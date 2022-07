Alrik Söderlind: Män 2.0

Premium Är "en riktig man" teknikoptimist? Är män rationella varelser som ser den stora bilden och inte blandar in sina känslor i besluten? Mitt svar: Nej!

Detta är chefredaktörens ledare ur auto motor & sport nummer 15/2022.

Det mesta tyder på att försäljningen av nya bilar med förbränningsmotorer förbjuds i Europa 2035. Bra eller hur?

Nej!

En majoritet av ams-läsarna på sajten anser att EU:s beslut är dåligt. Man tycker inte att det är praktiskt genomförbart och är framför allt väldigt upprörda över att elbilar är dyra men också över att de inte låter.

Nu ska jag göra något fult: Jag ska driva med personer som inte har samma uppfattning som jag har. Helt enkelt göra mig lustig på deras bekostnad och generalisera. Men lustmordet kommer att kryddas med fakta, som vem vet, kanske kan få en och annan att fundera en vända till.

Eftersom den absoluta majoriteten som läser på vår hemsida är män, kommer jag bara att vända mig till den manliga delen av befolkningen. Sorry, det blir könsdiskriminering, men kanske kan kvinnorna ursäkta denna gång?

Först några frågor: Klarar en riktig man utmaningar? Kan det rent av vara så att "en man" gillar att bli utmanad?

Är "en riktig man" teknikoptimist?

Är män rationella varelser som ser den stora bilden och inte blandar in sina känslor i besluten?

Mitt svar på dessa frågor är: Nej!

När det kommer till elbilar blir minsta lilla motstånd vad gäller laddning och körsträcka "en oacceptabel inskränkning av den mänskliga friheten". En riktig man kör vart han vill, när han vill och framför allt hur länge han vill – utan att begränsas av teknik. Utan att planera. Utan att fundera.

Den mentala utmaningen med elbilar är långt bortom horisonten för det man kan stå ut med. Män gillar maskulina utmaningar, som inbegriper att svettas, men absolut inte de som har med tålamod att göra.

Att män älskar maskiner vet alla, ju fler desto bättre. Jag håller med. Men jag trodde faktiskt att de flesta män såg teknikutveckling som något positivt. Som en lösning på många av våra problem. Att man gillar effektivitet och kraft. Men det var tydligen fel just i fallet med bilar, för när det gäller elbilar finns det absolut ingen tro på att det kommer att bli bättre framöver. Det kommer inte att lösa sig med elförsörjning, med räckvidder, infrastruktur och elbilarna kommer inte bli mycket bättre än vad de är idag. Avgörande batteriutveckling – no way!

Så har vi det här med känslor.

Motståndet mot elbilar har, enligt mina empiriska efterforskningar i kommentarsfält, detta som huvudargument: "Vve, det vill säga våga vägra el. En symaskin är vad det är, tacka vet jag en stor törstig motor, som vrålar när man trycker på gasen."

Där satt den! Klart att den känslan ska övertrumfa olje-oberoende, ren luft i städer, klimatkampen, energieffektivitet, Europas framtida ekonomi, arbetstillfällen – ja, den känslan är långt mycket mer värd än att vi i om 20 år ska kunna köra bilar. Ljudet från en stor motor är viktigare än att vi framöver ska kunna njuta av frihetsmaskinen bil och ta oss dit vi måste och vill. Är den eldriven kan det kvitta.

Hade inte EU tagit beslutet att elbilar är framtiden skulle vår industri inte ställa om så snabbt som den nu gör och vi skulle bli totalt överkörda av den kinesiska industrin – i Europa, Kina och USA. Hängde vi kvar vid det gamla skulle vi vara ekonomiskt passé och fortsätta i klorna på oljeindustrin.

Men det finns faktiskt lite teknikoptimism i männens värld. Man tror på e-bränslen, på biobränslen. Där tror man att tekniken ska lösa problemen. Sorry, men där har ni fel – i det globala perspektivet. Det finns inte råvaror så det räcker och bränslena blir väldigt dyra. Vi kan inte ta matråvaror för att tillverka brännbara vätskor – det är inte hållbart, rent och ekonomiskt görbart – till 1,5 miljarder bilar.

För entusiastbilar – yes box, där funkar e-bränslen.

Argument två mot elbilar är ekonomi. Vi har inte råd. I bilismens barndom hade alla inte råd med bil, men det löste sig som bekant och i Kina kostar den mest sålda elbilen 37 000 kronor.

Är det ett rimligt antagande att det år 2035 – då förbränningsmotorbilarna ska fasas ut – finns attraktivt prissatta elbilar i Europa och ett stort begagnatutbud?

Jag tror det. Och nybilsägandet är totalt sett billigare med elmotorer än med förbränningsdito – redan nu?

Dags för mannen 2.0.