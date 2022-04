U-25 i Formel 1

Max Verstappens VM-titel är kanske inget maktskifte i sig, men nog kan den bana väg för ett. Trots att Hamilton missade att kamma hem kronan under den gångna säsongen är han även fortsättningsvis den absoluta måttstocken i Formel 1.

Frestelsen att skriva historia genom att vinna sin åttonde titel under de kommande två åren är alldeles för stor, precis som motivationen att visa den nya generationens troninkräktare var skåpet ska stå.

Men det är inte enbart Verstappen som tar upp kampen med Hamilton. Max är nämligen endast förebudet för en hel grupp av förare som kommer att kamma hem GP-segrar och möjligtvis en och annan VM-titel.

Lando Norris, Charles Leclerc och George Russell saknade bara en kompetent bil för att kunna möta Hamilton på lika villkor. Under den gångna säsongen pressade trion mästaren endast under ett fåtal glansstunder: Norris när han nästan vann i Sotchi, Leclerc i Silverstone där han höll ledningen under hela tävlingen fram till det tredje varvet från mål och Russell i Spa där han lyckades med ett riktigt fint kval i ösregn och hamnade före Lewis på startplatsen.

I vanliga fall är det alltid en förare som förvaltar arvet efter en F1-mästare. Juan-Manuel Fangio efterträddes av Stirling Moss, Jim Clark avlöstes av Jackie Stewart vars efterträdare hette Niki Lauda och Ayrton Senna ersattes slutligen av Michael Schumacher. Historiskt sett är det en sällsynthet att mästaren utmanas av fler än en förare.

Verstappen:

Datornördarnas galjonsfigur som redan har belönats med VM-titeln.

Efter Laudas era fylldes vakuumet av en mängd talangfulla förare som Nelson Piquet, Alain Prost, Nigel Mansell och Ayrton Senna.

Även Schumachers plats på toppen utmanades av flera stora talanger: Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Jenson Button, Sebastian Vettel och Lewis Hamilton lyckades allihopa att bli världsmästare. Alonso och Vettel kör även årets säsong, men deras tid håller på att rinna ut.

Morgondagens världsmästare är idag yngre än 25 år och kungaklassens självklara ansikten utåt. Dessutom har man bundit de fyra framtidslöftena till respektive stall med långsiktiga kontrakt: Verstappen stannar åtminstone hos Red Bull till 2023 medan Leclerc minst kör Ferraris bilar till 2024. Även Norris och Russell stannar hos McLaren respektive Mercedes i tre år till. Experterna talar därför om ett drömscenario för Formel 1:

"Max, Lando, Charles och George är perfekt förberedda, mycket mogna för sin ringa ålder, psykiskt starka och extremt självsäkra."

Den före detta F1-föraren Gerhard Berger ser den unga kvartetten som en prototyp för en ny förargeneration.

"Med Senna började eran av piloter som har kört kart sedan barnsben. Verstappen, Norris & Co driver det hela till sin spets. De kör datorsimulationer, som kommer verkligheten allt närmare, på fritiden. Det skärper sinnena och eftersom den unga generationen tävlar konstant har de stenkoll på allt i de riktiga tävlingarna eftersom allt sker automatiskt och via muskelminne."

Norris:

McLarenpiloten stod för fjolårets största utveckling.

I en hård tvekamp med Hamilton visade Max Verstappen tydligt att mästaren inte åtnjuter någon särskild respekt av motståndarna: Ut med armbågarna, blunda och kör! När utrymmet på asfalten inte räckte till, fortsatte duellen i grusbädden.

"Max var tvungen att köra så pass aggressivt eftersom Mercedes tekniskt var totalt överlägsna under säsongens andra hälft", ursäktar Berger sportens nya världsmästare. "Max kör aggressivt, Lewis kör suveränt. Men för tillfället är det egentligen bara Max som kan konkurrera med Lewis. Han är steget före sina kollegor."

Kanske är Red Bull-pilotens enda svaghet hans envishet.

"Max kan inte ta ett nederlag, men ibland hade det kanske varit smartare", tycker Jackie Stewart. Tv-experten Martin Brundle anser å andra sidan att holländaren nästan är perfekt: "Han har farten och erfarenheten. Att köra under press stör honom inte det minsta och dessutom krossar han sina teamkollegor på alla plan." I genomsnitt tappar de en halv sekund per varv.

Red Bulls sportchef Helmut Marko bekräftar detta:

"Max kör alltid för fullt och just därför måste man förlåta honom för vissa fel, som i kvalet i Jeddah. Han är alltid snabb. Där andra släpper gasen när bilen börjar bli orolig, står han fortfarande på pedalen. Max bryr sig inte. Hans far har lärt honom fart redan från barnsben och har medvetet skickat ut sin son på kartbanan i ösregn när andra redan satt i cafeterian."

Länge har man ansett att Charles Leclerc är Verstappens ställföreträdare, framför allt efter säsongen 2019 då den 24-åriga föraren från Monte Carlo kammade hem två segrar före stallkamraten Vettel.

Leclerc:

Kollegan Sainz har skakat om Leclerc, med många avkörningar som följd.

Berger erkänner:

"Han var min favorit, men Carlos Sainz har lyckats gnugga bort stjärnglansen en aning." Under sin första säsong för Ferrari slog spanjoren Leclerc både när det gäller poäng (164,5 mot 159) och pallplaceringar (4 mot 1).

"Charles har tappat 40 poäng utan att han kan rå för det", försvaras Leclerc av stallchefen Mattia Binotto. Den hårda konkurrensen från Sainz påverkade Leclerc psykiskt och som resultat åkte han av sju gånger. "Han är snabb, men för en framtida världsmästare gör han för många fel. Dessutom flåsar Sainz honom i nacken", berättar Marko.

Felipe Massa försvarar Leclerc: "Charles måste alltid riskera liv och lem eftersom hans Ferrari inte kan konkurrera med de andras bilar."

Under tiden har Lando Norris tagit över Leclercs rang som sportens hetaste insidertipp. Den 22-åriga engelsmannen har under sitt tredje år i McLarenstolen genomgått en utveckling som förbluffar experterna.

"Ärligt talat hade jag inte ens Norris på radarn", erkänner Berger. "Men förutom Verstappen är han den enda som lyckats sätta Ricciardo på plats. Jag gillar hur han tänker, hur han kontinuerligt utvecklas och framför allt hur han hanterar dueller."

Massa anmärker att Norris praktiskt taget inte har några svagheter alls. "Han är lika bra varv för varv, som över hela distansen."

McLarens stallchef Andreas Seidl håller med: "Lando gör aldrig några fel." Även Marko höjer McLarenpiloten till skyarna: "Norris är på samma nivå som Verstappen. Han har stenkoll och samma killerinstinkt. Han hör dessutom till förarna som efter racet sätter sig och kör virtuella simulatorer vid datorn."

Russell:

Andraplatsen i Spa var en present men samtidigt en uppvisning av Russells talang.

Årets säsong väcker hoppet om att den gamla hackordningen kastas omkull och McLaren eller Ferrari återigen tar upp kampen med Mercedes och Red Bull.

George Russel tror till och med att inte mindre än tio förare har chansen att vinna titeln. Han är i alla fall säker på att han inte har sämre chanser än Hamilton. Efter tre år hos Williams har Mercedes flyttat den 23-åriga engelsmannen till A-laget. Berger tror att karriärsprånget kommer i rättan tid:

"Han kan lära sig av Lewis och skulle han slå den sjufaldiga mästaren är han störst av alla."

Brundle är säker på att Russell har respekt för Lewis, men att han samtidigt inte är rädd för honom.

"Grabben är självförtroende personifierat. Alla andra hade tagit olyckan i Imola hårt, men han som både har krockat en Williamsbil och en Mercedes är fräck nog att ge Bottas skulden." Marko tvivlar däremot: "Russell är supersnabb under ett varv, men han måste bevisa sig i ett helt race. Hans teamkollega Latifi är fortfarande alltför nära."

Lewis Hamilton ter sig dock diplomatisk:

"Före duellen med Alonso 2007 sade jag att jag vill slå honom i första racet. Jag förväntar mig detsamma från George. Han hade knappast varit segertypen om han hade agerat annorlunda. Naturligtvis vill jag vinna duellen, men jag vill samtidigt göra allt jag kan för att han ska bli den nästa engelsmannen som kammar hem titeln när jag inte kör längre."

Rekordföraren vet att allting kan hända och att en ny tideräkning alltid väntar i Formel 1. Men lyckas han försvara sin krona mot ungdomarnas anstormning blir han än mer odödlig som mästarnas mästare i F1 – med en åttonde titel!