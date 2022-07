Christian von Koenigsegg: ”Vår elbilsplattform är på F1-tekniknivå”

Christian von Koenigsegg har startat utvecklingen av Koenigseggs nästa elbilsplattform. Detaljer kring denna avslöjas här i en unik intervju. Samt när den dyker upp. Christian har också bra belägg för att en bränsledriven Koenigsegg kan vara ännu bättre för miljön!

Christian berättar om den kommande elbilen, som blir något väldigt speciellt!

När en hel bilvärld har jäktat fram elbilar har Christian von Koenigsegg tagit det lite lugnare med sina avancerade hybridmodeller. Anledningarna är många, och miljötänk är en av dem.

Men Christian håller just nu på att kompetensutveckla företaget så att man ska kunna ta fram den bästa tekniken och elbilssplattformen. När det kommer en helt elektrifierad Koenigsegg ska det vara en rakt igenom äkta Koenigsegg – utan kompromisser i körkänsla eller prestanda.

Vi får en timme med Christian, för att först och främst tala om den kommande elbilen, men också för att dyka lite djupare i tekniken i batterier, motorer och laddare. Det blir alltså ytterligare tre intervjuer i kommande nummer!

Utanför fönstret håller den nya Gemerafabriken på att byggas och företaget växer otroligt snabbt med allt fler anställda, nya modeller och tekniska konsultuppdrag till andra företag.

Trots det känns det som att stiga in på ett litet familjeföretag och när vi stänger dörren in till ett rum dit normalt sett kunder kommer för att "bygga sin bil" med rätt inredning, färgval och specifikationer är det som om världen utanför slutar att existera. Utan en tillstymmelse till stress bjuder han in till en av sina favoritplatser: framtidens bilar.

Klockan tickar, dags att börja fråga!