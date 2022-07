Alrik: Krispolitik?

Premium "Man vill helt enkelt inte ha en debatt om det här. Vill inte att bilfrågor ska bli avgörande i valet. Eller?"

Detta är en chefredaktörens ledare ur auto motor & sport nummer 14/2022.

Det känns som om krisen blåst förbi. Elbilsomställningen är avklarad, alla som vill ha en elbil har råd att köpa en. Inflationen ligger på en sund nivå, varför inte kapa lite subventioner – så att bilpriserna går upp? Och visst tusan är det en bra idé att de dyraste bilarna inte får bonus, för att visa fördelningspolitisk handlingskraft – även om det kostar skattekronor.

Att bränslepriserna är historiskt höga drabbar för övrigt bara bilister.

Ungefär så uppfattar jag regeringens bilpolitik.

Jag förstår (inte) varför man har så bråttom att innan valet driva igenom skatteförändringar som definitivt spär på inflationen och bromsar omställningen till elektrifierat – så att de med de lägsta inkomsterna måste fortsätta att köra bilar med förbränningsmotorer och alltså drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.

Man vill helt enkelt inte ha en debatt om det här. Vill inte att bilfrågor ska bli avgörande i valet. Eller?

Vi befinner oss som alla vet i en perfekt storm där priset på nya bilar går upp på grund av skenenade råvarupriser, energikostnader, transportkostander, krig, pandemi, ränteuppgång, halvledarbrist och sjunkande kronkurs.

Allt blir dyrare. Även begagnade bilar, vilket även det mest drabbar de med sämre inkomster. Hade det inte varit bättre att ta ett beslut om att bonusen på elbilar får ligga kvar på 70 000 kronor under hela 2023?

Sänkningen av bonusen med 20 000 kronor, till 50 000 kronor, betyder att privatleasingpriserna går upp ännu mer än vad de tvingas göra på grund av att bilarna blir dyrare. Och det är kanske den summan som avgör om en vanlig familj har råd att slå till på en privatleasad elbil?

Sjunker nybilsförsäljningen drabbas för övrigt också statens momsinkomster, men det har man kanske inte tänkt på? Man är kanske nöjd med de i runda tal 60 miljarder kronor som vägtransportsektorn ger i överskott?

Ett till skäl för att man borde låta bonusen ligga kvar på 70 000 kronor är de otroligt långa leveranstiderna på nya bilar. Ett års väntetid är inte ovanligt. Det betyder att många som skrev på för en ny bil och gjorde upp affären utifrån den gamla bonusen kommer att drabbas av höjningar som man inte kunde förutse. Kommer bilen efter årsskiftet går minst 20 000 kronor upp i rök.

Ännu värre är det nya taket på 700 000 kronor för att få bonus. Här kommer det bli en cirkus utan vinnare.

För det första förstår alla att det pris som levereras till Skatteverket, som uppdaterar sin nybilsprislista två gånger per år, självklart kan justeras utifrån tillbehörspaket. Plocka bort lite utrustning, så smiter bilen in under bonustaket.

För det andra blir det samma orättvisa här som med bonussänkningen till 50 000 kronor, kommer bilen efter årsskiftet försvinner bonusen. Kanske gjordes affären upp för sex månader sedan, men så kommer det en ny prislista – och då är det den som gäller, inte det pris man betalade.

För det tredje betyder de skenande bilpriserna att bilköparna får färre modeller att välja mellan när gränsen sätts vid 700 000 kronor. Jag tycker att Mobility Swedens förslag om en höjning till 800 000 kronor är rimlig, med tanke på vad som händer i världen.

För det fjärde är dyra bilar bra för statskassan. Alla, även de som har det gott ställt, gillar sänkt skatt. Håller sig fler under 700 000 kronor betyder det mindre pengar in till staten. Den som lägger på 100 000 kronor betalar 20 000 kronor mer i skatt.

Min analys är alltså att regeringens politik riskerar att hämma omställningen till eldrift samtidigt som den stimulerar inflationen och löneanspråken. Räcker inte pengarna till måste lönerna upp.

Den riskerar också att drabba hela bilbranschen, om försäljningen minskar, vilket betyder färre jobb. Dessutom driver den på de sanslöst höga priserna på begagnade bilar – som absolut inte gynnar bilisterna – tänk när begagnatpriserna faller till normala nivåer.

Bra för samhällsekonomin, miljön och klimatet är det självklart också om vi minskar oljeimporten. Det vill säga snabbar på omställningen, inte bromsar den.

Så backa på bonusminskningarna och ta dessutom fram en bra lösning som innebär att man måste betala tillbaka bonusen om man exporterar bilen, utifrån hur många år den är.

Hade det inte varit krig, pandemi, stegrande inflation, långa väntetider och så vidare hade jag kunnat köpa politiken, men inte nu.