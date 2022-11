Alrik: Borde kinesiska bilar bojkottas?

Premium "Vad blir konsekvenserna av en bojkott av kinesiska bilar? Vinner vi eller förlorar vi?"

Detta är chefredaktörens ledare ur auto motor & sport nummer 23/2022.

Det är alltid väldigt lätt att skrika "stopp" – eller "gasa!"

Att dra sitt moralkort och säga att nu är det nog. Eller att påstå att man är klarsynt – absolut inte fångad av "vad man ska tycka" – vilket givetvis skiljer sig radikalt beroende på vilken grupp man identifierar sig med.

De med motsatta åsikter är självklart mindre begåvade och deras tankar inte lika mycket värda – själv har man rätt och är moraliskt högt stående och/eller förnuftig.

Hatar du elbilar eller olja? Bränsleskatt? Kärnkraft? Vill du stoppa eller gasa utvinning av jordartsmetaller i Sverige? Syntetiska bränslen? Ska vi bojkotta kinesiska bilar eller köpa? För eller emot Tesla, bu eller bä för Volvo och Polestar? Och så vidare.

Jag får massvis med mejl om de här frågorna och åsikterna är alltid glasklara, oftast "mot". Mest engagerar Kinafrågan, det kommer minst ett mejl om dagen som kräver att tidningen ska ta avstånd från kinesiska bilar. Gör vi inte det är vi "dåliga människor."

Men är det så lätt?

Jag har mina åsikter kring Toyotas elbilsstrategi (som inkluderar hotet att stoppa all bilproduktion i England om inte landet skippar planerna på att fasa ut hybridbilar till 2030) men "The Toyota Way" är ett fantastiskt förhållningssätt till verkligheten.

Ställ frågan "varför?" tre gånger så kommer man väldigt nära roten till ett problem. Man kan givetvis också ställa frågan "vad blir konsekvensen?" tre gånger efter varandra.

Så låt oss göra ett experiment och använda den metoden på Kinafrågan. Vad blir konsekvenserna av en bojkott av kinesiska bilar?

Väljer vi att som steg ett svara att försäljningen av Polestar och Volvo upphör, blir steg två att en massa svenskar riskerar att mista sina jobb och i steg tre kommer det tynga den svenska statsbudgeten och förstöra privatpersoners liv.

Har vi vunnit eller förlorat mest?

Svarar vi istället att en svensk bojkott skulle besvaras av ett kinesiskt exportstopp av låt oss säga halvledare behöver vi inte gå vidare i konsekvensanalysen.

Det som ivrarna för bojkott av kinesiska bilar hoppas på är givetvis att Kinas dominerande position ska försvagas och att man som resultat tvingas ändra sitt politiska system. Men är det sannolikt?

I både USA och Europa mullras det med förslag på handelshinder mot Kina. I USA vill man försvara sin egen industri genom att kräva att elbilsbatterier ska innehålla metaller som bryts i USA, och i Frankrike ska kanske enbart fransktillverkade elbilar få subventioner.

Kinesiska CATL är störst i världen på elbilsbatterier och bromsar sina investeringar i USA. Det går runt, runt.

Företag är beroende av världshandel och många tvingas se över sina investeringar. Ska man dra sig tillbaka från Kina eller Europa? Är det bra om kinesiska företag inte bygger fabriker i Europa? Och vad skulle bli resultatet av att VW tappar 40 procent av sin försäljning – så stor är andelen av försäljningen i Kina? VW:s chef är för övrigt på väg till Kina för att få ordning på affärer och relationer.

Europeiska biltillverkare vill äga mer av sina samprojekt i Kina. Men när Stellantis fick nobben sade man upp samarbetet med statliga GAC. Vem vann på den affären? Samtidigt är den kinesiska bilindustrin på väg in i Europa med över 15 varumärken, vilket kan slå undan benen för de som inte hängt med i elbilsomställningen. Vad betyder det?

Vad skulle konsekvenserna av ett handelskrig med Kina innebära – i tre riktigt utzoomade steg?

"Protektionism ger aldrig utveckling. Jag ser inget gott med det."

För oss bilköpare skulle det förmodligen i det första steget betyda att utbudet av nya bilar skulle bli mindre, dyrare och att den tekniska utvecklingen skulle bromsas upp. Priserna på begagnade bilar skulle fortsätta uppåt.

Protektionism ger aldrig utveckling. Jag ser inget gott med det. Däremot är det bra om vi blir mer självförsörjande och mindre beroende av andra, här finns ingen motsättning. Men vad kan förhindra handelshinder och kanske ett handelskrig?

Ingen vill se sina affärer försvinna, och sämre ekonomiska tider är svåra oavsett ideologi. I den bästa av världar betyder frihandel att man värdesätter handeln och relationerna med varandra.

Så länge vi handlar med Kina vågar de förhoppningsvis inte invadera Taiwan. Så länge vi gör affärer med varandra bryr vi oss om våra relationer.

När man slutar att bry sig, som Putin gjort, är det farligt.

Så ska vi sluta köpa Volvo- och Polestarbilar? Min åsikt är att det är ett personligt ställningstagande, inget som en biltidning ska ta som sin uppgift att döma i.

Skulle det bli tal om bojkott är det våra politikers jobb att ta i den glödheta potatisen.

Så länge kan vi försöka att se på vårt eget tyckandes konsekvenser i tre led, inte bara slänga ut åsikter utan eftertanke.