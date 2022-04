Tre härliga Ronnie Peterson-minnen: Killing time!

Premium Under 70-talets hiskliga F1-era vann tre förare fem VM-titlar med en gemensam nämnare – de ville inte ha Ronnie Peterson som stallkamrat! Han körde 123 GP, ledde 706 varv, vann 10 Grand Prix, tog 14 pole position, stod i främsta startled 25 gånger och borde ha blivit världsmästare. Här följer tre nya Ronnieminnen av Kenneth Olausson som upplevde 48 Grand Prix under epoken.

TECNOTID

I mitten av 60-talet etablerades Tecno F4. Man ville ha en billig bilklass för kommande stjärnor och en "Tecnokart" blev lösningen. Ronnie Peterson klev på tåget, men körde bara en enda tävling – i Italien! Sedan blev det Tecno i F3 och senare F2. Häng med!

Klassen introducerades redan 1962 i USA och kom till Europa några år senare då man främst tävlade i England med varierande motorer som drivkälla.

De italienska bröderna Luciano och Gianfranco Pederzani höll till i Bologna där det tillverkades gokarts, tillbehör och racerbilar. Man var framgångsrika och ville med sin nya K250-modell göra Formel 4 populärt som en instegsklass för racing i Europa. Debutracet i 250 cc-klassen skedde på engelska Brands Hatch den 15 maj 1966.

Historien i Sverige började med att Connys Motor i Växjö ungefär samtidigt beställde ett antal F4-bilar från Italien. En ny, billig racerklass skulle etableras. Affärsmannen Conny Holmberg handlade med allt – du kunde byta en båt mot en bil eller en mc – och tvärtom. Få hade denna breda affärsidé under detta tidevarv. Conny uppvisningskörde sin nyimporterade italienska racerbil på Ring Knutstorp den 28 augusti 1966 – en tävling som var meningen att bli den sista på banan eftersom markägaren opponerat sig mot bullriga biltävlingar.

Ronnie i F4 tillsammans med Lars Lindberg.

Tecno F4 var betydligt långsammare än en Formel Vee som enkelt skåpade ut italienarna i klassen. Den svenska debuten skulle ske i samband med SM-finalen på Gelleråsen i Karlskoga, dit publik lockades med löfte om spännande racing. Tävlingen gick i mitten av oktober och Ronnie Peterson debuterade nu med sin nyinköpta F3-Brabham som inhandlats av tysken Kurt Ahrens.

Det gick så illa att Ronnie kraschade sitt nyförvärv och därmed tvingades avstå från deltagandet i F4-klassen som skulle köras senare samma helg. Dussinet Tecno F4 deltog, men fick stryk av de snabbare Formel Vee-ekipagen. Kuriosa: Ronnie skulle ha haft startnummer 16.

Men Ronnie hade redan två veckor tidigare debuterat för Tecno, vilket skedde i Castiglioncello, söder om Livorno i Toscana. Ronnie fick låna en Tecno F4 av den italienska fabriken och deltog i ett udda F4-lopp. K250-Tecnon var utrustad med en kvartsliters Ducatimotor, en fyrtaktare spinnande som en katt. Det blev två heat tillsammans med stallkompisen Lars Lindberg med en fjärde- och en sjätteplats som resultat. Dessutom ett besök hos fästmön Susanna Raganelli som samma år vann VM i 100 cc-klassen före tredjemannen Ronnie Peterson.

– Jag segrade i VM, men Ronnie vann mitt hjärta, sade "Raggan" efter finalen.

När Reine Wisell åkte till Italien för att köpa en Tecno behövde Ronnie inte tänka länge innan han beslöt sig för att hänga på. Svenskarna var på fabriken och återvände med var sin F3-racer.

Turturduvorna var ett par under flera år, men förhållandet tog slut när båda valde att gå vidare i karriären.

Cirkusen drog runt Europa och man bodde billigt eller i sina bilar med tävlingar nästan varje veckoslut. Ronnie nosade på det internationella F3-livet 1967, men körde inte ofta utanför rikets gränser. Startpengarna utgjordes av ett par tusenlappar vilket räckte gott för att klara tillvaron.

Prispengarna var inte så mycket att skryta med i England, men vann man på Karlskoga kunde man kvittera ut ett par tusenlappar extra. Några förare hade bonus från olika däckföretag eller tillbehörsfirmor.

1967 blev alltså en lärosäsong för örebroaren men inför 1968 satsades det stort. Ronnie hade en duktig mekaniker i Ove Hedlund som avlöste brorsan Tommy. Nu visste han att Reine Wisell var på väg till Italien för att köpa en Tecno, ett märke som Ronnie kände till sedan gokarttiden. Schweizaren Clay Regazzoni hade framgångar med Bologna-märket och vann på spanska Jarama mot slutet av 1967.

Ronnie behövde inte tänka länge innan han beslöt sig för att skaffa en likadan Tecno. Tillsammans med pappa Bengt besöktes banken för ett fett lån – som skulle användas till att renovera huset! De svenska konkurrenterna gjorde sällskap till fabriken och återvände med var sin Tecno för Formel 3.

Tillbaka i snöiga Örebro efter att ha köpt sin gula Tecno F3.

Ronnies första internationella seger 1968 kom i Solituderennen på tyska Hockenheim. Han vann också SM i F3 trots att örebroaren inte imponerat lika mycket som Reine internationellt. Men resultaten på hemmaplan var mer värda eftersom uppmärksamheten i Sverige blev större.

I Ronnies fall innebar det att det amerikanska tablettföretaget Richardson-Merrell AB kom in i bilden med friska sponsorpengar. Gerth Elverskog var vd för företaget och en hängiven racefan, samtidigt som han var imponerad av Ronnies prestationer. Här hade man ett vinnande koncept till hands där alla skulle tjäna på marknadsföringen av den nya halstabletten Smog.

Ronnie erhöll ett ordentligt finansiellt stöd vilket gav honom goda möjligheter att utvecklas från amatör- till toppförare. Nu skulle järnet smidas! Ronnie tackade för förtroendet genom att i ilfart fara till Bologna för att hämta en ny Tecno F3 hos bröderna Pederzani som efter tidigare samarbete var välvilligt inställda till Ronnie.

Märket hade tagit 32 segrar på 65 internationella starter under 1968. Det ledde till att Sveriges stora löfte hade ett fint utgångsläge inför 1969 års säsong. Den nya bilen var försedd med en enliters Fordmotor som trimmades av Nova i Italien.

Race i Tecno F4 i Italien – det hände bara en gång under karriären.

Under året lyckades Ronnie betala av sitt banklån och sålde sin Dodgebuss för att ersätta den med en splitter ny Mercedesbuss, nu sponsormålad i Smog-gult. Ronnie tog 14 segrar inklusive den prestigefyllda F3-finalen i Monte Carlo, vilket bäddade för hans insteg i kungaklassen – Formel 1.

1969 tog han även steget upp till Formel 2. Det så kallade "Monzalotteriet" för icke-graderade förare hölls i slutet av juni och bestod av en tävling om 45 varv i F2. Det blev Ronnies debut i klassen och han styrde en fabriks-Tecno som drevs av en 1,6-liters Ford FVA-motor. Han hade debuterat på den legendariska Monzabanan året före och sade sig gilla banan eftersom den var fartfylld.

Efter att ha startat från en position i mitten av fältet, tog Ronnie så småningom hand om ledningen på den ultrasnabba banan. Men lyckan stod honom inte bi. Ronnie var för ivrig i kurvorna vid Lesmo och kanade emot muren i över 200 km/h. Tecnon fick sig en rejäl törn, vilket resulterade i ett depåbesök. Mekanikerna kontrollerade att hjulen fortfarande satt fast efter den rejäla smällen mot barriären.

Det sinkade Ronnie som till slut nöjde sig med sjunde plats. Därmed var karriären hos Tecno förbi. Från F4 till F2, nu bar det i stället av mot F1-skyarna.

MURUMBI

"Brasilien är karneval", säger paret Fittipaldi unisont under Grand Prixresorna. Emerson och Maria Helena längtar ständigt till den stora festen. 1973 besöker jag dem i São Paulos förort Murumbi, där de bor i en jättevilla tillsammans med Emmos bror Wilson med frun Suzy och deras son.

Gänget splittras efter Fittipaldis Lotusseger i Argentinas GP som körs i Buenos Aires. Vi bor på Sheraton och livet kring poolen ger ypperliga tillfällen att prata med avslappnade förare.

Själv firar jag fem år i GP-cirkusen och blir inbjuden på besök till Fittipaldis villa i samband med nästa Grand Prix som körs på Interlagos i Brasilien. Emerson erbjuder sig att hämta mig på hotellet i São Paulo, vilket jag inte tackar nej till. Han dyker upp i sin privata Ford Galaxie 500 – med ett stort leende på läpparna. "Bem vindo ao Brasil", välkomnar han glatt när vi far i väg några mil till storstadens förort.

Från stallkamrater till rivaler: Emerson och Ronnie kör för Lotus 1973, men inför -74 byter Fittipaldi stall, vilket ger honom ett nytt VM. Ingen toppförare vill riskera att hamna i samma team som svensken.

"Fittipaldi Filhos" står det på dörrskylten i Murumbi, vilket betyder "bröderna Fittipaldi". För oss kanske det verkar en aning konstigt att bo ihop med sitt syskon, men i Brasilien tar man det helt naturligt.

Det tre år gamla huset hyser alla tänkbara moderna bekvämligheter inklusive en väl tilltagen swimmingpool utanför vardagsrumsfönstret. För säkerhets skull har man satt galler för alla fönster för att försvåra möjligheten till inbrott. Tre uppassare ser till att allt fungerar som det ska i huset med de fem medlemmarna i Fittipaldifamiljen, trots att de bara bor här några månader om året.

Sydlänningar är hetlevrade människor vilket stämmer väl överens med Emerson. Bakom racerföraren finns människan Fittipaldi. Han är en varm och god person. Alltid vänlig och lever för det mesta som brasilianerna gör. Dessutom verkar inte leendet påtvingat utan kommer från hjärtat. Nyligen fick han en särskild utmärkelse för sitt tålamod av IRPA-journalisterna (International Racing Press Association).

Till skillnad från många förare tar han sig i de flesta lägen tid att skriva autografer. Jag undrar hur han orkar med all uppståndelse och Emerson blir blygsam när jag frågar hur det känns att få ta över rollen som nationalhjälte efter en berömdhet som fotbollsspelaren Pelé.

Bröderna Wilson och Emerson tar ett dopp i poolen medan fruarna just serverat en lätt lunch.

– Jag försöker ta det naturligt, svarar han, visst kommer folk fram till bilen på gatan och begär en autograf och visst känner man igen mej överallt, men folk är i allmänhet blyga och stör sällan. Det besvärar mig faktiskt inte nämnvärt att vara idol och jag känner inget särskilt tryck även om det blir lite uppståndelse emellanåt. Men det är klart att idolskapet inte bara innebär fördelar...

Så säger Emerson Fittipaldi som är folkhjälte på den sydamerikanska kontinenten med över 100 miljoner människor. Han är 27 år gammal och har kört racerbil i åtta år med ungefär 40 Grand Prix i ryggen, vilket 1972 gett utdelning i nio vinster och VM-titeln.

Ändå borde han mänskligt att döma bara stå i början av sin karriär. Han blev ju redan i unga år en suverän bakom ratten och hans första GP-seger i USA:s Grand Prix 1970 bevisade att det skulle bli något stort av Fittipaldipojken, som då bara var 23 år med endast tre tidigare VM-starter.

Emerson hämtar mig i São Paulo och dyker upp i sin Ford Galaxie 500 – med ett leende på läpparna. "Bem vindo ao Brasil", välkomnar han glatt vid Murumbihuset där det står "Fittipaldi Filhos" på dörrskylten.

Folk i Brasilien förstår sig på konsten att leva som människor, fjärran från stress och bekymmer. De flesta lever för dagen och det passar fint här. Trots att paret har en andra bostad vid Genèvesjön i Schweiz, pratar Fittipaldis alltid med hemlängtan i blicken om det intensiva livet på de sydamerikanska breddgraderna. Fittipaldi utnyttjar annars sin schweiziska hemort i den fransktalande delen av landet under hela den europeiska Grand Prix-säsongen.

Fritid för racerföraren Fittipaldi är att umgås, bada i den egna poolen eller att spela ett parti brädspel med sin fru. Vi äter en god lunch tillsammans och njuter av dagen. I källaren fotograferar jag en del av prispokalerna. Sedan återvänder vi till swimmingpoolen för ytterligare ett dopp.

– Jag tävlar för att vinna, säger han, och det är den enda anledningen till att jag satsar på racing. Älskar motorsport och kan inte tänka mig att syssla med något annat – i varje fall inte än på ett tag, i år ska jag främst tampas med Ronnie om VM-kronan.

Efter en halv dag i Murumbi, vill jag ringa efter en taxi, men Emerson tycker jag ska stanna kvar och skjutsar mig tillbaka till hotell São Paulo några timmar senare. "Gästvänlig" är bara förnamnet för den dåvarande, regerande världsmästaren i Formel 1!

DEKALDEG

1974 var Ronnie Peterson Sveriges bäst betalda idrottsman. Inte bara så, örebroaren var med största sannolikhet också den racerförare som tjänade mest pengar i hela världen. Skotten Jackie Stewart hade lagt hjälmen på hyllan och av övriga fanns ingen lika eftertraktad som Ronnie. Svensken var önskvärd av alla teamchefer – dock knappast av konkurrenterna. Såväl Emerson Fittipaldi som Niki Lauda och senare Mario Andretti ville till varje pris undvika Ronnie som teamkompis. Alla visste att han var oslagbar på samma villkor.

Jag har räknat ut att Ronnie inkasserade i storleksordningen två miljoner kronor på sponsorintäkter under Grand Prix-året 1974. Bara cigarrettmärket John Player fick betala 750 000 kronor för att ha Ronnie med på resan som ambassadör. Tablettfirman Vicks pungade ut med ett par hundra tusen kronor för att få vara med i karusellen. Ändå kom han till slut endast femma i VM-tabellen.

Under 70-talet insåg man att hjälmdekaler gav god publicitet, vilket kompletterade all reklam på bilar och overaller. Ronnie hade såväl svenska som globala sponsorer i sin karriär. Det resulterade i att han var landets bäst betalde idrottsman och tjänade mer pengar än herrar Borg, Stenmark och de svenska hockeyproffsen i Amerika. Kontrakt och prispengar i all ära, men det var de personliga sponsorerna med klister- och tygmärken som inbringade en extra storkova.

Ronnie Peterson inkasserade cirka två miljoner kronor i sponsorintäkter under Grand Prix-året 1974. Han var då Sveriges bäst betalda idrottsman.

En av Ronnies personliga sponsorer var engelska Scalextric som tillverkar bilbanor och modellbilar. Kontraktet från hösten 1974 innebar att Ronnie skulle representera bolaget dels genom att närvara vid försäljningsaktiviteter, dels genom media- framträdanden.

Tvåårsavtalet signerades och omfattade de kommande två åren. För besväret inkasserade Ronnie enligt originalkontraktet 5 000 pund, vilket motsvarade cirka 75 000 kronor vid tidpunkten. Under mitten av 70-talet kördes det mycket bilbana hemma hos Ronnie i Maidenhead.

Ibland tävlade man på en liten bana med endast tre kurvor och korta raksträckor. Emellanåt byggdes bara en raksträcka, där man lagt skenor med alternativa vänster- och högerkurvor – likt en oändlig chikan. Oftast smordes då däcken in med olivolja för att Ronnie skulle kunna sladda bättre.

En av hans nära vänner överlämnade originalkontraktet till mig för något år sedan. Senare lyckades jag även förvärva en autograf från december 1975, då Ronnie stod på Åhléns i Stockholm för att kränga bilbanor inför julen! Nyligen kontaktades jag av ett gäng mogna män som kör en Scalextric Grand Prixserie i Tungelsta. Mästerskapet uppmuntrades med sponsorship från olaussonphoto.com med en Ronnie fotomapp. Sedan hårdnade förstås konkurrensen runt Scalextric Raceway!

En av Ronnies personliga sponsorer var bilbanebolaget Scalextric. Tvåårskontraktet från 1974 gav Ronnie 75 000 kronor. Inför julen -75 skrev han autografer på Åhléns i Stockholm.

Men myntet hade emellertid också en baksida i Ronnies karriär. Efter att ha lämnat Lotus 1976, kom han till March med undermålig uppbackning. Situationen komplicerades av att F1 hade en downperiod och det fattades pengar på de flesta håll.

Men i slutet av 1975 hade en italiensk greve kommit in i Ronnies liv och han fick en stark inverkan under resten av karriären. F1-entusiasten Giuseppe "Ghugie" Zanon var en diskret mångmiljonär som hjälpte både Ronnie och March med början 1976. Greve Zanon tillhörde kaffefamiljen Lavazza, vilket resulterade i att han sponsrade Ronnie direkt genom att förse March med en toppförare – utan att stallet behövde betala svensken! Enligt välinformerade källor närde Zanon även en dröm om att placera Ronnie hos Ferrari lite senare.

Upprinnelsen till vänskapen startade redan 1973. Ghughie Zanon förklarade att han var god vän med Fittipaldi, men svag för Ronnie. Zanon ringde upp Emerson, men fick i stället tala med Ronnie. Lotus Peter Warr förklarade:

"Många av oss var övertygade om att Ronnie knappast misslyckades. Zanon var alltid vänlig och stöttade Ronnie överallt när han kunde, vilket blev räddningen för Ronnies finanser 1976".

Spurten kom 1978 och det fanns mer att berätta än vad som var officiellt. Ghugie Zanon avslöjade senare att han inte bara betalade Colin Chapman för att Ronnie skulle få köra i team Lotus, utan de hade också ett personligt kontrakt. För varje pole position, seger alternativt framskjuten placering, fick Ronnie en bonus av greven.

Chapman kände inte till detta förrän Ronnie av misstag berättade sanningen. CC blev först besviken över faktumet och sade att "det går emot mina planer". Men att erövra pole position stod det ingenting om i Lotuskontraktet, där det bara nämndes att Ronnie inte fick vinna över Andretti under säsongen. Ghugie menade att han gjorde som han ville med sina egna pengar.

På Brands Hatch satte Ronnie snabbaste träningsvarv och fick 100 flaskor champagne. CC tog snabbt hand om de flesta, men svensken köpte ytterligare buteljer för att vara säker på att alla i stallet skulle få sin beskärda del. Det var dags att fira med champagne innan lyckan tog slut!