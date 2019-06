Begduell: Fiat 500 mot VW Up

Premium Två små jättar möts i begduellen. Vad passar dig bäst? Stilig armanikostym från Italien, eller praktisk labbrock från Tyskland?

Fiat 500 blev väldigt snabbt en stilikon när den lanserades i slutet av 2007. Retrotrenden som påbörjades någonstans i samband med att Volkswagen nylanserade Bubblan, eller New Beetle som modellen egentligen hette hade inte avtagit ens med BMW:s återlansering av Mini. Men både Bubblan och Minin har kommit i nya generationer medan den lilla Fiaten fortfarande är i sin första.

En annan citybil som är i sin första generation är Volkswagen Up. Den lanserades till modellår 2011 och fick en facelift till 2017 där en turboladdad TSI-motor äntligen hittade ner under huven på den annars tämligen trötta Folkan. Något flera ägare faktiskt beklagar sig över. Detsamma gäller Fiat 500 i det tämligen trötta 1,2-litersutförandet. Med 69 hästar under huven är det kanske inte så konstigt att ägarna tycker att bilen är lite slö.

Men en liten citybil behöver inte vara långsam! Därför har vi valt 500:an i Abarthutförandet på 140 hästkrafter som exempelbil. Jämförelsen mellan Abarth och TSI kan tyckas något orättvis, men Up GTI har inte hunnit hitta ut på begagnatmarknaden ännu. Dessutom kostar en Abarth 500 med 140 hästkrafter från 2015 i skrivande stund nästan lika mycket som första årsmodellen av Up TSI!

Ekonomironden går dock till Up som är billigare att äga. Det gäller för övrigt oavsett om vi jämför basmodellerna av bilarna, eller exempelbilarna. Det finns inte en enskild bov i dramat heller, Fiaten är helt enkelt dyrare att både försäkra, skatta och serva. Dessutom tappar den mer i värde än Folkan, mellan 30–50 procent beroende på vilket motoralternativ man räknar på.

FELRAPPORTEN – ROSTIGT

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Fiat 500 är uppfriskande befriad från elektroniska spöken, hälften så strulig som snittbilen för perioden är inte att fnysa åt! Dessvärre lider den av tunn lack som är extremt känslig mot stenskott enligt ägarna, och flera av dem har drabbats av rostproblem.

När vi ändå pratar motorer kan det vara värt att nämna att italienaren finns med en tvåcylindrig turbomotor kallad Twin Air. Motorljudet den producerar uppskattas av både ägare och av redaktionen, och är ett härligt mellanting mellan den urtrötta 1,2:an och de riviga Abarthvarianterna. Men glöm den deklarerade förbrukningen. Motorn behöver varvas för att leverera effekten, och även om motorljudet skruvar upp bilens charm enormt, följer tyvärr även bränsleförbrukningen med och slår i taket. Något flera ägare bekräftar och vi även påpekade när vi testade bilen som ny i nummer 11/2012.

Hur är då driftsäkerheten undrar du säkert? Stämmer fördomarna, är tysken pålitlig och italienaren strulig? Bägge bilarna är rätt avskalade jämfört med andra från samma tidsperiod, detta innebär att det inte finns lika mycket finesser som kan strula. Kikar du i felrapporten på förra uppslaget ser du att elektronik som brukar vara den främsta felkällan på moderna bilar representeras av två tämligen låga staplar jämfört med snittbilens.

Men vad ska du då se upp med? I Fiatens fall är det faktiskt rost och stenskott. Trots att chassit är helgalvaniserat har några ägare beklagat sig över att den tunna lacken lätt får stenskott och att de med tiden börjar rosta. I Folkans fall är det främst bromsarna som strular, något du snabbt märker vid en provtur.

Det råder förresten ingen brist på bilar att välja mellan. Sedan lanseringen 2008 har Fiat 500 sålts i drygt 10 000 exemplar i Sverige! För Up som lanserades 2012 är siffran 8 000. Du kan med andra ord vara rätt kräsen.

Men i vanlig ordning behöver det utses en vinnare. Tack vare en bättre ekonomisk kalkyl och en mer praktisk kaross är det Volkswagen Up som tar hem denna duell. Dock med väldigt liten marginal bör tilläggas! Men frågan är om du inte vill ha en Fiat 500 ändå, för vi vill väl alla ha mer effekt och en charmig liten bil i våra liv?

MODELLHISTORIK

Fiat 500

2007 Lansering av Fiat 500, som förutom namnet och till viss del designen inte delar någonting med namnen från 1957.

2008 Lansering av Abarth 500 som drivs av en turbomatad bensinfyra på 1,4 liter.

2009 Cabrioletversionen 500c lanseras, en cabricoachvariant av bilen. Takets mittär gjort av kanvastyg och kan fällas, medan kaross- sidorna förblir fast monterade.

2010 500c släpps i Abarthutförande.

2011 Den tvåcylindra turbomotorn Twin Air lanseras.

2016 Hela 500-utbudet får en facelift som utmärks av en "bulligare" front och nya strålkastare samt bakljus.

Volkswagen up

2012 Säljstart för Volkswagen Up, tillsammans med derivaten Seat Mii och Skoda Citygo som även tillverkas i samma fabrik.

2017 Facelift och introduktion av den trecylindriga turbomotorn TSI på 1,0 liter.

2019 Up GTI lanseras, turbomotorn har nu skrämts upp till 115 hästkrafter!

ÄGARNA OM SINA BILAR

Det är svårt att inte älska interiördesignen i Fiat 500 som bär tydliga drag från sin urfader från 1957. Den högt placerade växelspaken och infotainmentsystemet är dock en välkommen uppgradering från föregångaren.

500-ÄGARNA ÄLSKAR... 500-ÄGARNA GILLAR INTE... "Charmigaste bilen på marknaden!"

"Rolig att köra och lättparkerad i stan."

"Aktiv klubbverksamhet!"

"En bil som man kör och inte bara åker i."

"Exceptionell design." "Tunn lack gör bilen väldigt känslig mot stenskott."

"Motorn på 69 hästkrafter är i klenaste laget."

"Bromsskivorna fram rostade fast och blev skeva."

"Kablaget till bakluckan avskavt, går ej att öppna."

Interiört är Up betydligt mer avskalad än någon annan modell i Volkswagens utbud. Men i vanlig ordning hittar du alla knappar och vred där du förväntar dig. Den integrerade mobilhållaren är dessutom en smart lösning som fler bilar i den här prisklassen borde ta efter!

UP-ÄGARNA ÄLSKAR... UP-ÄGARNA GILLAR INTE... "Den mest vuxna småbilen."

"Suverän driftekonomi."

"Bättre baksäte än vad man skulle kunna tro."

"Känns större än vad den är." "En del av växelspaksknoppen lossnade, jag fick byta hela växelspaken!"

"Vibrerande bromsskivor."

"Motorn något slö."

"Dålig ventilation gör att det immar igen så fort det närmar sig nollgradigt ute."

"Strul med att koppla upp mobilen till stereon."

"Skeva bromsskivor fram."

"Bilen är riktigt slö."

"Klen AC som inte hänger med när det blir varmt."

Up tillverkas även i ett elbilsutförande där den har namnet e-Up. Med ett batteri på 18,7 kilowattimmar och en elmotor på 82 hästkrafter är den uppgivna räckvidden upp till 16 mil, enligt NEDC-körcykeln.

Ägarnas köpskäl

FIAT 500 2008–2019

Design Charmig design charmar!

Ekonomi Liten bil med små utgifter.

Körglädje Liten och ettrig, särskilt i Abarthskrud.

VOLKSWAGEN UP 2012–2019

Ekonomi Mycket småbil för pengarna!

Design Diskret, men väl avvägd.

Miljö Små och snåla motorer!

Kolla detta före köp!

FIAT 500 2008–2019

Bagageluckan Kablaget eller switchen till bagageluckan har en tendens att glappa, vilket kan leda till att du inte kan öppna den.

Rost Trots ett galvaniserat chassi uppger flera ägare att de har problem med rost, ofta till följd av stenskott som uppkommit på grund av den tunna lacken.

Återkallelse 500 har varit föremål för flera återkallelser, se till att ditt exemplar är ordentligt servat och på en auktoriserad verkstad för att försäkra dig om att den fått allt åtgärdat.

VOLKSWAGEN UP 2012–2019

Bromsar Väldigt många ägare klagar på att frambromsarna antingen blir skeva, rostar, vibrerar, kärvar eller någon kombination av dessa problem. Flertalet uppger även en osedvanligt hög åtgång på bromsbelägg, särskilt i relation till bilens vikt och storlek.

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör

SPÄNNANDE...MED ELEKTRISK SMÅBIL!

Båda duellanterna finns faktiskt som elbil! I Fiats fall handlar det om en vagn vars enda egentliga syfte var att finnas tillgänglig i vissa delstater i USA som krävde att det fanns en elektrisk modell i utbudet. Bilen var således aldrig avsedd för den europeiska marknaden och finns bara som gråimport. Lika bra det, då ägarna inte är helt nöjda och modellen är svår att rekommendera. Volkswagen e-Up som elversionen av Up heter, fyller istället rollen som en elektrisk citypendlare betydligt bättre.

Faktum är att den över lag presterar något högre betyg i ägarenkäten, jämfört med vanliga Up. Den deklarerade räckvidden på upp till 16 mil får du dock ta med en skopa salt, då den bygger på den överdrivet optimistiska NEDC-körcykeln. Bilen går dock att snabbladda via CSS-uttag till 80 procent på blott 30 minuter om du skulle behöva färdas en längre sträcka.

Men innan du slår till på en bör du känna till att värdeminskningen spås vara hela 16,82 kronor för en e-Up från 2017. Det är mer än dubbelt så mycket som för TSI:n i duellen, och hela fyra gånger mer än basmodellen av Up från 2017!