan nu...

1. AUDI E-TRON S SPORTBACK 55 QUATTRO

Att denna tremotoriga sportversion av e-tron klättrade högst upp beror inte bara på att den fick möta låga e-tron GT och Taycan. Jo, den plockade visserligen 1,5 stjärnor i "bagageutrymme" – men ingen i "komfort" och tappade en i "aktiv körning" så kul den är. Nej, Audi e-tron S SB gjorde det bra och vann på egna meriter.

2. (delad) MERCEDES GLE 350 DE 4MATIC

Redan i nr 1/2021 drabbade tre riktiga elefanter samman när nya laddhybriden GLE mötte motsvarande BMW X5 och Volvo XC90. Mercedes satsade på dieselmotor och lägst pris (!) vilket bidrog till vinst mot tvåan BMW och trean Volvo.

2. (delad) SKODA ENYAQ IV 80

Årets första upplaga av specialtidningen Edition Recharge fick äran att hysa den intressanta plattformsfajten mellan Audi Q4, Skoda Enyaq och VW ID.4. Den vid första påseende mellandyra Skoda visade sig vara minst dyr att äga och förnuftigaste valet.

ÅRETS FÖRBRÄNNINGSMOTORBIL

CUPRA FORMENTOR

VZ 2,0 TSI 310 4DRIVE

Det syns hur kul vi hade i Cupra när den slog BMW och Mercedes-AMG. Rätt poäng i digitaltidningen!

ÅRETS LADDHYBRID

MERCEDES GLE 350 DE 4MATIC

GLE gick på el i hela 98,9 kilometer vilket skulle komma att bli årslängst för laddhybrider 2021. Smidig vardagskörning, dunderkomfort och 49 poäng – högst för laddhybriderna.

FEM FRÅGOR TILL REDAKTIONEN

ALRIK SÖDERLIND,

chefredaktör

Mest positiva överraskning 2021?

Att BMW släppt sin elbilsförlamning. Jag ser verkligen fram emot att köra i4. Kan den vara lika bra som elbil trots att den är byggd på en blandplattform? Men årets överraskning, som jag kört, är BMW iX – en jättelik i3! Den är väldigt lite "traditionell BMW" – hoppas att den säljer bra. Men den egentliga "överraskningen" är givetvis sydkoreanernas tekniska elbilsoffensiv. Alfa Giulia Quadrifoglio var årets positiva "buskörarupplevelse" – vilken fantastisk brum-brum-bil! Titta gärna på vår film!

Mest negativa överraskning 2021?

Att utnämna en högst duglig och bekväm elbil som BMW iX3 till årets besvikelse är lätt. För det priset levererar den inget av det man förväntar sig av BMW. Ett panikombygge om du frågar mig.

Vad fick dig att ändra uppfattning under 2021?

Volvos fantastiska utlovade elbilsacceleration! Man ska gå från 2021 års nivå på runt fyra procent elbilar till över 15 procent 2022! Man har varit mycket smarta med Polestar – byggt ett värdefullt varumärke med små resurser. Hoppas att man investerar i ny teknik, så att Polestar ligger i teknisk framkant.

Dina förväntningar inför teståret 2022?

Hur många bilar från kinesiska tillverkare säljs under 2022? MG, XPeng, Orca samt premiummärket NIO – kommer de med batteribytarstationer nästa år? Får vi BYD i Sverige? Jag sparar det bästa till sist: Volvo Embla (?) – efterträdaren till XC90 – och Polestar 3. Där har vi två bilar som kan bli 2022 års absoluta succé.

Vilken bil blir Årets testbil 2022?

Tio år är väldigt lång tid för biltillverkarna. Men jag ser fram emot Lotus 75-årsjubileum som tillverkare av bilar för gatbruk. Det blir en hyperlätt, låg sportbil som kan köras utan tak, men med ratt och manuell låda när man så vill! Självklart också självkörande med ett liggläge med en hologramdisplay i taket, för långfärder. Fyra små elmotorer för optimal kraftfördelning, men inget 1 000-hästarstrams, utan alldeles lagoma 375. Batteriet är tunt och bilen är underbart sinnlig på alla vis.

JOHN ARGELANDER,

redaktionschef

Mest positiva överraskning 2021?

Hyundai Ioniq 5, utan tvekan. Självklart för att den (och Kia EV6) höjer ribban när det gäller laddeffekt och därmed laddtid, men kanske ännu mer för att den är ett efterlängtat avsteg från normen med traditionella – och ofta mörka – inredningar. Här är en bil som har en kupé som mer känns som ett rum, där man vill vistas. Inte bara transportera sig. Sedan tycker jag att karossdesignen är extremt lyckad, även den. Habegär!

Mest negativa överraskning 2021?

Att laddinfrastrukturen inte byggts ut mer. Ska vi svenskar köra elbil framöver måste vi också kunna snabbladda längs vägarna – i hela landet. Redan nu börjar det bli trångt vid många laddstolpar och även om Tesla öppnar sitt Superchargernätverk för andra bilmärken lär det inte räcka. Det kommer bara att bli mer frustrerande för de som kör Tesla. Sedan har vi frågan om hur och var all denna el ska produceras. Att våra folkvalda förespråkar elbilism och samtidigt stänger en rad kärnkraftsreaktorer luktar importerad kolkraft lång väg …

Vad fick dig att ändra uppfattning under 2021?

Jag trodde ärligt talat att BMW hade ritat sin fulaste bil med i3, men nya iX visade att så inte var fallet. Och nu pratar jag om karossdesign – interiören i iX är den läckraste på marknaden, utan snack. Den är så extraordinärt trevlig att jag kan förlåta hur bilen ser ut på utsidan.

Dina förväntningar inför teståret 2022?

Oj, det finns mycket att se fram emot! Vi har samlat de hetaste bilnyheterna på annan plats i denna tidning, men om man ser dagens elbilsutveckling ur ett större perspektiv blir det intressant att se hur premiumtillverkarna ska göra för att komma ikapp uppstickarna från Sydkorea och Kina. Om de gör det under 2022 återstår att se.

Vilken bil blir Årets testbil 2022?

Oavsett vilken det blir hoppas jag att den har ratt och pedaler, och körs av en människa. Ännu har jag inte sett några som helst indikationer på att det här med självkörning blir något att räkna med under det kommande decenniet.

MIKAEL JOHNSSON,

testchef

Mest positiva överraskning 2021?

Att jag redan i april kunde betala för en laddning lika enkelt som för en bensintankning, alltså med kreditkortet. Det kan tyckas självklart men särskilt alla som inte äger utan bara lånat en elbil för långfärd märker hur mycket mer komplicerat det är ännu. Utan appar och RFID-brickor står man sig slätt. Kul då att en snabbladdare vid E6:an (Powered by E.ON Drive & Clever i Värnamo) gav min lånade EQC nya kilowattimmar så fort jag blippat mitt Mastercard. Nej, det blev inte billigt (5,95 kr/kWh), men åtminstone enkelt och smidigt. Och självklart.

Mest negativa överraskning 2021?

Karosskontrollen i nya Mercedes S-klass på dålig väg. Faktiskt! Visst böljar den fram fint på motorvägen, men vår håliga och utmanande teststräcka fick bilen att knycka och vicka i sidled på ett sätt som vare sig Audi A8 eller många hälften så dyra bilar gör.

Vad fick dig att ändra uppfattning under 2021?

"Präktiga skandinaver vill nog inte köpa kinesiska uppstickare i någon större utsträckning." Trodde jag. MG ZS EV blev sedan den mest registrerade elbilen i Sverige i juni och BYD Tang den åttonde mest registrerade bilen i Norge i oktober.

Dina förväntningar inför teståret 2022?

Fler roliga bilar och då inte bara suvar i olika storlekar. Att de tilltufsade franska fabrikaten hittar sitt gamla jag även i den elektriska eran och att man exempelvis får se en färdig version av den underbara Renault 5 E-TECH Electric Pototype. Nya Tesla Model S ska bli spännande när den äntligen kommer. Likaså vad BMW:s alla 16 (!) nyheter nästa år kan innebära.

Vilken bil blir Årets testbil 2022?

Det blir den stora elbilskombin "Volvo Kronblom 105 SS". Volvo har då sedan ett decennium övergått till namn istället för siffror. Modellnamnet är en hyllning både till det egna företaget och till den svenska seriefiguren som båda föddes 1927 och alltså firar 105 år. SS står för batteritekniken solid state som äntligen är på plats och ger en sjuhelsikes räckvidd och laddhastighet.

ÅRETS ROLIGASTE

1. PORSCHE 911 GT3

Få bilar har så skyhöga förväntningar på sig. Men även 992-generationen av GT3 (med ny framvagn) levererar rå, effektiv körglädje.

2. LAMBORGHINI

HURACÁN STO

Ett hjärta, V10:an, och mycket annat hämtat från tävlingsbilen tar Huracán STO till höjder bara racerförarna upplevt tidigare.

3. BMW M3/M4 COMPETITION

Glöm det vågen visar och njut av en lika körfokuserad sedan eller coupé som alltid. Hårdare än Alfa Giulia Quadrifoglio!

HYUNDAI IONIQ 5

Titeln "Årets bil" ger vi till den bil som summerar årets trender på allra bästa sätt. År 2021 var det Hyundai Ioniq 5 som damp ner som enbomb på elbilsmarknaden. Från ett vitt papper och på en helt ny elbilsplattform kom en bil som i ett slag fick många konkurrenter att kännas gamla. Även dyrare sådana.

Mest imponerar 800-voltstekniken som fick vår testbil att gå från 10 till 80 procents laddningsnivå på rekordsnabba 21 minuter. Men det finns fler nyheter för ägaren att uppskatta. Som att bilen, tack vare V2L-finessen, är ett rullande jättebatteri som kan dela med sig ström till båten, skotern eller vad man vill. Det jättelika axelavståndet ger oanade utrymmen och förarstolens viloposition med smalbensstöd är magnifik. Vi gillar också att man vågat satsa på komfort före sport Kort sagt: Bravo Hyundai!

BÄST I TEST I VARJE KLASS

SMÅBILAR

MAZDA MX-30

Ingen lysande elbil, men en väldigt bekväm, välutrustad och säker stadsbil är MX-30.

KOMPAKTBIL

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 KWH 217 HK

Är rymlig och nästan lika stor som en mellanklassare. Därtill ett laddproffs.

KOMPAKTSUV

SKODA ENYAQ IV 80

En rymlig, körsmidig och genomtänkt elbil. Mer användarvänlig än ID.4.

MELLANKLASS

KIA EV6 77,4 KWH RWD 228 HK

Lika bra som Ioniq 5. Något längre – men ändå trängre. Mindre bomull – mer sport.

MELLANSUV

SEAT TARRACO e-HYBRID

En laddbar utrymmesmästare som är kul att köra och ändå bekväm. Topp!

ÖVRE MELLANKLASS

PORSCHE TAYCAN 4S PERF. BAT. PLUS

Detta är faktisk en storsedan. Så snabb, bekväm och lyxig att den är bäst av dem.

STORSUV

AUDI E-TRON S SPORTBACK 55 QUATTRO

Stor-e-tron är vildare i detta utförandet – men komplett.

LYXBIL

AUDI A8 L 60 TFSI E QUATTRO

Vi åkte bekvämare och hade det bättre bakom ratten till lägre kostnad än S-klass.

SPORTBIL

LAMBORGHINI HURACÁN STO

Ljuvligt fin balans mellan vardagsbehov och sport.

SPORTSEDAN

ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO

Ljuvligt fin balans mellan vardagsbehov och sport.

JOHN ERIKSSON,

testredaktör

Mest positiva överraskning 2021?

Det 75 mil långa racet vi gjorde med sju elbilar i ams nummer 5/2021. Dels för att det fick så stor spridning och för att det väckte så mycket engagemang att ett gäng från Teslaklubben tillsammans med några andra elbilsförare gav sig ut efteråt för att själva köra samma rutt. Dels för att jag lyckades kamma hem vinsten i en Audi e-tron Sportback, trots hårt motstånd från en Tesla och en Porsche Taycan. Audin är en kompetent bil, men jag inbillar mig att det också berodde på föraren …

Mest negativa överraskning 2021?

Nya Mercedes S-klass. Kvalitetskänslan var inte alls så hög i många detaljer som jag förväntade mig, fjädringskomforten var heller inte så fluffig som jag begär av en stor lyxbil och den nya förarmiljön samt det nya infotainmentsystemet är ett steg bakåt för användarvänlighet och ergonomi. S-klass har många pråliga finesser som journalister och influencers blir förförda av och som ser bra ut i sociala medier, men den riktiga substansen i bilen har tyvärr försvunnit. Gör om och gör rätt.

Vad fick dig att ändra uppfattning under 2021?

VW-bilar har sällan övertygat mig emotionellt med habegär som resultat, men ID.4 (speciellt GTX-versionen) har lyckats med det. Annorlunda, modern formgivning, en luftig interiör som drar nytta av elbilskonstruktionens fördelar, god komfort och mycket bekväm körställning.

Dina förväntningar inför teståret 2022?

Jag ser fram emot att följa vad amsredaktionen (Sveriges spänstigaste biltidning) hittar på, men det kommer att bli utan mig då jag går vidare till ett annat jobb inom bilbranschen.

Vilken bil blir Årets testbil 2022?

Jag upprepar vad jag har sagt tidigare. Jag hoppas på att vi kan lämna det tvådimensionella tänkandet med bilar/fordon som rullar på marken. Det borde vara sååå gammaldags vid det laget. Vår egen krönikör Peter Ternström har ju redan utvecklat och ska börja sälja den flygande farkosten Jetson, Renault visade nyligen upp ett flygande koncept baserat på den gamla modellen 4L och Porsche meddelade ett samarbete med Boeing kring flygande fordon redan 2019. Vem vill sitta i bilköer på marken nästa årtionde? Sjukt omodernt.

PEDER KARLSSON,

krönikör

Mest positiva överraskning 2021?

Den bil som överraskade mig mest i år var tro det eller ej en elbil, Hyundai Ioniq 5. Det var den första elbil jag körde som faktiskt kändes som en riktig bil. Jag tror den fick lite extra bra omdöme då vi veckorna innan hade kört nya Mercedes S-klass, och den var en total besvikelse. Känslan där och då var att Hyundaien slog Mercan på fingrarna både i byggkvalitet och känsla. Svårt att få ett bättre betyg. Just nu känns det som att Ioniq 5 är en av få elbilar jag skulle kunna tänka mig, tillsammans med Audi e-tron, men jag väntar nog in den större varianten som snart ska släppas. Blir en Hyundai min första elbil? Time will tell.

Mest negativa överraskning 2021?

Nya Mercedes S-klass, utan tvekan. Det har varit min favoritbil i många år och jag har haft flera stycken. Men den nya var skit. Automatiskt infällbara handtag som stannade ute trots motorvägsfart, totalt igenimmad, sämre komfort än tidigare. Det känns som att Merca har gått på Tesla-effekten och tror att allt kunderna vill ha är stora skärmar, LED-belysning och roliga funktioner. Jag tror inte det är så. Jag tror Mercedes riskerar att tappa sina kärnkunder om de inte gör en snabb 180-gradare och går tillbaka till det de är kända för.

Vad fick dig att ändra uppfattning under 2021?

Ingenting.

Dina förväntningar inför teståret 2022?

Mina förväntingar är att vi ska slippa tjata om el vs bensin och så vidare och bara fokusera på bilarna. Vilken bil är bäst, roligast, snyggast, smartast. Jag vill bort från den tråkiga polariseringen och vill tillbaka till det genuina bilintresset. Låt alla köpa den bil de vill, sluta tjafsa om allting. Vi håller på med det här för att vi är bilintresserade, inte för att vi är intresserade av snabbladdning.

Vilken bil blir Årets testbil 2022?

Spännande fråga. Det kommer ha hänt massor om tio år. Jag tror elbilar kommer dominera och testvinnarna kommer vara stora, men ändå miljöanpassade bilar. Typ Mercedes GLS med räckvidd på 130 mil. Men jag tror också det kommer konkurrerande drivmedel som visar sig vara ännu bättre än el. Den här utvecklingen har gått för fort. Den som lever får se.

ELIAS MEDELBERG,

reporter

Mest positiva överraskning 2021?

Volkswagen ID.4 har flugit upp som en favorit för mig. ID.3 var fin men lite för plastig för att kännas helgjuten, men det problemet är inte lika påtagligt i storebror. Den är bekväm, snygg, snål och har en hyfsat lång räckvidd. Trots att det är en Volkswagen känns den rätt spännande. Det är bara snabbladdningen som skulle vara snäppet bättre.

Mest negativa överraskning 2021?

Ioniq 5. När en bil blir så uppsnackad inför lansering som Hyundaien är det lätt att bli besviken. Jag var inte helt nöjd och jag har fortfarande inte kommit över att den var så strulig att packa i. Att höjden under insynsskyddet var förödande, som jag skrev på webben, var förstås en grav överdrift men efter att behövt kämpa för att få in packning som utan problem hade gått in i familjens Skoda Octavia var jag less. I övrigt är den närmast toppen. Jag hade dock förväntat mig att den skulle vara årets bästa familjebil, men i mina ögon är det Enyaq och ID.4.

Vad fick dig att ändra uppfattning under 2021?

Laddköer. Jag har länge tryckt på för att föräldrarna ska byta till elbil snarast möjligt. Och nu när Skodan börjar strula känns ett byte mer angeläget än på länge men då har elbilsförsäljningen gått så bra att det rätt ofta är laddkö även när det inte ens är långhelg. Tyvärr verkar infrastrukturen byggas ut för långsamt. Det får väl bli någon begagnad förbrännare i ett par år innan bytet till elbil. När jag tänker efter är det den största besvikelsen 2021.

Dina förväntningar inför teståret 2022?

Högre tryck på de klassiska biltillverkarna från ännu fler nya elbilar från Kina. Får vi kanske se en batteribytarstation i Sverige också?

Vilken bil blir Årets testbil 2022?

En vätgasdriven retroinspiererad sportbil med förbränningsmotor. Sverige har ställt om fullständigt och bilägandet har förändrats fundamentalt. Vanliga svenssonkärror har blivit närmast irrelevanta när de flesta skippar bilen helt och resten har en prenumeration där en hel drös bilmodeller ingår. Årets testbilprenumerationstjänst utses och Årets testbil delas ut baserat på vad vi entusiaster gillar, för det är nästan bara vi som fortsätter hänga kvar vid att äga en bil. Drömma kan man ju.

MAGNUS FRÖDERBERG,

reporter

Mest positiva överraskning 2021?

Porsche Taycan Cross Turismo. Bilen lastar överraskande bra med ett stort bagageutrymme och fällbara baksäten som ger en nästan plan och två meter djup golvyta. Naturligtvis finns det många bilar som lastar mer och är billigare. Men Porschen kombinerar sina praktiska förmågor med ett underbart chassi som både är sportigt och bekvämt. Dessutom är det ett underbart drag i elmotorerna. Hela bilupplevelsen är betagande.

Mest negativa överraskning 2021?

Kia EV6. Visst har bilen teknik i framkant under skalet, men varför är chassit så störande stötigt och bagageutrymmet så opraktiskt utformat? Kia hade kunnat göra den till en mångsidig bil som passar såväl semester med hela familjen som att vara underhållande när man kör ensam på kurviga landsvägar. Flera tillverkare har visat att detta är möjligt. Istället har Kia villat bort sig i den klassiska sportighetsklyschan. Även Tesla har gjort liknande misstag och försämrat familjefraktaren Model Y med stötig fjädring och stirrig styrning.

Vad fick dig att ändra uppfattning under 2021?

MG ZS förändrade min syn på kinesiska bilar. De är ett mycket större hot mot de traditionella bilmärkena än jag tidigare förstått. Kineserna satsar stort och spelare som Volkswagen, Ford och Peugeot har lämnat spelplanen nästan helt öppen.

Dina förväntningar inför teståret 2022?

Volvo och Polestar kommer med de första elbilarna på den nya SPA2-plattformen under 2022. Det blir två stora suvar och premiär för mycket ny teknik. Då får vi en första indikation på om Volvo och Polestar hänger med i utvecklingen.

Vilken bil blir Årets testbil 2022?

Jag har egentligen lust att lämna walkover på den frågan. Och vid närmare eftertanke gör jag det.

HYUNDAI IONIQ 5

Sydkoreanska Hyundai och Kia dominerade vår läsaromröstning och till sist skiljde det bara en procent mellan systerbilarna Ioniq 5 och EV6 – som imponerar på läsarna med hög tekniknivå och i sammanhanget bra priser.

Så här kan läsarnas motivering för valet sammanfattas:

Modern och effektiv drivlina som kommer hjälpa många att göra skiftet från fossila bränslen. Fantastiskt spännande design både ut- och invändigt i kombination med teknik i framkant!

Följdfrågan om vilken bil som inte förtjänar utmärkelsen Årets bil fick många och väldigt olika svar. Här är några av de vanligaste kommentarerna.

"Subaru borde kalla sin bil Outdate."

"Alla stora fyrkantiga suvar, som drar onödigt mycket."

"Lexus NX – var är nytänkandet? Och vad gör Toyota?"

"Alla kinesiska bilar! Speciellt de som ägs av kinesiska staten."

"Alla icke-elbilar."

"Alla elbilar!"

"Ingen bil över en halv miljon borde få kallas 'Årets bil'."