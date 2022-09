BMW M:s chef: ”Elektriska M-motorer kommer att få en unik känsla!”

Premium Vad händer med BMW M i elektrifieringens tidevarv? Ljud, vikt, känsla... M-chefen Frank Van Meel har svaren.

Franciscus Van Meel basar över BMW:s vassaste division. Framtiden kommer inte att bli långsammare.

Vad händer med M-känslan när bilarna blir eldrivna?

– Känslorna kommer att finnas kvar. Låt mig ta ett bra exempel. I första M3 hade vi en fyrcylindrig motor som härstammade från Formel 1. När vi sedan gick över till en sexcylindrig motor sade folk att "Nu överger ni F1-tekniken, kommer det fortfarande att vara en M-bil?"

När man kört sade alla att den var ännu bättre än den fyrcylindriga motorn. Sedan bytte vi till en högvarvig V8 och många ansåg att den skulle vara för tung, men samma sak igen. Alla tyckte att V8:an var ännu bättre!

Sedan blev det turbomatad sexa och man undrade om det verkligen kunde vara bra med en turbomotor… Historien upprepade sig och alla älskade den nya motorn. "Den är ännu bättre och går som en M3 ska!"

Om vi kommer att bygga en eldriven M3 måste den självklart vara bättre än sin föregångare och den måste kännas som en M3.

Det finns mycket som måste lösas, som vikt, ljud och hur mycket prestanda den ska ha. Men vi måste ha en elektrisk GT-banracingbil med lång räckvidd. Vi jobbar på det och är säkra på att vi löser alla problem.

Du säger "om vi bygger en elektrisk M3", men finns det ett "om"?

– Nej, alla bilar kommer att bli elektriska, så det är ett "när". Nästa steg är en laddhybrid, som vår LMP-racingbil med V8 och hybriddrift. Motorsport och långdistansracing rör sig med rätt hastighet mot elektrifierat. Vi ska ha vad våra kunder efterfrågar i rätt tid, inte för tidigt och inte för sent.

Berätta mer om hur ni ska tackla "ljudproblemet". Utan motorljud försvinner en del av upplevelsen.

– Ja, det stämmer, man saknar något. Racingförarna säger samma sak, de kommer att köra på en växel från 0 till 350 km/h. I en vanlig racerbil vet man hur fort man kör på maxvarv på treans växel, kanske 145 km/h, som är rätt hastighet för en viss kurva. Men med elbilar… Därför måste vi skapa ett ljud så att man vet "var man är", hur snabbt det går. Löser vi det för racerförare har vi lösningen för vanliga M-bilar. Vi jobbar på det.

Blir det ett konstgjort förstärkt ljud?

– Ja, det måste vara ett förstärkt ljud från elmotorn, som är tillräckligt högt för föraren. På en växel från 0 till 350 km/h behöver man sju oktaver, jag vet inte om alla racerförare är musiker, men vet man var på pianot man är? Vi måste kanske skapa någon form av "konstgjorda" växlar. Vi kommer att lösa det här problemet.

Då går vi vidare till vikten, hur löser ni det?

– Vi fortsätter givetvis med att bygga ännu lättare bilar, med bland annat mycket kolfiber. Vi utvecklar självklart batterier som kan ge hög effekt som är lättare, både för racerbilar och för våra M-bilar. Målet är att kunna använda samma komponenter i racing och gatbilarna. Men utvecklingen av batterier går just nu så snabbt att vi inte vill starta produktion av en elprestandabil, skulle vi bestämma oss för ett batteri just nu skulle det snart kännas gammalt … Det är därför vi inte har en eldriven sportbil. Energidensiteten blir mycket högre, kemin blir bättre och även kylningen samt hur batterierna byggs in i bilen.

BMW:s raka sexcylindriga motor är ikonisk och en del av förklaringen till att många älskar BMW. Kan BMW ta fram en ikonisk elmotor, med massor av karaktär?

– Först en god nyhet. Vår sexcylindriga motor kommer att finnas kvar mycket länge. Men vi kommer att ta fram något mycket speciellt när det gäller elmotorer, inte bara när det gäller ljud utan också hur de känns, hur de går, dynamiken, agiliteten. Det är ett löfte.

Hur kommer en M-elmotor att kännas?

– Det är en hemlighet, men vi kommer att berätta lite under året. Du kommer att känna att det är en BMW M-elmotor!