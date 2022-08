Alrik: Den digitala guldgruvan

Detta är chefredaktörens ledare ur auto motor & sport nummer 17/2022.

Droghandlare och speltillverkare är bilindustrins senaste inspirationskällor. Det är med samma metoder och teknik som miljarderna ska rulla in – utan att du och jag riktigt förstår vad som händer.

Bilgiganten Stellantis har sagt att de digitala tjänsterna ska inbringa 240 miljarder kronor per år. Och alla andra hänger på.

Ingenting är som bekant gratis, men i den nya digitala världen är marknadsföringsmöjligheterna fantastiska. Likt en langare som bjuder på första fixen kan biltillverkarna utan att det kostar dem någonting "ge bort" en superlyxutrustad bil – för att efter några månader ta tillbaka alltihop.

Massage i stolarna, stolsvärme och kylning, eluppvärmd ratt, adaptiv farthållare, avancerad navigation, fyra zoners luftkonditionering med HEPA-filter, digitala strålkastare med extra lång räckvidd och automatisk avbländning, fantastiskt stereoljud, flera läckra instrumenteringar att välja mellan, snabb internetuppkoppling, conciergeservice, head up-display, självkörningsfunktioner, bakhjul som svänger, längre räckvidd, ja varför inte snabbare laddning och massvis med hästkrafter samt ett chassi som kan gå från supersoft till stenhårt?

Allt är möjligt. Fullt lyxutrustad kommer bilen till dig, men efter tre månader kan allt försvinna och du sitter i en bil som tar dig mellan A och B – utan flärd eller smarta funktioner.

Den bil du betalat för...

Det är klart att du vill ha tillbaka den avancerade fjädringen, mer hästkrafter, stereon, rattvärmen och... Till en nätt summa av 925 kronor per månad! Eller kanske 49 500 kronor om du köper loss all utrustning.

Det här är på riktigt och händer redan nu. Många tillverkare bjuder på funktioner som försvinner efter de tre första åren och BMW bygger exempelvis in massagefunktionen i stolarna på alla nya bilar eftersom det knappt kostar något – och erbjuder sedan sina kunder att hyra eller köpa loss. Stolsvärme går på 195 kr/månad. I en premiumbil.

Till Porsche Taycan kostar Dynamic Light System Plus 390 kr/månad, eller 16 190 kr om man köper. För att få längre räckvidd finns Porsche Intelligent Range Manager för 120 kr/månad – kanske under semestermånaderna, eller "for life" för 4 489 kr?

Tesla har som policy att skicka ut ny programvara med förbättrade funktioner, utan att ta betalt. Det är delvis ett sätt att förbättra halvbra kod, men bilarna åldras inte lika snabbt. Men nu säljer även de exempelvis Premium Connect för tio dollar i månaden.

Vi är på väg mot CaaS – Car as a Service. Likt billiga dataspel och appar kostar bra funktioner extra. Pay to play. Och biltillverkarna hänger alltså på. Lätta pengar in?

Kanske, kanske inte. Många bilköpare blir förbannade på att all möjlig utrustning som har varit standard på de flesta modeller nu kostar extra.

Kan premiumtillverkare verkligen ta extra betalt för funktioner som är standard på billiga bilar? Stämmer talesättet: "Less is more"? Finns det här en chans för lågprismärkena?

Funktionerna följer inte bilen utan ägarens "Connect Store-konto" och här har vi ytterligare en viktig pusselbit. Eftersom märkeslojaliteten minskar, framför allt bland premiummärkena – det ser vi i vår databas där ägarna sätter betyg på sin bil – kan det här bli ett sätt att "låsa in" ägaren i bilens ekosystem. Har du köpt en massa funktioner vill du givetvis ha med dig dessa in i nästa bil! Byter du märke är allt borta.

Men vad händer när bilen byts in? På den gamla goda analoga tiden fanns rattvärmen till dess den möjligen gick sönder. Hade du snålat vid köpet stirrade kanske knappar utan funktion på dig, eller en blindplats för en bra knapp. Nu kan tillverkaren nollställa utrustningen vid inbyte, och för den delen skicka dig ett erbjudande om bättre strålkastare, när du är ute och kör en väldigt mörk vinterkväll.

Hur blir det med framtidens bilannonser? Hur ser utrustningslistan ut? Hur vet du som begagnatköpare vad bilen "innehåller"? Det är givetvis upp till tillverkaren – och här kan märkeshandlarna få ett enormt övertag eftersom de kan erbjuda en fullutrustad bil ett halvår utan extra kostnad.

Sedan kan de börja om igen, och ta betalt en gång till för all utrustning som satt i bilen vid leverans. Briljant!

Men var går gränsen, kan man nolla AC-anläggningen? Passagerarkrockkudden? Vad blir lagligt? Vilken utrustning blir verklig standard i framtidens bilar?

Redan nu erbjuder hackers "jailbreakade bilar" med olagligt upplåsta funktioner. Förutom att det är olagligt kan det finnas en säkerhetsrisk när obehöriga manipulerar mjukvara. Kan det stoppas?

Man har alltid fått det man betalat för och kunden kan välja märke och tillval efter tycke och plånbok. Köp utrustningen direkt eller hyr när det passar dig.

Är den här utvecklingen fantastisk eller förskräcklig?

Draget till sin spets kan det bli rena självmordet för en för sniken tillverkare. I min värld ska premium vara premium. En BMW ska exempelvis alltid ha elstolar som standard.

En sak är säker, det blir ännu svårare att köpa rätt bil när affärsmodellen går från köp till prenumeration.