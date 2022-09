Alrik: Tänkte inte på det!

Detta är chefredaktörens ledare ur auto motor & sport nummer 16/2022.

Det kan låta djupt orättvist att subventionera elbilar som kostar över 700 000 kronor. Varför ska de som har mycket pengar få skatterabatt? På Regeringskansliets hemsida finns en artikel från Miljödepartementet med rubriken "Förbättrade regler för klimatbonusen".

Förbättrade för vem?

Jag har en teori som går ut på att regeringen skjuter sig i foten genom att ta bort bonusen på de dyraste elbilarna. Det kan kosta samhället pengar, det inspirerar definitivt till kreativt "fusktänkande" och kan dessutom bromsa elbilsutvecklingen. Det påverkar alla som vill köpa en elbil negativt, även de med sämre ekonomi.

Det är helt enkelt ett populistiskt beslut, som inte för något gott med sig. Nu ska jag förklara varför.

Elbilsförsäljningen har gett staten mycket större momsinkomster eftersom snittpriset på elbilar är långt högre än för förbränningsmotorbilar. Även om det kan låta generöst med bonusutbetalningar är det i själva verket långt ifrån alltid som det kostar pengar för staten när någon väljer en elbil.

Ju fler riktigt dyra elbilar som säljs, desto bättre för alla, eller hur!

Vi tar det från grunden. Det är Skatteverkets nybilsprislista som "avgör" vad en bil kostar. Den uppdateras två gånger per år och det är priset som gäller när bilen beställs som räknas. Det är ingen vild gissning att en hel del bilföretag kommer att anstränga sig för att pressa ner listpriset under 700 000 kronor.

I dagens digitala värld är det rena barnleken. BMW har exempelvis en hel del utrustning som tillval via en app. Bilen levereras med all tänkbar utrustning, som rattvärme och massagestolar, som man låser upp när man vill. På så vis kan man sälja en "naken" bil billigare, som kan uppgraderas när som helst.

BMW är självklart inte ensamma om det här och Nio kommer att sälja elbilar utan batterier – vilket i teorin vilken tillverkare som helst kan göra. Batteriet leasar man på sidan om.

Det intressanta i denna soppa med fejkade prissänkningar är att det är Skatteverkets lista som är förmånsvärdesgrundande för tjänstebilister. Vore regeringen mer intresserade av att få in pengar än att hålla på med plakatpolitik hade det varit smartare att inte stimulera "kreativa prissänkningar". Men det lär betyda att tjänstebilister som kör dyrare bilar får lägre förmånsvärden... Grattis till de rikaste!

På grund av höjda råvarupriser, dyrare energi och transporter, inflation och en svag svensk krona går de verkliga bilpriserna upp, men det kommer kanske inte att återspeglas i prislistan, vilket gör det förvirrande och svårt att jämföra bilpriser.

Betyder alla fördyringar trots allt att priserna går upp även i prislistan får det stora konsekvenser. Ungefär 25 procent av alla elbilar som har sålts i år har varit dyrare än 700 000 kronor.

Eftersom den svenska "nationalsporten" är att minimera sin skatt och utnyttja skatterabatter lär en hel del bilköpare anpassa inköpet efter 700 000-kronorsgränsen, vilket självklart betyder att momsinbetalningarna blir mindre eftersom man köper billigare bilar. Vem vet om inte det här medför att staten totalt sett kommer att få in mindre pengar …

För privatpersoner som privatleasar sin bil betyder 50 000 kronor i bonus ungefär 2 000 kronor i månaden. Väldigt få lär privatleasa de dyraste modellerna – men det är ju meningen.

Tjänstebilister drabbas på samma vis eftersom TCO-kostnaden (Total Cost of Ownership) går upp med motsvarande summa. Dyrare elbilar med lång räckvidd, som en del tjänstebilister behöver, går inte längre att få in i kalkylen. Vad gör de då? Väntar med att byta bil eller går på en laddhybrid, som kostar under 700 000 kronor – för att i alla fall få lite bonus.

Totalt sett lär efterfrågan på dyrare elbilar minska med följden att bilföretagen prioriterar leveranser till andra länder. Väntetiden på nya elbilar kan alltså bli ännu längre.

Totalt sett är jag mycket tveksam till att staten gör ett stort plus genom att ta bort bonusen på de dyraste bilarna – men jag ser gärna en seriös analys av effekterna – om det mot förmodan har gjorts någon. Har man tänkt igenom alla följder i flera led?

Tvärtom ger dyrare elbilar mer moms till staten när de säljs om och om igen hos bilhandlare!

Vad man borde göra för att fler ska ha råd med elbilar är att sänka momsen på begagnade elbilar – och då gärna för de billigare, låt säga de som kostar under 350 000 kronor. Med förbehållet att full moms ska betalas om bilen exporteras.

Då skulle politiken hjälpa fler att kunna köpa elbil.